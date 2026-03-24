Aún quedan plazas del Imserso en 14 destinos de costa e interior

Si pensabas que este año te quedarías en casa viendo las fotos del viaje de otros, tenemos la mejor noticia del día. El Programa de Turismo del Imserso acaba de actualizar su sistema y, sorpresa: aún quedan plazas libres para aquellos que sepan dónde buscar.

Sabemos lo que se siente cuando se abren las reservas: estrés, webs colapsadas y el cartel de «agotado» en todas partes. Pero el baile de cancelaciones de última hora y los ajustes de cuota han dejado 14 destinos a la espera de viajeros con ganas de marcha. (Sí, nosotros también estamos preparando la maleta solo de leerlo).

Pero no te relajes mucho. Estas plazas vuelan más rápido que los postres en un buffet libre. Si tienes tu carta de acreditación a mano, este es el momento de hacer el movimiento definitivo para salvar la temporada.

Costa Peninsular: Sol y playa a precio de ganga

La joya de la corona sigue siendo el litoral. Actualmente, el Lote 1 (Turismo de Costa Peninsular) todavía ofrece espacios en provincias que son un valor seguro para recargar pilas bajo el sol mediterráneo o atlántico.

Hablamos de destinos como Alicante, Murcia o la Costa del Sol en Andalucía. Lo mejor de viajar ahora? Que las temperaturas son una delicia y podrás pasear por la arena sin esquivar mil sombrillas. Además, los precios se mantienen en esa franja tan amable para nuestro bolsillo que nos permite hacer extras en el quiosco de al lado.

Estas estancias suelen ser de 8 o 10 días, con transporte incluido o sin. Si tienes un coche en la puerta y ganas de carretera, las plazas sin transporte son tu mejor opción para ahorrar aún más y tener libertad total.

El encanto del interior: Escapadas con mucha historia

Si eres más de museos y gastronomía que de bañador, el Lote 3 es tu mina de oro. El turismo de interior está viviendo una segunda juventud y aún hay huecos en circuitos culturales que te encantarán.

Provincias como Cáceres, Ciudad Real o Teruel (que sí que existe y es preciosa) están en la lista de vacantes. Son viajes de 4 a 6 días, ideales para aquellos que buscan una dosis de cultura sin el cansancio de una estancia larga. Son plazas calientes que se están reservando mientras lees este párrafo.

Ten en cuenta que las capitales de provincia suelen tener los hoteles muy cerca del centro histórico. Es un lujo poder salir a tomar un café y estar a dos minutos de los monumentos principales sin depender de taxis ni autobuses.

El factor urgencia: ¿Por qué quedan libres?

Mucha gente nos pregunta por qué hay plazas si todo parecía lleno en septiembre. La realidad es sencilla: hay bajas de última hora por motivos personales y la plataforma Turismo Social las vuelve a volcar al sistema en tiempo real. Es una cuestión de suerte y de ser la más rápida del barrio.

La OCU siempre recomienda revisar la web de reserva oficial varias veces al día, especialmente a primera hora de la mañana. Lo que ahora está en rojo, dentro de una hora puede estar en verde. Es el juego de la paciencia, pero el premio vale mucho la pena.

Cómo reservar antes de que se agoten

No pierdas el tiempo yendo a la agencia de viajes física si quieres asegurar el tiro. Lo más eficiente es entrar directamente a la web de Turismo Social. Solo necesitas tu código de acreditación y tener claro qué fecha te va bien.

Si dudas, pierdes. Nuestra recomendación es que tengas un «plan B» elegido. Si no hay Alicante, quizás Castellón te ofrezca ese hotel que ni habías imaginado. La flexibilidad es la clave para no quedarse en tierra este 2026.

Recuerda que el programa del Imserso es mucho más que un viaje: es la oportunidad de conectar con gente nueva y descubrir rincones de España que teníamos olvidados. (Y si de paso nos ahorramos unos cuantos euros, mejor que mejor, ¿verdad?).

¿Has mirado ya si tu destino preferido ha vuelto a salir en la lista? No esperes a mañana, que volará.