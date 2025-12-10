La ruta de 3 dies per Catalunya ideal per a aquesta tardor: passeja entre llacs glacials i descobreix una cascada de 50 metres

Hi ha moments en els quals una ruta deixa de ser només caminar per convertir-se en un viatge íntim, on l’aire fred et desperta, el silenci et parla i les vistes et costen respirar. Quan els paisatges glacials t’envolten i l’aigua cau des de grans alçades, se sent que cada dia és una aventura. Aquesta és una proposta ideal per aprofitar la tardor amb els cinc sentits oberts.
Primeres passes en un món de muntanya
El primer dia es desperta amb el so de l’aigua caient i amb els colors ocres i daurats de les fulles. El reflex del cel als llacs glacials et diu que tot just comença. Puges per camins de pedra fins a una cascada de més de cinquanta metres que comparteix espai amb prats i boscos, i en fer-ho sents com cada respiració és festa.
En aquest dia inicial, visitaràs pobles amb cases de pedra i carrerons empedrats. Així es combina la naturalesa amb història viva. Reposar en alguna plaça, tastar la cuina local i deixar-se portar pels detalls: finestres, portes pintades, fonts velles.
Segona jornada: llacs que semblen miralls del passat
El segon dia, la ruta es revela més salvatge i majestuosa. Caminades que t’endinsen en valls glacials, amb ribes d’aigua cristal·lina que reflecteixen la muntanya. El circ de Colomèrs és un d’aquestes joies: conjunt de llacs d’origen glacial envoltats de pics que es graven a la memòria. Aquesta excursió pot durar unes sis hores i implica un desnivell considerable, però les recompenses visuals són immenses.
L’itinerari inclou passos entre prats alpins, zones de roca, corriols estrets i panorames oberts. És un dia per fer servir calçat ben ferm i embadalir-se cada vegada que el paisatge et demani que paris un moment.
Tercer dia: tranquil·litat i descobriment semisurreals
El dia final està pensat per tastar la calma després de l’esforç. El poble capital de la vall ofereix espais per caminar sense presses: botigues, places, propostes culinàries que aprofiten productes locals, i racons tranquils per reflexionar. Des d’aquí, la ruta dels set llacs de Colomèrs permet fer un tram espectacular des del refugi corresponent, vorejant llacs i contemplant la muntanya al voltant.
Aquest últim dia et deixa amb les cames cansades però l’esperit lleuger, amb la convicció que el paisatge ha parlat, que el silenci ha estat un aliat i que la bellesa més gran sovint és la que et requereix caminar per trobar-la.
@elisabet_lozano Maravillosa ruta de 7 lagos y paisajes de cuento para toda la familia. 📍Colomers, Salardú ⏱️ 4:30h (hay otra ruta más larga). 🅿️ Desde el parking se puede coger un taxi que te lleva al inicio de la ruta por 5€ p/p. La vuelta la hicimos caminando y vale mucho la pena. 🗺 Ruta circular. #rutascatalunya #trekking #circdelscolomers #lagos #bosque #places_wow #landscape #fantastic_earth ♬ original sound – Ryan
Dades pràctiques de la ruta
Distàncies i dificultats
- L’excursió al circ de Colomèrs té uns 16 km en la versió que fa la volta parcial als llacs, amb un desnivell acumulat al voltant de 500 metres. El temps efectiu d’excursió sol ser d’uns sis hores si es fa amb calma.
- En itineraris de tres dies per la vall, es poden combinar trams d’alta muntanya amb etapes més suaus, dormint en refugis i amb desnivells moderats.
- Què indiquen els colors de les marques al fer senderisme.
Època recomanada
La tardor és especialment bonica: els boscos s’omplen de tonalitats vermelles, daurades i groguenques, les temperatures són fresques però agradables, i hi ha menys gent que a l’estiu. Fora de temporada de neu, es poden fer totes les rutes sense risc i amb bones condicions.
Equipament
Porta roba d’abric per a les fosques matinades i les hores fredes d’altura, però també capes lleugeres per quan escalfa el sol. Calçat de muntanya amb adherència, bastons, motxilla amb esmorzar, aigua i algun snack energètic. I, si pots, mapa o dispositiu GPS perquè alguns trams poden ser poc senyalitzats.
Sabors i refugi
The most beautiful waterfall in the Val d’Aran: Saut deth Pish 💦🌈🌿— Visit Catalonia (@visitcatalonia) September 30, 2023
Located in a stunning setting, it has two waterfalls, with the main one around 50 to 65 feet high, and the smaller one measuring about 15 feet. ✨#InLOVEwithCatalonia ❤️@Val_dAran pic.twitter.com/iZuoGecNp7
Dormir en refugis autèntics de muntanya és part del encant. Aquests espais no només ofereixen descans, també són punts de trobada, llocs per compartir històries, riures i amanides fresques amb ingredients locals. Al despertar, el fum de la cuina es barreja amb la boira i la brisa. Hi ha pobles on degustar plats tradicionals com guisats de muntanya, carns, formatges artesanals, tot amanit amb bones vistes i una atmosfera d’arrel.
Si estàs pensant en una escapada aquesta tardor que et desconnecti de tot, aquesta ruta de tres dies t’ofereix exactament això: boscos, cascades, llacs que fan de miralls, pobles amb encant i la naturalesa com a teló de fons. Coneixeràs els contrastos: de la força de l’aigua caient a la serenitat d’un refugi, del color viu de les fulles al silenci de l’alta muntanya.
Aprofita el moment, camina amb els teus passos, deixa que el paisatge entri pels ulls i et canviï una mica per dins. Aquesta escapada a la Vall d’Aran potser serà una de les que recordaràs més.