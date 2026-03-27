Ni el Met ni el MoMA: el museo con la colección más grande de Dalí del mundo está en este pueblo de Girona

Olvida todo lo que sabes sobre museos aburridos y pasillos interminables de paredes blancas. Existe un lugar en Girona donde las paredes tienen panes, el techo tiene huevos gigantes y el suelo custodia a un genio.

No es ni el Prado ni el Reina Sofía. El museo más sorprendente de todo el Estado se encuentra en Figueres y es, en sí mismo, la obra surrealista más grande jamás creada en el mundo.

El Teatro-Museo Dalí no es solo un edificio; es una invitación a perder la razón (de la mejor manera posible) de la mano de Salvador Dalí.

La explosión creativa de Figueres

Situado en la ciudad natal del artista, este templo del absurdo se levantó sobre las ruinas del antiguo Teatro Municipal, destruido durante la Guerra Civil.

Dalí, en un gesto de amor propio y visión de futuro, decidió que no había mejor lugar para su legado que el teatro donde expuso sus primeras pinturas. Fue inaugurado en 1974.

Hoy en día, el complejo es un laberinto que alberga más de 1,500 piezas. No hablamos solo de cuadros: encontrarás esculturas, dibujos, hologramas e incluso joyas que parecen tener vida propia.

Dato clave: El museo está diseñado para que cada visitante viva una experiencia única. Aquí no hay un orden lógico, solo la lógica de los sueños de Dalí.

Arquitectura que te deja sin palabras

Antes de entrar, el exterior ya te avisa que estás a punto de cruzar una frontera mental. La famosa Torre Galatea es el faro de este universo.

Su fachada está decorada con cientos de panes de costrones de cerámica y coronada por huevos gigantes. Sí, has leído bien. (Es el lugar más fotografiado de Figueres por una buena razón).

Dentro, el patio central te espera con el «Cadillac Lluvioso», una instalación donde llueve dentro del coche y no fuera. Es el sello de la casa: llevar la contraria a la realidad.

Además de la colección principal, el espacio Dalí Joyas es una parada obligatoria. Piezas de oro y piedras preciosas que laten y se mueven ante tus ojos.

El Triángulo Daliniano: Más allá del museo

Si la visita a Figueres se te hace corta, estás de suerte. La provincia de Girona esconde otros dos vértices de este triángulo de locura controlada.

En Portlligat (Cadaqués), puedes visitar la casa donde Dalí vivió y trabajó durante décadas. Una choza de pescadores transformada en un refugio caótico y fascinante frente al mar.

Y para cerrar el círculo, el Castillo de Púbol. Una fortificación que el pintor regaló a su musa, Gala, y donde materializó todo su esfuerzo decorativo para crear un refugio de amor y misterio.

Nota para navegantes: En el castillo de Púbol es donde descansan los restos de Gala, mientras que el mismo Dalí está enterrado bajo la cúpula de su museo en Figueres.

¿Por qué debes ir ahora mismo?

Más allá del valor artístico, este museo es una dosis de dopamina visual. En un mundo tan serio, Figueres nos recuerda que la imaginación no tiene límites.

Es el plan perfecto para una escapada de fin de semana. La conexión con tren de alta velocidad hace que llegar sea más rápido que nunca desde cualquier punto de Cataluña.

Consejo experto: Reserva las entradas con antelación. Las colas pueden ser tan surrealistas como el mismo museo, sobre todo en fines de semana y festivos.

No es solo arte, es una experiencia que te cambia la forma de ver el mundo. ¿Estás preparado para entrar en la mente del genio?

¿Has visitado alguna vez el museo o aún lo tienes en la lista de pendientes?