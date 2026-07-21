El Cook Music Fest encén Barcelona amb la cita musical imprescindible de l’estiu a l’Estadi Olímpic de Montjuïc: Don Omar, Beéle i Greeicy

Hi ha nits que es preparen durant setmanes, però que acaben passant en un sospir. Quan les llums s’encenen i els primers acords comencen a ressonar, l’ambient canvia completament. Barcelona està a punt de viure una d’aquelles cites que marquen l’estiu i que reuneixen milers d’aficionats a la música llatina en un mateix escenari.
Aquest dijous, l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc es convertirà en el centre de totes les mirades amb una edició especial del Cook Music Fest, un esdeveniment que arriba a la capital catalana després de l’èxit aconseguit a Tenerife i Sevilla.
La Special Edition del festival reunirà Don Omar, Beéle i Greeicy en una única nit amb les últimes entrades encara disponibles.
El compte enrere ja ha començat. Aquest 23 de juliol, Barcelona acollirà una de les grans cites musicals de l’estiu amb un cartell que reuneix tres dels artistes més destacats de la música urbana i llatina actual: Don Omar, Beéle i Greeicy.
L’escenari serà l’emblemàtic Estadi Olímpic Lluís Companys, que es prepara per rebre milers d’espectadors en una jornada pensada perquè el públic pugui gaudir dels concerts complets de cadascun dels artistes.
Una nit amb tres grans protagonistes
El gran reclam del festival serà Don Omar, una de les figures més influents de la història del reggaeton. L’artista porto-riqueny arriba després d’exhaurir totes les entrades en les seves actuacions a Tenerife i Sevilla i continua demostrant que continua sent una referència absoluta del gènere.
Durant el concert no hi faltaran alguns dels temes que han marcat diverses generacions, com Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale o Pobre Diabla, en un espectacle de gran format adaptat a un estadi.
Al seu costat hi actuarà Beéle, una de les grans revelacions de la nova escena urbana llatina. El cantant colombià viu un dels moments més destacats de la seva carrera, acumulant milions de reproduccions amb alguns dels temes més escoltats dels últims mesos i consolidant-se com una de les veus amb més projecció internacional.
Completa el cartell Greeicy, que aterra a Barcelona amb el seu Candela World Tour després de conquerir el públic en la recent edició del Cook Music Fest celebrada a Tenerife.
Horaris del Cook Music Fest Barcelona
La jornada començarà amb l’obertura de portes a les 17.00 hores, mentre que els assistents amb entrada Early Entry podran accedir al recinte a partir de les 16.30 hores.
- 17.00 h – Obertura de portes
- 18.30 h – Concert de Greeicy
- 20.00 h – Actuació de Beéle
- 21.30 h – Concert de Don Omar
L’organització ha dissenyat una experiència perquè cada artista pugui oferir el seu repertori complet, convertint aquesta edició especial en una de les grans celebracions de la música llatina de l’estiu.
Últimes entrades disponibles
Les entrades es troben ja en la seva recta final i l’aforament és limitat. L’organització recomana no esperar a l’últim moment per assegurar-se una plaça en un dels concerts més esperats de l’any a Catalunya.
Pots comprar les últimes entrades a través de la web oficial del festival:
Comprar entrades del Cook Music Fest
Com arribar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys
L’Estadi Olímpic Lluís Companys està situat a la muntanya de Montjuïc i disposa de diferents opcions d’accés mitjançant transport públic, vehicle privat i serveis de mobilitat.
Barcelona s’afegeix a la gira més destacada de l’estiu
Després de l’excel·lent acollida de les edicions celebrades a Tenerife i Sevilla, el Cook Music Fest fa parada a Barcelona amb una proposta que combina artistes consagrats amb alguns dels noms més rellevants de la nova escena urbana.
L’Estadi Olímpic Lluís Companys serà l’escenari d’una nit pensada perquè milers de persones comparteixin una mateixa passió per la música llatina, en un recinte preparat per acollir grans espectacles i amb una producció audiovisual de primer nivell.
Amb Don Omar, Beéle i Greeicy sobre l’escenari, tot apunta que aquesta serà una de les cites musicals més multitudinàries de l’estiu a Barcelona.