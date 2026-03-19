Sembla Menorca, però és a la Costa Brava: el poble on tastar les millors anxoves del Mediterrani

A vegades no cal agafar un avió per sentir que has canviat d’arxipèlag. Existeix un racó a la Costa Brava que, per la seva llum, les seves cales de pedra i el seu ritme pausat, podria passar perfectament per una postal menorquina. Però aquí, el protagonista no és l’assaïmada, sinó un manjar platejat que torna boig tot el Mediterrani: l’anxova de l’Escala.
Situat a l’Alt Empordà, aquest municipi ha aconseguit una cosa gairebé impossible aquest 2026: mantenir viu un ofici artesanal del segle XVIII sense perdre ni un polsim de frescor. Si busques una escapada que combini història, arqueologia i una gastronomia d’aquelles que t’obliguen a sucar-hi pa, agafa les claus del cotxe.
L’Escala: El secret més ben guardat a 140 km de Barcelona
Arribar-hi és un passeig. Amb prou feines una hora i 50 minuts per l’AP-7 et separen de la capital catalana. El que t’espera al final del trajecte és una combinació magnètica de platges com la de Riells i petites cales rocoses que conviden a perdre la mirada en l’horitzó.
Però l’Escala no és només platja. A un pas tens les ruïnes d’Empúries, un jaciment únic on grecs i romans van decidir que el Mediterrani era el millor jardí possible. (Sí, nosaltres també pensem que sabien viure molt i molt bé).
L’art de la saladura: Per què aquestes anxoves són diferents?
Què fa que una anxova de l’Escala sigui “l’escollida” pels millors xefs? La resposta està en les mans de les seves dones. Històricament, elles han estat les guardianes de l’ofici, encarregades de netejar, salar i mimar el peix amb una destresa manual que cap màquina pot replicar.
El procés és pura paciència. Es col·loquen en bótes amb capes de sal i es deixen madurar gairebé un any. Però alerta a la dada tècnica: mentre en altres llocs les premsen amb 60 quilos, a l’Escala només en fan servir 20 quilos. El resultat? Una textura molt menys compacta, més melosa i amb el punt just de sal que li dona la tramuntana.
Si vols entendre-ho de veritat, has de visitar el Museu de l’Anxova i de la Sal. Per només 3 euros, descobriràs com aquest petit peix va aixecar tota una economia. És el pla perfecte si el dia es lleva tapat.
Ruta per les factories: On comprar l'”or blau”
No te’n vagis sense passar per les botigues de les factories que mantenen el segell de qualitat. Callol Serrats és la més antiga i entrar-hi és viatjar en el temps. També tens Anxoves de l’Escala (des de 1940) o Solés, que porta des del 1888 subministrant a les cuines més exigents.
El millor és que moltes d’aquestes fàbriques et permeten veure el procés de prop. Veure com filategen a mà cada peça amb una precisió quirúrgica és, senzillament, hipnòtic.
Gastronomia: De la fàbrica al plat
L’experiència no està completa sense seure a menjar davant del mar. Restaurants com El Roser 2 eleven el producte de proximitat a un altre nivell, mentre que a La Caravel·la pots gaudir de l’anxova en elaboracions que et sorprendran.
La nostra recomanació: demana una tapa d’anxoves amb pa amb tomàquet i un vi blanc de l’Empordà. És la combinació definitiva per entendre per què aquest poble és el refugi preferit dels qui saben gaudir de la vida sense presses.
L’Escala és aquest destí que et reconcilia amb el turisme de qualitat. És artesà, és cultural i, sobretot, és autèntic. Aquesta primavera de 2026, deixa que la Costa Brava et sorprengui amb el seu sabor més salat.
T’animes a descobrir el jaciment d’Empúries després d’un bon tiberi? És el passeig ideal per baixar el menjar abans de tornar cap a casa.