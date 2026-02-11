L’illa danesa que es ven per 10 milions i només vol compradors “extremadament rics”

Una oportunitat immobiliària absolutament extraordinària acaba d’aparèixer en aigües daneses. L’illa artificial de Flakfortet, situada a l’estret d’Öresund, ha sortit al mercat per un preu de 74,5 milions de corones daneses, xifra que equival aproximadament a 10 milions d’euros. Qui vulgui fer-se amb aquesta propietat no només haurà de tenir una cartera envejable, sinó també la passió per gestionar un enclau que va néixer com a base militar i ha acabat sent un refugi turístic únic.
Un passat de guerra per a un futur de luxe
L’origen de Flakfortet es remunta al període entre 1910 i 1916. Va ser construïda com a part de les defenses marítimes de Copenhaguen per allotjar 550 homes i artilleria pesant. Però aquí ve el més curiós: la fortalesa mai va arribar a entrar en combat durant la Primera Guerra Mundial. L’exèrcit danès no la va utilitzar de forma activa i va quedar totalment abandonada l’any 1968.
Des de llavors, l’illa ha canviat de mans de forma sorprenent. L’any 2001, una empresa sueca la va comprar per només tres milions de corones. Ara, vint-i-cinc anys després, aspiren a vendre-la amb un increment de valor que ha deixat bocabadat el sector immobiliari internacional. (Sí, parlem d’un negoci rodó).
Dades que fan tremolar el nostre amagatall ideal
Flakfortet no és només una roca al mig del mar. Té una superfície total de 30.713 metres quadrats, dels quals 9.900 estan edificats. Actualment, l’illa ja funciona com a destinació turística i pot arribar a rebre fins a 50.000 visitants durant la temporada d’estiu, atrets pel seu port nàutic i la seva oferta de restauració.
El complex inclou un restaurant, instal·lacions d’allotjament i sales de conferències. A més, arribar-hi no és un problema: hi ha un servei regular de ferri des de la capital danesa. És, literalment, un regne privat a pocs minuts de la civilització.
Autosuficiència total: viure sense dependre de ningú
Un dels punts més potents per a qualsevol inversor és la seva capacitat operativa. L’illa compta amb una planta dessalinitzadora d’última generació que la fa autosuficient en aigua potable. Per a l’energia, disposa de dos potents generadors Scania que cobreixen tota la demanda elèctrica del complex. No necessites estar connectat a la xarxa per viure com un rei.
El perfil del comprador que busca l’agència Lintrup & Norgart és molt clar: empreses immobiliàries especialitzades en inversions úniques o persones extremadament riques que busquen una privacitat que no trobaran en cap casa de camp convencional. També es rumoreja que el mateix Estat danès podria estar interessat a recuperar-la per la seva importància estratègica.
La “lletra petita” del paradís danès
Però atenció, perquè no tot és fer el que un vulgui. Flakfortet està protegida com a monument històric des de l’any 2002. Això significa que qualsevol reforma o intervenció ha de ser autoritzada per l’Agència Danesa de Palaus i Patrimoni Cultural. I una dada clau: el nou propietari té l’obligació de mantenir l’illa oberta al públic.
Aquesta joia del Bàltic representa l’equilibri perfecte entre la història militar i el potencial turístic modern. Serà aquesta la propera gran seu d’un hotel de luxe o l’amagatall secret d’un magnat de la tecnologia? El temps, i els 10 milions d’euros, ho diran.