La ruta de 3 días por Cataluña ideal para este otoño: pasea entre lagos glaciares y descubre una cascada de 50 metros

Hay momentos en los que una ruta deja de ser solo caminar para convertirse en un viaje íntimo, donde el aire frío te despierta, el silencio te habla y las vistas te cuesta respirar. Cuando los paisajes glaciares te rodean y el agua cae desde grandes alturas, se siente que cada día es una aventura. Esta es una propuesta ideal para aprovechar el otoño con los cinco sentidos abiertos.

Primeros pasos en un mundo de montaña

El primer día amanece con el sonido del agua cayendo y con los colores ocres y dorados de las hojas. El reflejo del cielo en los lagos glaciares te dice que esto apenas comienza. Subes por caminos de piedra hasta una cascada de más de cincuenta metros que comparte espacio con prados y bosques, y al hacerlo sientes como cada respiración es fiesta.

En este día inicial, visitarás pueblos con casas de piedra y callejones empedrados. Así se combina la naturaleza con historia viva. Descansar en alguna plaza, probar la cocina local y dejarse llevar por los detalles: ventanas, puertas pintadas, fuentes viejas.

Segunda jornada: lagos que parecen espejos del pasado

El segundo día, la ruta se revela más salvaje y majestuosa. Caminatas que te adentran en valles glaciares, con orillas de agua cristalina que reflejan la montaña. El circ de Colomèrs es una de estas joyas: conjunto de lagos de origen glacial rodeados de picos que se graban en la memoria. Esta excursión puede durar unas seis horas e implica un desnivel considerable, pero las recompensas visuales son inmensas.

El circ de Colomèrs

El itinerario incluye pasos entre prados alpinos, zonas de roca, senderos estrechos y panoramas abiertos. Es un día para usar calzado bien firme y embelesarse cada vez que el paisaje te pida que pares un momento.

Tercer día: tranquilidad y descubrimiento semisurreal

El día final está pensado para saborear la calma después del esfuerzo. El pueblo capital del valle ofrece espacios para caminar sin prisas: tiendas, plazas, propuestas culinarias que aprovechan productos locales, y rincones tranquilos para reflexionar. Desde aquí, la ruta de los siete lagos de Colomèrs permite hacer un tramo espectacular desde el refugio correspondiente, bordeando lagos y contemplando la montaña alrededor.

Este último día te deja con las piernas cansadas pero el espíritu ligero, con la convicción de que el paisaje ha hablado, que el silencio ha sido un aliado y que la belleza más grande a menudo es la que te requiere caminar para encontrarla.

Datos prácticos de la ruta

Distancias y dificultades

La excursión al circ de Colomèrs tiene unos 16 km en la versión que da la vuelta parcial a los lagos, con un desnivel acumulado alrededor de 500 metros. El tiempo efectivo de excursión suele ser de unas seis horas si se hace con calma.

En itinerarios de tres días por el valle, se pueden combinar tramos de alta montaña con etapas más suaves, durmiendo en refugios y con desniveles moderados.

Qué indican los colores de las marcas al hacer senderismo.

Época recomendada

El otoño es especialmente bonito: los bosques se llenan de tonalidades rojas, doradas y amarillas, las temperaturas son frescas pero agradables, y hay menos gente que en verano. Fuera de temporada de nieve, se pueden hacer todas las rutas sin riesgo y con buenas condiciones.

Equipamiento

Lleva ropa de abrigo para las oscuras madrugadas y las horas frías de altura, pero también capas ligeras para cuando calienta el sol. Calzado de montaña con adherencia, bastones, mochila con desayuno, agua y algún snack energético. Y, si puedes, mapa o dispositivo GPS porque algunos tramos pueden estar poco señalizados.

Sabores y refugio

Dormir en refugios auténticos de montaña es parte del encanto. Estos espacios no solo ofrecen descanso, también son puntos de encuentro, lugares para compartir historias, risas y ensaladas frescas con ingredientes locales. Al despertar, el humo de la cocina se mezcla con la niebla y la brisa. Hay pueblos donde degustar platos tradicionales como guisos de montaña, carnes, quesos artesanales, todo aderezado con buenas vistas y una atmósfera de raíz.

Si estás pensando en una escapada este otoño que te desconecte de todo, esta ruta de tres días te ofrece exactamente eso: bosques, cascadas, lagos que hacen de espejos, pueblos con encanto y la naturaleza como telón de fondo. Conocerás los contrastes: de la fuerza del agua cayendo a la serenidad de un refugio, del color vivo de las hojas al silencio de la alta montaña.

Aprovecha el momento, camina con tus pasos, deja que el paisaje entre por los ojos y te cambie un poco por dentro. Esta escapada al Valle de Arán quizás será una de las que recordarás más.