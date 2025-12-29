Ni Pals ni Peratallada: el poble medieval menys massificat de l’Empordà que manté viva l’autèntica essència de la Costa Brava

Tot comença amb un silenci que promet: aquella crida suau i misteriosa que t’empeny a girar per un carrer desconegut, a travessar un arc de pedra o a seguir un camí sense pressa. Sense mapes ni indicacions, només la intuïció que et xiuxiueja que aquí, a tocar, hi ha alguna cosa capaç de captivar-te.
L’aire respira història
Caminar pel nucli antic és com obrir un portal al passat. Cada petjada ressona sobre llambordes que han vist segles i cada paret sembla guardar secrets que ningú ha gosat trencar. No hi ha presses, no hi ha bullici, només temps aturat i una calma que sembla eterna. L’aire és dens, amb un regust antic de pedra humida, fusta vella i terra després de la pluja.
L’essència d’un poble que es descobreix a poc a poc
Aquí tot és proper, gairebé confidencial. A simple vista, podria semblar un lloc humil, sense grans reclams. Però cada revolt amaga una història, i els seus carrers estrets, les façanes de pedra i els arcs que et condueixen fins a la plaça et fan sentir part d’un relat que només s’entén si t’atures. En aquest racó, la bellesa s’amaga en el detall i el que és petit esdevé immens.
Espais de silenci i perspectiva
La plaça principal forma un espai semicircular ideal per seure en una escala o secciona d’ombra. Un parell de bancs de pedra, un palauet renaixentista i el murmuri tranquil dels arbres creant un escenari perfecte per imaginar mercats medievals o diàlegs d’època.
Som a Monells, al baix Empordà
Ara sí, trencant la incògnita, estàs a Monells, un poble del Baix Empordà que es va fer famós per aparèixer en “Ocho apellidos catalanes”. Però no és el cinema qui el fa interessant, la seva autenticitat i humilitat ja ho fan de sèrie.
Monells amb ulls d’habituat
Monells destaca per la Plaça Jaume I, antiga plaça de mercat, envoltada d’arcades i façanes de pedra. A tocar hi ha el Palauet de Monells, amb una volta catalana al vestíbul i convertit en un petit hotel singular. La plaçeta de l’Oli, accessible per sota d’uns arcs, et deixa sense respiració davant tant detall.
El carrer dels Arcs
Un carrer estret amb arcs gòtics baixos i façanes que et fan sentir en un decorat medieval autèntic. Molino de silenci, zones d’ombra… lloc ideal per fotografies que costen trobar i difícilment arriben a xarxes.
Què fer a Monells: passejar, seure, respirar
- Passeja sense pressa pels seus carrers empedrats.
- Pren un cafè sota l’arcada de la plaça central.
- Descobreix les arcades de la Plaça de l’Oli i imagina-hi un mercat medieval.
- Fes-te fotos des del Pont antic amb vistes de les torres i el Rissec.
Autenticitat envoltada per paisatges
Envoltats de camps, vinyes i boscos de les Gavarres, Monells esdevé un punt de partida suau cap a pobles com Peratallada, Pals, o les petites localitats de Cruïlles i Sant Sadurní.
Monells en context
A pocs minuts en cotxe es troba la Casa Museu Castell Gala Dalí a Púbol: palau, art i llegendes. La Ciutat ibèrica d’Ullastret, una parada obligada per entendre organització antiga i arqueologia local.
Moments per recordar
Recordo un vespre en què la llum es filtrava entre les arcades, una parella gran passejava agafada de la mà i un músic tocava una melodia clàssica. Aquell escenari de calma era un poema visual que es manté gravat.
Una proposta de cap de setmana completa
Visita’l preferiblement entre setmana o a primera hora del matí per gaudir-lo sense aglomeracions. Portar calçat còmode perquè les pedres i desnivells no perdonen.
A l’estiu, val la pena fer la ruta Tres Pobles que uneix Monells, Pals i Peratalladas, t’ofereixen un viatge al passat, afegint gastronomia i natura a cada parada. Si vols descobrir el voltant de Girona en cinc dies no et perdis aquesta guia.
En un cap de setmana pots recórrer el Camí de Ronda, banyar-te en una cala amagada i acabar amb un sopar de marisc a la posta de sol. L’endemà, snorkel, busseig i passejades entre carrers blancs i botigues artesanes. Si tens més temps, explora joies com Cala del Crit, Cala Estreta o Cala S’Alguer, i passeja per Calella de Palafrugell. I al nord, el Cap de Creus amaga platges salvatges com la Cala Taballera.
Visitar l’Empordanet és una escapada diferent
Monells mostra com un poble petit pot conservar ànima, història i autenticitat, encara que estigui a tocar de buzz zomies i turisme viral. Aquí el temps camina a passos diminuts, però intensos.
Si estàs buscant una escapada real, amb pedres que parlen, arcs que condueixen a memòria viva i un ambient mitjanantic que et sorprengui, apunta Monells. És més que un poble: és un petit testimoni del passat que et pot convertir els dies en records plens d’ànima.