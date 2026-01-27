Un viaje diferente: la isla desierta que un hombre compró en 1962 y convirtió en un santuario

Hay historias que parecen sacadas de una novela, pero son tan reales que transforman la manera en que entendemos la relación entre humanos y naturaleza. Esta es la historia de Brendon Grimshaw, el hombre que en 1962 compró una isla desierta en las Seychelles y la convirtió en un auténtico santuario ecológico.

Aquel trozo de tierra abandonado, hoy conocido como Isla Moyenne, es un ejemplo mundial de cómo la perseverancia de un solo individuo puede revertir décadas de degradación y dar una segunda vida a un ecosistema entero.

El británico que quiso salvar una isla

Cuando Grimshaw llegó a la isla por primera vez, se encontró un lugar yermo, degradado y prácticamente sin vegetación. No había fauna, el suelo estaba erosionado y nadie creía que ese espacio pudiera volver a ser habitable.

Santuario en la Isla Moyenne en las Seychelles

A pesar de eso, él vio potencial. Y, con la ayuda de su amigo René Antoine Lafortune, decidió dedicar su vida a ello. Abrió caminos manualmente, estudió qué especies de plantas podrían prosperar y diseñó una estrategia ecológica para restaurar la isla desde cero.

16.000 árboles para resucitar un ecosistema

La recuperación de la isla no fue fruto del azar. Grimshaw había estudiado qué árboles podrían servir como base del futuro bosque y apostó por la caoba, un árbol resistente que ayudaría a retener el suelo y dar sombra.

Isla Moyenne en las Seychelles

También plantó palmeras, fundamentales para dar refugio a las aves y alimentar la fauna. En total, él y su amigo plantaron 16.000 árboles, un esfuerzo titánico que transformó completamente el paisaje.

Con los años, la isla recuperó humedad, el suelo se regeneró y las condiciones naturales mejoraron hasta el punto de convertirse en un lugar idóneo para el retorno espontáneo de la fauna.

El retorno de las tortugas gigantes

Grimshaw tenía una norma sagrada: nunca encerrar ni controlar ningún animal. Quería que la isla fuera un espacio de libertad total.

Con el tiempo, las tortugas gigantes de las Seychelles, una especie en grave peligro de extinción, comenzaron a instalarse allí. También lo hicieron diversas especies de aves e insectos, que encontraron en el nuevo bosque un lugar seguro y lleno de recursos.

Las tortugas gigantes de las Seychelles

La isla Moyenne se convirtió en un ejemplo mundial de conservación: un ecosistema autosuficiente creado sin zoológicos, sin jaulas y sin explotación humana.

Un santuario que los millonarios no pudieron comprar

Cuando la transformación de la isla comenzó a hacerse conocida, llegaron inversores internacionales dispuestos a comprar el terreno para construir resorts, marinas privadas o instalaciones de lujo.

Las ofertas eran multimillonarias. Pero Grimshaw lo tenía claro: si vendía la isla, desaparecería todo lo que había creado. La fauna sería expulsada, el bosque sería arrasado y la isla quedaría industrializada.

Resistió todas las presiones, convirtiéndose en un símbolo anticorporativo y un defensor radical de la naturaleza.

Un legado que perdura después de su muerte

Grimshaw vivió en la isla hasta su último día y dedicó 60 años de su vida a ella. Cuando murió, en 2012, el gobierno de las Seychelles incorporó Moyenne al Parque Nacional Marino, garantizando así su protección permanente.

Lo que había comenzado como un proyecto personal se ha convertido en un símbolo mundial de conservación y en un ejemplo real de que un solo individuo, con valores firmes, puede transformar un ecosistema entero y protegerlo para siempre.

Visitar la isla hoy es pisar el legado de un hombre que decidió decir “no” a las fortunas y “sí” al planeta.