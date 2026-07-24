L&#039;escapadeta
Ni el Teide ni Gredos: el parc natural a Catalunya amb 200 llacs d’alta muntanya per veure les estrelles
Pedro Corchado Fontserè
24/07/2026 07:30

Planificar una escapada de desconnexió sense acabar atrapat a les rutes massificades de sempre s’ha convertit en una autèntica odissea moderna. Qui busca natura en estat pur descobreix massa tard que els racons accessibles estan completament saturats.

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Durant mesos, els amants del senderisme discuteixen sobre si queda algun refugi verge als Pirineus que mantingui intacta la seva màgia. (Sí, nosaltres també ens vam quedar al·lucinats en veure els mapes d’aquest gegant protegit).

El parany d’ignorar l’alta muntanya

Parlar d’escapades és habitual, però assumir que qualsevol racó verd val per desconnectar xoca frontalment amb la realitat orogràfica. Els experts en turisme sostenible porten temps avisant que el veritable luxe es troba als enclavaments de difícil accés.

La joia analitzada per la UNESCO ha posat sobre la taula una perspectiva completament diferent. No es tracta de passejar per un bosc qualsevol, sinó d’endinsar-se en l’únic parc nacional de Catalunya, un territori esculpit per antigues gelades.

Estem parlant del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un santuari que allotja més de 200 llacs glacials a uns 3.000 metres d’altitud. La seva vinculació directa amb paisatges que recorden el Canadà descol·loca qualsevol viatger despistat.

Natura amb segell mil·lenari

Les anàlisis geològiques demostren que aquests estanys cristal·lins, rius i cascades neixen de glaceres que es van desfer per complet després de l’última edat de gel, fa uns 15.000 anys. Els especialistes mesuren aquesta riquesa biològica destacant el seu paper com un dels sistemes lacustres més importants d’Europa occidental.

L’accés a l’interior del parc està estrictament regulat i només es permet l’entrada mitjançant taxis 4×4 autoritzats des d’Espot i Boí. Un sistema implacable que protegeix l’entorn i evita la saturació massiva de vehicles.

No obstant això, el gran secret d’aquest enclavament —i del nostre desconcert quotidià— rau en el fet que els seus cels nocturns estan considerats dels millors del món per a l’observació d’estrelles gràcies a la baixa contaminació lumínica. Els guies recorden que la falta de planificació arruïna qualsevol ruta per les seves valls i cims.

Quan entenem que caminar al costat dels pics d’Encantats o recórrer el refugi històric de Carros de Foc marca la diferència, l’excursió deixa de ser un passeig per convertir-se en una estratègia de supervivència mental.

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Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de los espacios naturales más espectaculares de los Pirineos y el único parque nacional de Cataluña. Está ubicado principalmente en la provincia de Lleida, y la publicación indica como ubicación La Vall de Boí, uno de los accesos más populares al parque. ¿Qué hace especial a este parque? Más de 200 lagos de origen glaciar (llamados estanys en catalán). Bosques de pino negro, abetos y prados alpinos. Montañas que superan los 3.000 metros de altitud. Gran biodiversidad, con animales como el rebeco, la marmota, el quebrantahuesos y el águila real. ¿Qué significa “Aigüestortes”? El nombre significa “aguas torcidas” o “aguas serpenteantes”, en referencia a los meandros que forma el río en algunas zonas del parque. La Vall de Boí Además de ser una puerta de entrada al parque, es famosa por sus iglesias románicas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchos visitantes combinan senderismo con la visita a estos pueblos históricos. Actividades recomendadas Senderismo de todos los niveles. Fotografía de paisajes y fauna. Observación de estrellas (es una zona con muy poca contaminación lumínica). Excursiones a lagos como el Estany Llong, el Estany de Sant Maurici o los Amitges.

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El veritable valor del paisatge

Que aquesta reserva natural guardi semblant desplegament aquàtic no significa que hagis de llançar-te a l’aventura sense calçat tècnic ni precaució. Al contrari, serveix com el major recordatori de com l’alta muntanya exigeix respecte absolut.

Gràcies a aquest santuari pirinenc, milers de senderistes reorienten els seus caps de setmana descobrint un benestar immediat que canvia per complet la seva connexió amb l’entorn.

¿Sabies que aquest parc combina crestes afilades, boscos de pi negre i una fauna única on habita el tritó pirinenc? Al final, buscar refugi a les altures ha estat sempre la millor medecina contra l’estrès urbà.

La propera vegada que planifiquis una escapada buscant aire net, recorda que aquest mosaic d’aigua i roca salvatge protegeix el secret més ben guàrdiat dels Pirineus. ¿T’esperaves que Catalunya amagués un escenari glacial d’aquest calibre tan a prop de casa?

Catalunya

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