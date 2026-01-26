Este es el primer monasterio románico de España, está en Cataluña y es considerado la cuna del arte medieval

Antes de que el románico se extendiera por Europa y antes de que los monasterios se convirtieran en centros de poder espiritual y cultural, Cataluña ya había escrito el prólogo. En una cima privilegiada del Alto Ampurdán, suspendido sobre el golfo de León y orientado hacia el Cabo de Creus, se alza Sant Pere de Rodes, un monasterio que marcó un punto de inflexión en la historia de la arquitectura medieval.

Llegar allí no es trivial: el camino serpentea entre montañas soleadas y castigadas por la tramontana, pero el premio es inmenso. Cuando aparecen sus torres y los muros de piedra sobre el horizonte azul del Mediterráneo, la sorpresa es inevitable.

El primer gran monasterio románico de España

Sant Pere de Rodes está considerado el primer gran monasterio románico de Cataluña y uno de los más antiguos de la península ibérica. Su construcción se inició hace más de once siglos, entre los siglos X y XI, cuando aún convivían estilos prerrománicos y fórmulas arquitectónicas más antiguas.

Monasterio de Sant Pere de Rodes

Su iglesia fue una auténtica revolución: bóvedas de cañón, pilares compuestos, arcos torales y una verticalidad sorprendente para su tiempo. Aquí es donde el románico dejó de ser un ensayo para convertirse en un lenguaje, y donde muchos de los monasterios posteriores encontraron su modelo.

Un centro poderoso en plena Edad Media

Durante los siglos XI y XII, Sant Pere de Rodes se convirtió en uno de los monasterios más influyentes del noreste peninsular. Dependía directamente de Roma, hecho que le garantizaba una autonomía excepcional frente a los obispados y los nobles locales.

Esta independencia se tradujo en poder económico, control territorial y un flujo constante de peregrinos, atraídos por las reliquias que la comunidad benedictina custodiaba. El monasterio administraba tierras, caminos y actividades comerciales en un emplazamiento clave entre la costa y el interior.

Arquitectura y paisaje: una fusión magistral

Uno de los mayores aciertos de Sant Pere de Rodes es su integración con el territorio. Parece construido para dialogar con la naturaleza: el mar, los acantilados y los valles del Ampurdán se convierten en parte esencial de la experiencia.

La ubicación, la orientación del templo y la disposición del claustro responden tanto a criterios simbólicos como prácticos. Pero, cuando estás allí arriba, todo ello tiene solo una lectura posible: el ser humano siempre ha buscado lugares extraordinarios para levantar obras extraordinarias.

De la ruina al renacimiento

A partir del siglo XVII, el monasterio inició un largo proceso de decadencia: traslados, saqueos y abandono lo convirtieron en un espacio deteriorado que incluso sirvió de cantera. Su resurrección no llegaría hasta el siglo XX, cuando diversas campañas de restauración recuperaron su esencia sin añadidos excesivos.

Gracias a estas intervenciones, hoy podemos entender Sant Pere de Rodes casi tal como fue concebido, leyendo su arquitectura como un libro abierto sobre los orígenes del románico catalán.

Un lugar para entender el arte medieval… y para mirar hacia dentro

Sant Pere de Rodes no es solo un monumento: es una experiencia. Un espacio donde el arte medieval toma forma propia, donde la historia respira en cada piedra y donde el paisaje se convierte en parte del relato.

No es el monasterio más visitado del Estado, pero sí uno de los más importantes para comprender cómo empezó todo. Y, sobre todo, es un lugar ideal para conectar con la naturaleza, con el silencio y con uno mismo.