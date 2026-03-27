Ni el Met ni el MoMA: el museu amb la col·lecció més gran de Dalí del món està en aquest poble de Girona

Oblida tot el que saps sobre museus avorrits i passadissos interminables de parets blanques. Existeix un lloc a Girona on les parets tenen pans, el sostre té ous gegants i el terra custodia un geni.
No és ni el Prado ni el Reina Sofia. El museu més sorprenent de tot l’Estat es troba a Figueres i és, en si mateix, l’obra surrealista més gran mai creada al món.
El Teatre-Museu Dalí no és només un edifici; és una invitació a perdre el seny (de la millor manera possible) de la mà de Salvador Dalí.
L’explosió creativa de Figueres
Situat a la ciutat natal de l’artista, aquest temple de l’absurd es va aixecar sobre les runes de l’antic Teatre Municipal, destruït durant la Guerra Civil.
Dalí, en un gest d’amor propi i visió de futur, va decidir que no hi havia millor lloc per al seu llegat que el teatre on va exposar les seves primeres pintures. Va ser inaugurat el 1974.
Avui dia, el complex és un laberint que acull més de 1.500 peces. No parlem només de quadres: hi trobaràs escultures, dibuixos, hologrames i fins i tot joies que semblen tenir vida pròpia.
Dada clau: El museu està dissenyat perquè cada visitant visqui una experiència única. Aquí no hi ha un ordre lògic, només la lògica dels somnis de Dalí.
Arquitectura que et deixa sense paraules
Abans d’entrar-hi, l’exterior ja t’avisa que estàs a punt de creuar una frontera mental. La famosa Torre Galatea és el far d’aquest univers.
La seva façana està decorada amb centenars de pans de crostons de ceràmica i coronada per ous gegants. Sí, has llegit bé. (És el lloc més fotografiat de Figueres per una bona raó).
Dins, el pati central t’espera amb el “Cadillac Plujós”, una instal·lació on plou dins del cotxe i no fora. És el segell de la casa: portar la contrària a la realidad.
A més de la col·lecció principal, l’espai Dalí Joies és una parada obligatòria. Peces d’or i pedres precioses que bateguen i es mouen davant dels teus ulls.
El Triangle Dalinià: Més enllà del museu
Si la visita a Figueres se’t fa curta, estàs de sort. La província de Girona amaga altres dos vèrtexs d’aquest triangle de bogeria controlada.
A Portlligat (Cadaqués), pots visitar la casa on Dalí va viure i treballar durant dècades. Una barraca de pescadors transformada en un refugi caòtic i fascinant davant del mar.
I per tancar el cercle, el Castell de Púbol. Una fortificació que el pintor va regalar a la seva musa, Gala, i on va materialitzar tot el seu esforç decoratiu per crear un refugi d’amor i misteri.
Nota per a navegants: Al castell de Púbol és on descansen les restes de Gala, mentre que el mateix Dalí està enterrat sota la cúpula del seu museu a Figueres.
Per què has d’anar-hi ara mateix?
Més enllà del valor artístic, aquest museu és una dosi de dopamina visual. En un món tan seriós, Figueres ens recorda que la imaginació no té límits.
És el pla perfecte per a una escapada de cap de setmana. La connexió amb tren d’alta velocitat fa que arribar-hi sigui més ràpid que mai des de qualsevol punt de Catalunya.
Tip expert: Reserva les entrades amb antelació. Les cues poden ser tan surrealistes com el mateix museu, sobretot en caps de setmana i festius.
No és només art, és una experiència que et canvia la manera de mirar el món. Estàs preparat per entrar a la ment del geni?
Has visitat alguna vegada el museu o encara el tens a la llista de pendents?