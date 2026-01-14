Ni Castellfollit de la Roca ni Camprodon: la joya oculta de Girona que «National Geographic» recomienda para viajar en el tiempo

Todo comienza con una calma antigua, de aquellas que no hacen ruido pero despiertan los sentidos. Una brisa cargada de fragancias verdes, el sonido constante y suave del agua y una luz que filtra misterio entre los árboles. Es uno de esos instantes que te obligan a bajar el ritmo, como si el espacio mismo te pidiera silencio y atención. Conoce mejor Castellfollit de la Roca.

Un pueblo que no hace ruido… pero habla mucho

Hay lugares que, aunque no salgan en los mapas o en las rutas recomendadas, tienen una energía propia. Una especie de magnetismo discreto. No tienen grandes monumentos, pero sí un encanto tejido con piedra, verde y agua que corre. Aquí no hay prisas, solo el deseo de caminar, escuchar y dejarse sorprender, porque estamos en Beget.

Puentes que susurran y agua que te habla

Las calles son estrechas, vestidas de cantos antiguos. Los puentes de piedra cruzan un río que no corre, sino que fluye con cadencia. A su alrededor, pequeñas pozas y cascadas escondidas refrescan el aire e invitan a detenerse. Es un lugar que te murmura secretos en voz baja, con un ritmo antiguo y sereno.

Puente de piedra

Invisibilidad que preserva memoria

No encontrarás multitudes, ni luces llamativas ni comidas estridentes. Solo la persistencia de las casas de piedra y los tejados de bóveda, a veces del suave rumor del viento o del arroyo cercano. La sensación es que la historia ha perdurado en cada piedra y en cada rincón.

Beget un pequeño pueblo del Ripollès

A mitad de ruta te presentamos el nombre: estás en Beget, un pequeño pueblo del Ripollès dentro del Valle de Camprodon, al pie de la Alta Garrotxa. Un lugar que parece detenido en el tiempo, con calles medievales y una naturaleza sorprendente a su alrededor.

Beget un pequeño pueblo del Ripollès

Destacan las casas construidas con piedra local, ventanas con marcos de madera y tejados que canalizan la nieve y la lluvia. En el centro, se alza la iglesia de Sant Cristòfol, un templo románico del siglo XII con un campanario de 22 metros y una talla monumental del Cristo en Majestad. Entra y sentirás un silencio casi sagrado.

Pozas y rutas de aire puro

A poca distancia está el Gorg de Can Batlle, una zona de cascadas, pozas naturales y vegetación exuberante. La ruta que une el pueblo con esta cascada es fácil, ideal para familias, y permite bañarse y respirar naturaleza sin complicaciones. Para senderistas, las rutas hacia el Pic de les Bruixes o el Comanegra son opciones impresionantes.

Gorg de Can Batlle

Aromas y sabores de montaña

La comida local refleja la esencia del territorio. En Can Jeroni, restaurante con vista al río, puedes probar platos como butifarra con judías o carnes de caza. Los ingredientes son de proximidad, y la cocina, honesta y casera, combina sabor y paisaje en cada bocado.

Dormir en Beget es recuperar una dimensión de silencio que pocas veces existe. Hay casas rurales y alojamientos a pocos minutos que ofrecen vistas a los bosques y rutas directas de senderismo. Es dormir entre estrellas y despertar con el canto de los pájaros y el sonido del arroyo cercano.

Cuándo ir y cómo prepararse

El mejor momento es primavera, verano o principio de otoño, cuando el valle se cubre de verde y el agua es más viva. No hay transporte público, y se aconseja dejar el coche a la entrada del pueblo y caminar. Lleva calzado antideslizante, agua y ropa cómoda; cerrar el verano con un atardecer entre bellos colores es posible aquí.

Un recuerdo con esencia

Recuerdo una tarde de otoño, con niebla suave entre los pinos. Dos niños jugaban cerca del puente mientras una pareja tomaba una taza de tisana frente a la plaza custodiada por Sant Cristòfol. El ambiente era de un silencio íntimo y una magia palpable que aún guardo.

Rriu d’Oix

Beget no quiere ser popular. Prefiere ser un refugio verdadero, alejado del ruido y la abundancia. Es para quien busca conexión con el pasado, silencio natural y paisaje sin filtros. Si tienes ganas de una escapada con alma y autenticidad, este pueblo te dará más de lo que imaginabas. No digas el nombre muy alto; los secretos más bonitos se mantienen en voz baja.