Oviñana, en Cudillero, oculta la majestuosa «Catedral del Cantábrico» y un litoral de ensueño

¿Crees que lo has visto todo? ¿Que ya no quedan secretos por descubrir en nuestra costa? Quizás piensas que los rincones más auténticos ya están saturados o son inaccesibles. Pero te juro que te equivocas. El descubrimiento que te traemos hoy es uno de esos que rompe todos los esquemas.

A veces, no hace falta recorrer kilómetros y kilómetros para encontrar la magia. Basta con un pequeño trozo de mapa, una sinecdoque geográfica perfecta, capaz de resumir la esencia de un litoral entero. Un lugar que no te defraudará, que condensa la belleza de mil playas y acantilados.

Hablaremos de Oviñana. Un pequeño pueblo asturiano con tan solo 550 vecinos, en el concejo de Cudillero. Este lugar, casi oculto, esconde un tesoro natural que muy pocos conocen: la llamada «Catedral del Cantábrico«. Prepárate para alucinar, porque es tan majestuoso como su nombre sugiere.

La ruta hacia lo imposible

La carretera Cu-8 es nuestro camino desde Oviñana. Nos lleva directamente a un litoral que es parte del Paisaje Protegido de la Costa Occidental. El mar Cantábrico ha trabajado aquí durante millones de años. El resultado es una obra maestra paisajística que te dejará sin aliento. La primera parada obligada es el mirador de Cueva. Las vistas sobre la playa son simplemente impresionantes.

Aquí también encontrarás un antiguo barco varado. El Aldebarán ahora descansa, mirando el mar, como un vigía silencioso. Lo que antes fue un pesquero, hoy es un punto de partida para una aventura única. No te dejes seducir por cada mirador; aún hay mucho más por ver. Debemos llegar al final, allí donde la tierra se acaba de repente. (Sí, nosotros también quisimos parar en cada esquina).

El Cabo Vidio: donde el mundo se acaba

En esta costa, el mundo realmente se acaba en el Cabo Vidio. Es uno de los cabos más importantes del norte de España. Un acantilado de 80 metros, tallado en cuarcitas y pizarras. Su forma de espolón cae verticalmente sobre las olas. En días claros, desde aquí se divisa incluso la Estaca de Bares.

Coronando el cabo está el Faro de Cabo Vidio. Es el último gran faro construido en Asturias. También uno de los más nuevos de España. Su linterna, a 76 metros sobre el nivel del mar, emite cuatro destellos cada veinte segundos. Estos llegan a casi 36 millas en un día sereno. Está automatizado, pero lo acompañan cormoranes y gaviotas que anidan en la roca.

El secreto mejor guardado de Asturias

Pero hay algo más, una joya oculta. Justo bajo el faro, se esconde la Iglesiona. Una cueva marina horadada durante milenios por el agua y el viento. Su cúpula natural roza los cuarenta metros de altura. Con su penumbra y su eco, recuerda la nave de una verdadera catedral. De ahí viene su apodo: la «Catedral del Cantábrico«.

Solo se puede acceder a la Iglesiona con marea baja. El camino es de piedra suelta y el último tramo vertical, de más de dos metros, requiere cuerda. No es para todos. Pero si te animas, descubrirás el monumento natural más escondido y bello de Asturias. Es una experiencia transformadora.

Esta solución al aburrimiento turístico no es un truco de magia. Es pura naturaleza, esculpida con paciencia. La entrada a la cueva es un reto, sí. Pero la recompensa es indescriptible. Es el tipo de lugar que te hace sentir un auténtico explorador. Una maravilla que pocos tienen el privilegio de conocer.

Más allá de la catedral: un litoral de ensueño

Después de la Iglesiona, uno podría pensar que ya lo ha visto todo. Pero no. Gira la vista hacia la izquierda, al lado contrario del faro. Allí descubrirás la playa de Gradas. Y comprenderás que este trozo de mapa no es solo una sinecdoque, sino un paisaje hiperbólico. La belleza se multiplica.

Para recuperarte de tanta intensidad, hay otro tesoro. El «banco más bonito de Asturias«. Un modesto asiento de madera, al borde del acantilado, cerca del mirador del Sablón. Gracias a Instagram, se ha convertido en uno de los rincones más deseados de la región. Si vas al atardecer, la belleza será aún mayor.

Además, el litoral de Oviñana está lleno de playas impresionantes. Peñadoria y San Cidiellu, con sus cantos rodados. La playa de Cueva, con forma de concha. Vallina y su arena clara. O la de Deiros, de acceso más difícil. Todas ellas talladas en cuarcita y pizarra, sin chiringuitos ni sombrillas. Pura naturaleza.

No dejes que se te escape esta oportunidad

El tiempo pasa y estos secretos comienzan a ser menos secretos. Este pueblo de 550 habitantes, en un pequeño trozo de mapa, es capaz de resumir todos los prodigios que esperan en los más de 70 kilómetros de la Costa Occidental de Asturias. Es una experiencia imprescindible, un ahorro de tiempo y un concentrado de belleza.

No hay mejor momento que ahora para planear esta escapada. Esta información que acabas de recibir es un pasaporte hacia una experiencia inolvidable. Te has asegurado un viaje que escapará de lo común. ¿Estás preparado para esta aventura?