Un camping muy especial en Tarragona: tu perro es feliz y dormir frente al mar cuesta poco más de 20 €

Hay rincones que parecen creados para desconectar… pero cuando también acogen con los brazos abiertos a tu perro, se transforman en el refugio ideal para toda la familia. Aquí, la tranquilidad tiene sabor a sal, perfume de pino y el encanto de un lugar que te invita a quedarte más de lo previsto.

No te lo puedes perder Una cala secreta en la Costa Dorada con silencio, aguas transparentes y un castillo sobre el acantilado

En un punto discreto de la costa catalana, rodeado de bosques mediterráneos, playas de arena fina y un castillo medieval que vigila desde la distancia, se esconde un espacio donde el tiempo avanza a un ritmo más lento. Las mañanas despiertan con el sonido pausado de las olas, y las tardes se cierran con paseos tranquilos entre aromas de romero y resina. ¿Y lo mejor? Aquí te reciben con la misma ilusión tanto a ti como a tu inseparable compañero de cuatro patas.

Bungalows literalmente al borde del agua

Este lugar, aún alejado de las grandes aglomeraciones, combina tres tesoros difíciles de encontrar juntos: alojamientos a precios razonables, un entorno natural privilegiado y un compromiso real con el turismo pet friendly. Y si aún buscas más inspiración, puedes descubrir una cala secreta en la Costa Dorada con aguas cristalinas y silencio, o refrescarte en el Toll de l’Olla, un rincón de montaña con aguas puras y naturaleza exuberante.

Dormir frente al mar por poco más de 20 € la noche

Entre pinos y dunas, hay parcelas y bungalows literalmente al borde del agua. Aquí, acampar con vistas directas al horizonte no es un lujo reservado a pocos. Fuera de temporada alta, puedes disfrutar de ello por poco más de 20 € la noche, y aún menos si aprovechas descuentos con tarjetas como la CampingCard ACSI.

Las opciones de glamping, como las tiendas Kentia o Iris, añaden un toque boho chic: estructuras de lona y madera con grandes ventanales que dejan entrar la luz y la brisa marina. Ideal para parejas o familias que quieren una experiencia diferente.

Un entorno natural con un castillo como vecino

El camping se encuentra en la Costa Dorada, a pocos minutos al norte de Tarragona. Lo que lo hace especial es que no solo está al borde del mar, sino que está presidido por el castillo de Tamarit, una silueta majestuosa que parece salida de un cuento.

Este entorno ofrece rutas de senderismo suaves, caminos entre pinos y playas de poca profundidad perfectas para niños y perros. Cada paseo es un nuevo descubrimiento. Un camino entre arena y sombra te lleva hasta el Hort de la Sínia, un espacio educativo donde los más pequeños pueden conocer animales de granja y aprender sobre agricultura ecológica.

Instalaciones que superan cualquier expectativa

El Tamarit Beach Resort funciona como un pequeño pueblo de vacaciones. Tiene de todo: piscina con zona acuática para niños, supermercado, horno de pan artesanal, bares, restaurantes con terraza frente al mar como el Brisa, ideal para terminar el día con una copa y un buen arroz mientras el sol se esconde detrás del castillo.

Para los más activos, hay un gimnasio recientemente renovado, pistas de pádel, tenis, fútbol y baloncesto, además de clases dirigidas de pilates, yoga y aquagym. Y para los niños, un mini club con actividades temáticas diarias que los mantienen entretenidos y creativos.

La seguridad también es una prioridad: vigilancia 24 horas, personal atento y espacios pensados para que todos se sientan tranquilos.

El paraíso de las mascotas

Pocos lugares en España han entendido tan bien como este resort que ir de vacaciones con perro no es un lujo, sino una necesidad para muchos. Aquí, los animales no solo son aceptados: son celebrados.

Hay zonas específicas para ellos, itinerarios para pasearlos, bungalows adaptados, e incluso puntos de agua repartidos por el recinto. Si tu perro pudiera hablar, seguramente ya te habría reservado plaza.

Un reconocimiento merecido

La calidad del Tamarit Beach Resort no ha pasado desapercibida. Ha sido galardonado como el mejor camping de playa de España por la Federación Española de Campings, y ha recibido también el ACSI Award europeo, basado en miles de opiniones de campistas de todo el continente.

Cala Jovera

Estos reconocimientos valoran su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias: el glamping, el turismo familiar, la sostenibilidad… y sobre todo, el compromiso con los animales.

Cómo llegar

Desde Barcelona, el viaje es rápido y fácil: menos de una hora en coche por la AP-7. Al lado del camping hay aparcamientos habilitados y señalizados, así como conexiones con rutas locales.

Su ubicación cerca de Tarragona también permite combinar relax con cultura: a poca distancia está el casco antiguo, el anfiteatro romano, y espacios como el Mercado Central o el Serrallo, el barrio pescador.

Un verano para recordar

Vacaciones en familia, escapadas románticas o simplemente días de paz con tu perro: este camping tiene la capacidad de adaptarse a cualquier plan. Y con una relación calidad-precio que sorprende, es difícil encontrar una alternativa mejor a pie de playa.