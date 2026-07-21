El Cook Music Fest enciende Barcelona con la cita musical imprescindible del verano en el Estadio Olímpico de Montjuïc: Don Omar, Beéle y Greeicy

Hay noches que se preparan durante semanas, pero que acaban pasando en un suspiro. Cuando las luces se encienden y los primeros acordes comienzan a resonar, el ambiente cambia completamente. Barcelona está a punto de vivir una de esas citas que marcan el verano y que reúnen a miles de aficionados a la música latina en un mismo escenario.

Este jueves, el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc se convertirá en el centro de todas las miradas con una edición especial del Cook Music Fest, un evento que llega a la capital catalana tras el éxito conseguido en Tenerife y Sevilla.

La Special Edition del festival reunirá a Don Omar, Beéle y Greeicy en una única noche con las últimas entradas aún disponibles.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Este 23 de julio, Barcelona acogerá una de las grandes citas musicales del verano con un cartel que reúne a tres de los artistas más destacados de la música urbana y latina actual: Don Omar, Beéle y Greeicy.

El escenario será el emblemático Estadio Olímpico Lluís Companys, que se prepara para recibir a miles de espectadores en una jornada pensada para que el público pueda disfrutar de los conciertos completos de cada uno de los artistas.

Una noche con tres grandes protagonistas

El gran atractivo del festival será Don Omar, una de las figuras más influyentes de la historia del reggaetón. El artista puertorriqueño llega tras agotar todas las entradas en sus actuaciones en Tenerife y Sevilla y sigue demostrando que continúa siendo una referencia absoluta del género.

Durante el concierto no faltarán algunos de los temas que han marcado diversas generaciones, como Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale o Pobre Diabla, en un espectáculo de gran formato adaptado a un estadio.

A su lado actuará Beéle, una de las grandes revelaciones de la nueva escena urbana latina. El cantante colombiano vive uno de los momentos más destacados de su carrera, acumulando millones de reproducciones con algunos de los temas más escuchados de los últimos meses y consolidándose como una de las voces con más proyección internacional.

Completa el cartel Greeicy, que aterriza en Barcelona con su Candela World Tour tras conquistar al público en la reciente edición del Cook Music Fest celebrada en Tenerife.

Horarios del Cook Music Fest Barcelona

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 17.00 horas, mientras que los asistentes con entrada Early Entry podrán acceder al recinto a partir de las 16.30 horas.

17.00 h – Apertura de puertas

– Apertura de puertas 18.30 h – Concierto de Greeicy

– Concierto de Greeicy 20.00 h – Actuación de Beéle

– Actuación de Beéle 21.30 h – Concierto de Don Omar

La organización ha diseñado una experiencia para que cada artista pueda ofrecer su repertorio completo, convirtiendo esta edición especial en una de las grandes celebraciones de la música latina del verano.

Últimas entradas disponibles

Las entradas se encuentran ya en su recta final y el aforo es limitado. La organización recomienda no esperar al último momento para asegurarse una plaza en uno de los conciertos más esperados del año en Cataluña.

Puedes comprar las últimas entradas a través de la web oficial del festival:

Comprar entradas del Cook Music Fest

Cómo llegar al Estadio Olímpico Lluís Companys

El Estadio Olímpico Lluís Companys está situado en la montaña de Montjuïc y dispone de diferentes opciones de acceso mediante transporte público, vehículo privado y servicios de movilidad.

Barcelona se une a la gira más destacada del verano

Tras la excelente acogida de las ediciones celebradas en Tenerife y Sevilla, el Cook Music Fest hace parada en Barcelona con una propuesta que combina artistas consagrados con algunos de los nombres más relevantes de la nueva escena urbana.

El Estadio Olímpico Lluís Companys será el escenario de una noche pensada para que miles de personas compartan una misma pasión por la música latina, en un recinto preparado para acoger grandes espectáculos y con una producción audiovisual de primer nivel.

Con Don Omar, Beéle y Greeicy sobre el escenario, todo apunta a que esta será una de las citas musicales más multitudinarias del verano en Barcelona.