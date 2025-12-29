Ni Pals ni Peratallada: el pueblo medieval menos masificado del Empordà que mantiene viva la auténtica esencia de la Costa Brava

Todo comienza con un silencio que promete: esa llamada suave y misteriosa que te empuja a girar por una calle desconocida, a atravesar un arco de piedra o a seguir un camino sin prisa. Sin mapas ni indicaciones, solo la intuición que te susurra que aquí, cerca, hay algo capaz de cautivarte.

El aire respira historia

Caminar por el casco antiguo es como abrir un portal al pasado. Cada pisada resuena sobre adoquines que han visto siglos y cada pared parece guardar secretos que nadie ha osado romper. No hay prisas, no hay bullicio, solo tiempo detenido y una calma que parece eterna. El aire es denso, con un regusto antiguo de piedra húmeda, madera vieja y tierra después de la lluvia.

La esencia de un pueblo que se descubre poco a poco

Aquí todo es cercano, casi confidencial. A simple vista, podría parecer un lugar humilde, sin grandes atractivos. Pero cada recodo esconde una historia, y sus calles estrechas, las fachadas de piedra y los arcos que te conducen hasta la plaza te hacen sentir parte de un relato que solo se entiende si te detienes. En este rincón, la belleza se esconde en el detalle y lo pequeño se vuelve inmenso.

Arcos que te conducen a la plaza central

Espacios de silencio y perspectiva

La plaza principal forma un espacio semicircular ideal para sentarse en una escalera o sección de sombra. Un par de bancos de piedra, un palacete renacentista y el murmullo tranquilo de los árboles creando un escenario perfecto para imaginar mercados medievales o diálogos de época.

Estamos en Monells, en el Baix Empordà

Ahora sí, rompiendo la incógnita, estás en Monells, un pueblo del Baix Empordà que se hizo famoso por aparecer en “Ocho apellidos catalanes”. Pero no es el cine lo que lo hace interesante, su autenticidad y humildad ya lo hacen de por sí.

Calle de la Plaza Jaume I en Monells

Monells con ojos de habitual

Plaza Jaume I en Monells en el Baix Empordà

Monells destaca por la Plaza Jaume I, antigua plaza de mercado, rodeada de arcos y fachadas de piedra. Cerca está el Palacete de Monells, con una bóveda catalana en el vestíbulo y convertido en un pequeño hotel singular. La plazuela del Oli, accesible por debajo de unos arcos, te deja sin aliento ante tanto detalle.

La calle de los Arcos

La calle de los Arcos

Una calle estrecha con arcos góticos bajos y fachadas que te hacen sentir en un decorado medieval auténtico. Molino de silencio, zonas de sombra… lugar ideal para fotografías difíciles de encontrar y que apenas llegan a redes.

Qué hacer en Monells: pasear, sentarse, respirar

Pasea sin prisa por sus calles empedradas.

por sus calles empedradas. Tómate un café bajo el arco de la plaza central.

Descubre los arcos de la Plaza de l’Oli e imagina un mercado medieval.

e imagina un mercado medieval. Hazte fotos desde el puente antiguo con vistas de las torres y el Rissec.

Autenticidad rodeada por paisajes

Rodeados de campos, viñedos y bosques de las Gavarres, Monells se convierte en un punto de partida suave hacia pueblos como Peratallada, Pals, o las pequeñas localidades de Cruïlles y Sant Sadurní.

Campos y bosques de las Gavarres

Monells en contexto

A pocos minutos en coche se encuentra la Casa Museo Castillo Gala Dalí en Púbol: palacio, arte y leyendas. La Ciudad ibérica de Ullastret, una parada obligada para entender la organización antigua y arqueología local.

Momentos para recordar

Recuerdo una tarde en que la luz se filtraba entre los arcos, una pareja mayor paseaba cogidos de la mano y un músico tocaba una melodía clásica. Aquel escenario de calma era un poema visual que se mantiene grabado.

Una propuesta de fin de semana completa

Visítalo preferiblemente entre semana o a primera hora de la mañana para disfrutarlo sin aglomeraciones. Lleva calzado cómodo porque las piedras y desniveles no perdonan.

En verano, vale la pena hacer la ruta Tres Pueblos que une Monells, Pals y Peratallada, te ofrecen un viaje al pasado, añadiendo gastronomía y naturaleza a cada parada. Si quieres descubrir los alrededores de Girona en cinco días no te pierdas esta guía.

En un fin de semana puedes recorrer el Camí de Ronda, bañarte en una cala escondida y acabar con una cena de marisco al atardecer. Al día siguiente, snorkel, buceo y paseos entre calles blancas y tiendas artesanas. Si tienes más tiempo, explora joyas como Cala del Crit, Cala Estreta o Cala S’Alguer, y pasea por Calella de Palafrugell. Y al norte, el Cap de Creus esconde playas salvajes como la Cala Taballera.

Visitar el Empordanet es una escapada diferente

Monells muestra cómo un pueblo pequeño puede conservar alma, historia y autenticidad, aunque esté cerca de zonas bulliciosas y turismo viral. Aquí el tiempo camina a pasos diminutos, pero intensos.

Si estás buscando una escapada real, con piedras que hablan, arcos que conducen a memoria viva y un ambiente medioeval que te sorprenda, apunta Monells. Es más que un pueblo: es un pequeño testimonio del pasado que puede convertir los días en recuerdos llenos de alma.