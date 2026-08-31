Vilassar de Mar: El refugio de Bad Gyal en el Maresme

¿La frenética Barcelona te abruma? ¿Sientes que la ciudad te consume la energía cada día? Para muchos, la solución es una escapada, pero pocos saben dónde encontrar un refugio auténtico, un lugar con alma.

No hablamos del clásico destino turístico. Hay un secreto oculto, un pueblo donde el tiempo parece ir a otro ritmo. Un lugar tan especial que ha cautivado incluso a una de las artistas más virales del momento.

Hablamos de Vilassar de Mar. Sí, nosotros también alucinamos. Este discreto pueblo pesquero del Maresme es la cuna y el respaldo que ha inspirado directamente a Bad Gyal, nuestra diva más internacional. Su vínculo es tan fuerte que ha dejado huella en su obra.

La cuna de una estrella global

A solo 25 kilómetros de la capital catalana, la vida cambia drásticamente. El ritmo de la gran ciudad se diluye en un ambiente de playa familiar y calles con un profundo pasado marinero. Este rincón del Maresme no es solo un lugar de paso, es una declaración de intenciones.

Aquí, entre viñedos y masías centenarias, nació y creció Alba Farelo, la mujer detrás de Bad Gyal. Hija del actor Eduard Farelo, su conexión con este lugar es casi visceral. Ha cantado en catalán y ha elegido escenarios de aquí para algunos de sus videoclips más icónicos.

Las playas de Vilassar de Mar, como la de l’Almadrava o la de Ponent, son un oasis de tranquilidad. Pero su magia no se acaba en el Mediterráneo. El pueblo conserva un patrimonio único, con las impresionantes casas de indianos construidas por aquellos que regresaron de América con fortuna. Fachadas ornamentadas, balcones de forja, toques modernistas… Un auténtico museo al aire libre.

Más que playa: historia y sabor

La Torre d’en Nadal o edificios modernistas como Can Bassa son testigos de esta riqueza arquitectónica. Y para los amantes de la cultura, el Museu Enric Monjo y la Casa Museu Carme Rovira conservan el legado de artistas locales que merecen ser descubiertos. Es un auténtico tesoro cultural.

La verdadera conexión con Vilassar de Mar se prueba. Aquí, el aperitivo es casi un ritual sagrado, una experiencia que no puedes dejar escapar.

Pero si hay algo que define el alma de este pueblo, es su cultura del aperitivo. El pasado marinero se traduce en una mesa donde las conservas de pescado y marisco, con los berberechos como reyes, son el plato fuerte. Acompañados, por supuesto, de un buen vermut y la salsa Espinaler. No es casualidad que firmas como Conservas Dani y la misma Espinaler hayan nacido aquí. Es un estilo de vida, una solución al día a día estresante.

La ruta secreta de Bad Gyal

La historia de Espinaler comenzó en 1896 con una pequeña taberna familiar. Hoy es una marca de conservas gourmet reconocida mundialmente. Y atención, aquí viene el truco: la Taberna Espinaler fue el escenario del videoclip de «SexeSexy» de Bad Gyal. Una prueba más de cómo la artista mantiene sus orígenes siempre presentes. Es una validación directa de la autenticidad del lugar.

Vilassar de Mar es accesible y lo tiene todo para convertirse en tu próximo descubrimiento. Puedes llegar fácilmente desde Barcelona en transporte público con la línea R1 de Rodalies, en unos treinta minutos. O en coche por la C-32, con una duración similar. La facilidad para llegar no tiene precio.

Este pueblo no es solo un lugar. Es un testimonio de cómo las raíces y la cultura local pueden inspirar grandes talentos. Es la prueba de que la autenticidad, la historia y la buena comida son el definitivo antídoto contra la uniformidad. No dejes pasar la oportunidad de descubrir uno de los secretos mejor guardados del Maresme.

Ahora sabes lo que hay detrás de esta conexión especial. No es solo un pueblo de playa, es una experiencia completa. ¿Te atreves a desconectar y sentir la esencia que enamoró a Bad Gyal?