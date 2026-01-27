Un viatge diferent: l’illa deserta que un home va comprar el 1962 i va convertir en un santuari

Hi ha històries que semblen nascudes d’una novel·la, però són tan reals que transformen la manera com entenem la relació entre humans i natura. Aquesta és la història de Brendon Grimshaw, l’home que el 1962 va comprar una illa deserta a les Seychelles i la va convertir en un autèntic santuari ecològic.
Aquell tros de terra abandonat, avui conegut com Illa Moyenne, és un exemple mundial de com la perseverança d’un sol individu pot revertir dècades de degradació i donar una segona vida a un ecosistema sencer.
El britànic que va voler salvar una illa
Quan Grimshaw va arribar a l’illa per primera vegada, es va trobar un indret erm, degradat i pràcticament sense vegetació. No hi havia fauna, el sòl s’havia erosionat i ningú creia que aquell espai pogués tornar a ser habitable.
Tot i això, ell hi va veure potencial. I, amb l’ajuda del seu amic René Antoine Lafortune, va decidir dedicar-hi la seva vida. Va obrir camins manualment, va estudiar quines espècies de plantes podrien prosperar i va dissenyar una estratègia ecològica per restaurar l’illa des de zero.
16.000 arbres per ressuscitar un ecosistema
La recuperació de l’illa no va ser fruit de l’atzar. Grimshaw havia estudiat quins arbres podrien servir com a base del futur bosc i va apostar per la caoba, un arbre resistent que ajudaria a retenir el sòl i donar ombra.
També va plantar palmeres, fonamentals per donar refugi a les aus i alimentar la fauna. En total, ell i el seu amic van plantar 16.000 arbres, un esforç titànic que va transformar completament el paisatge.
Amb els anys, l’illa va recuperar humitat, el sòl es va regenerar i les condicions naturals van millorar fins al punt de convertir-se en un lloc idoni per al retorn espontani de la fauna.
El retorn de les tortugues gegants
Grimshaw tenia una norma sagrada: mai tancar ni controlar cap animal. Volia que l’illa fos un espai de llibertat total.
Amb el temps, les tortugues gegants de les Seychelles, una espècie en greu perill d’extinció, van començar a instal·lar-s’hi. També ho van fer diverses espècies d’ocells i insectes, que van trobar en el nou bosc un lloc segur i ple de recursos.
L’illa Moyenne es va convertir en un exemple mundial de conservació: un ecosistema autosuficient creat sense zoològics, sense gàbies i sense explotació humana.
Un santuari que els milionaris no van poder comprar
Quan la transformació de l’illa va començar a fer-se coneguda, van arribar inversors internacionals disposats a comprar el terreny per construir-hi resorts, marines privades o instal·lacions de luxe.
Les ofertes eren multimilionàries. Però Grimshaw ho tenia clar: si venia l’illa, desapareixeria tot allò que havia creat. La fauna seria expulsada, el bosc seria arrasat i l’illa quedaria industrialitzada.
Va resistir totes les pressions, convertint-se en un símbol anticorporatiu i un defensor radical de la natura.
Un llegat que perdura després de la seva mort
Grimshaw va viure a l’illa fins al seu darrer dia i va dedicar-hi 60 anys de la seva vida. Quan va morir, el 2012, el govern de les Seychelles va incorporar Moyenne al Parc Nacional Marí, garantint així la seva protecció permanent.
El que havia començat com un projecte personal s’ha convertit en un símbol mundial de conservació i en un exemple real que un sol individu, amb valors ferms, pot transformar un ecosistema sencer i protegir-lo per sempre.
Visitar l’illa avui és trepitjar el llegat d’un home que va decidir dir “no” a les fortunes i “sí” al planeta.