Aquest poble asturià de 550 veïns amaga la majestuosa «Catedral del Cantàbric» i un litoral de somni

Creus que ho has vist tot? Que ja no queden secrets per descobrir a la nostra costa? Potser penses que els racons més autèntics ja estan saturats o són inaccessibles. Però et juro que t’equivoques. El descobriment que et portem avui és un d’aquells que trenca tots els esquemes.
De vegades, no cal recórrer quilòmetres i quilòmetres per trobar la màgia. N’hi ha prou amb un petit tros de mapa, una sinècdoque geogràfica perfecta, capaç de resumir l’essència d’un litoral sencer. Un lloc que no et defraudarà, que condensa la bellesa de mil platges i penya-segats.
Parlarem d’Oviñana. Un petit poble asturià amb tan sols 550 veïns, al concejo de Cudillero. Aquest indret, quasi ocult, amaga un tresor natural que molt pocs coneixen: l’anomenada “Catedral del Cantàbric“. Prepara’t per al·lucinar, perquè és tan majestuós com el seu nom suggereix.
La ruta cap a l’impossible
La carretera Cu-8 és el nostre camí des d’Oviñana. Ens porta directament a un litoral que és part del Paisatge Protegit de la Costa Occidental. El mar Cantàbric ha treballat aquí durant milions d’anys. El resultat és una obra mestra paisatgística que et deixarà sense alè. La primera parada obligada és el mirador de Cueva. Les vistes sobre la platja són simplement impressionants.
Aquí també trobaràs un antic vaixell varat. L’Aldebarán ara descansa, mirant el mar, com un guaita silenciós. El que abans fou un pesquer, avui és un punt de partida per a una aventura única. No et deixis seduir per cada mirador; encara hi ha molt més per veure. Hem d’arribar al final, allà on la terra s’acaba de cop. (Sí, nosaltres també vam voler parar a cada cantonada).
El Cabo Vidio: on el món s’acaba
En aquesta costa, el món realment s’acaba al Cabo Vidio. És un dels caps més importants del nord d’Espanya. Un penya-segat de 80 metres, tallat en quarcites i pissarres. La seva forma d’esperó cau verticalment sobre l’onatge. En dies clars, des d’aquí es divisa fins i tot l’Estaca de Bares.
Coronant el cap hi ha el Faro de Cabo Vidio. És l’últim gran far construït a Astúries. També un dels més nous d’Espanya. La seva llanterna, a 76 metres sobre el nivell del mar, emet quatre flaixos cada vint segons. Aquests arriben a gairebé 36 milles en un dia serè. Està automatitzat, però l’acompanyen corbs marins i gavines que nien a la roca.
El secret més ben guardat d’Astúries
Però hi ha alguna cosa més, una joia oculta. Just sota el far, s’amaga la Iglesiona. Una cova marina horadada durant mil·lennis per l’aigua i el vent. La seva cúpula natural frega els quaranta metres d’altura. Amb la seva penombra i el seu ressò, recorda la nau d’una veritable catedral. D’aquí ve el seu malnom: la “Catedral del Cantàbric“.
Només es pot accedir a la Iglesiona amb marea baixa. El camí és de pedra solta i l’últim tram vertical, de més de dos metres, requereix corda. No és per a tothom. Però si t’hi animes, descobriràs el monument natural més amagat i bell d’Astúries. És una experiència transformadora.
Aquesta solució a l’avorriment turístic no és un truc de màgia. És pura natura, esculpida amb paciència. L’entrada a la cova és un repte, sí. Però la recompensa és indescriptible. És el tipus de lloc que et fa sentir un autèntic explorador. Una meravella que pocs tenen el privilegi de conèixer.
Més enllà de la catedral: un litoral de somni
Després de la Iglesiona, un podria pensar que ja ho ha vist tot. Però no. Gira la vista cap a l’esquerra, al costat contrari del far. Allà descobriràs la platja de Gradas. I comprendràs que aquest tros de mapa no és només una sinècdoque, sinó un paisatge hiperbòlic. La bellesa es multiplica.
Per recuperar-te de tanta intensitat, hi ha un altre tresor. El “banc més bonic d’Astúries“. Un modest seient de fusta, a la vora del penya-segat, a prop del mirador del Sablón. Gràcies a Instagram, s’ha convertit en un dels racons més desitjats de la regió. Si hi vas al capvespre, la bellesa serà encara major.
A més, el litoral d’Oviñana és ple de platges impressionants. Peñadoria i San Cidiellu, amb els seus còdols. La platja de Cueva, amb forma de petxina. Vallina i la seva sorra clara. O la de Deiros, d’accés més difícil. Totes elles tallades en quarcita i pissarra, sense xiringuitos ni para-sols. Pura natura.
No deixis que se t’escapi aquesta oportunitat
El temps passa i aquests secrets comencen a ser menys secrets. Aquest poble de 550 habitants, en un petit tros de mapa, és capaç de resumir tots els prodigis que esperen en els més de 70 quilòmetres de la Costa Occidental d’Astúries. És una experiència imprescindible, un estalvi de temps i un concentrat de bellesa.
No hi ha millor moment que ara per planejar aquesta escapada. Aquesta informació que acabes de rebre és un passaport cap a una experiència inoblidable. T’has assegurat un viatge que escaparà del comú. Estàs preparat per aquesta aventura?