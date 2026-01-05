Planifica tus escapadas de 2026: así cambia el calendario laboral en Cataluña y suma puentes de cuatro días

Los primeros días del año siempre tienen una luz particular. Ese instante quieto, medio dormido, en el que el calendario todavía es una hoja en blanco y cualquier escapada parece posible. Miras los meses que tienes por delante y te das cuenta de que, más que fechas, lo que buscas son respiraciones: fines de semana largos, pequeñas escapadas, días que rompan la rutina.

Con el 2026 recién estrenado, Cataluña mira el calendario con una mezcla de prudencia e ilusión. Hay festivos que se pierden… pero también aparecen nuevas oportunidades, puentes inesperados que invitan a salir, conducir sin prisa y descubrir qué esconde el país en cada estación.

Un año que empieza con cambios

El BOE ya ha puesto sobre la mesa los 11 festivos estatales y la lista de aquellos que mantiene cada comunidad. En Cataluña, la fotografía es clara: se pierden tres festivos que caen en fin de semana. Pero no todo son malas noticias, el calendario también permite jugar con tres puentes de cuatro días… cuatro, si vives en Barcelona.

En este nuevo mapa de fechas, el 1 de enero, que este año llega en jueves, ya ha abierto la puerta al primero de estos puentes. Cuatro días para iniciar el 2026 con calma, en medio de bosques, playas o rutas que todavía huelen a Navidad.

Fecha Festivo Día de la semana 1 de enero Año Nuevo Jueves 6 de enero Día de Reyes Martes 3 de abril Viernes Santo Viernes 1 de mayo Día del Trabajador Viernes 15 de agosto Asunción de la Virgen Sábado 11 de septiembre Día Nacional de Cataluña Viernes 12 de octubre Fiesta de la Hispanidad Lunes 1 de noviembre Todos los Santos Domingo 6 de diciembre Día de la Constitución Domingo 8 de diciembre Inmaculada Concepción Martes 25 de diciembre Navidad Viernes 26 de diciembre San Esteban Sábado

Reyes y otro fin de semana largo

El 6 de enero cae en martes. Un regalo inesperado para quienes tengan flexibilidad laboral y quieran alargar un poco más las fiestas. Pero una vez se apaga la magia de Reyes, llega un período largo, casi desierto: 87 días sin ninguna fiesta hasta el Viernes Santo, 3 de abril.

Un desierto calendárico que cada uno llenará como pueda: fiestas locales, Carnaval, escapadas improvisadas. Pero oficialmente, el calendario no cederá ningún día festivo durante todo este primer tramo.

Semana Santa y el respiro de mayo

Con abril, llega el cambio. Semana Santa dibuja un nuevo paréntesis y el primero de mayo, que este año cae en viernes, regala otro fin de semana largo. Un momento perfecto para rutas suaves, primeros baños valientes o escapadas de montaña, cuando los caminos comienzan a perder la nieve pero conservan una frescura deliciosa.

San Jorge, en cambio, tampoco este año será sinónimo de puente: cae en jueves y sigue sin ser festivo.

San Juan y el verano que no regala días

El 24 de junio, San Juan, aparece en el calendario en miércoles. Una posición ingrata: suficiente para interrumpir la semana, insuficiente para construir un puente. La verbena, sin embargo, seguirá llenando plazas y playas con la misma claridad de siempre.

Después, llega un verano escaso en celebraciones. El 15 de agosto cae en sábado, otra fiesta que Cataluña deja escapar sin posibilidad de ningún puente.

Otoño: Diada y un puente exclusivo en Barcelona

Con el otoño vuelven los días que invitan a caminar por bosques teñidos de amarillo. La Diada, el 11 de septiembre, cae en viernes y ofrece tres días seguidos para descubrir rincones cercanos o escapadas más largas.

Pero los habitantes de Barcelona tienen un privilegio extra: la Mercè, el 24 de septiembre, cae en jueves y permite otro puente de cuatro días. Perfecto para irse lejos o, simplemente, quedarse en la ciudad y disfrutar de una calle más amable y tranquila.

Hispanidad y la llegada del frío

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cae en lunes y vuelve a abrir un fin de semana largo que conecta con las primeras mañanas frías del otoño. Un buen momento para ir a los Pirineos, recorrer viñedos o redescubrir pueblos dormidos que todavía no han recibido la avalancha de visitantes del puente de la Constitución.

Noviembre, en cambio, llega sin fiestas: el 1 de noviembre (Todos los Santos) cae en domingo.

Un diciembre de contrastes

El mes de diciembre ofrece una noticia buena y una mala. La buena: el puente de la Constitución será real. El 8 de diciembre, la Inmaculada, cae en martes, lo que permite cuatro días seguidos de fiesta.

La mala: San Esteban, el 26 de diciembre, cae en sábado y se pierde como festivo aprovechable.

Un año que acaba con promesa

La sorpresa final llega con la última página del calendario. El 2027 comenzará con un presente: el 1 de enero cae en viernes y volverá a ofrecer tres días seguidos de descanso.

Así es el 2026: un año irregular, con desiertos de festivos y oasis inesperados. Un calendario que obliga a mirar más allá de las fechas y a pensar cómo queremos llenar el tiempo que tenemos. Escapadas cortas, rutas largas, fines de semana improvisados…

Quizás es eso lo que hace especial un año: no el número de fiestas, sino todo lo que decidimos vivir en medio.