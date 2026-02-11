L’illa danesa que se vende por 10 millones y solo quiere compradores «extremadamente ricos»

Una oportunidad inmobiliaria absolutamente extraordinaria acaba de aparecer en aguas danesas. La isla artificial de Flakfortet, situada en el estrecho de Öresund, ha salido al mercado por un precio de 74,5 millones de coronas danesas, cifra que equivale aproximadamente a 10 millones de euros. Quien quiera hacerse con esta propiedad no solo deberá tener una cartera envidiable, sino también la pasión por gestionar un enclave que nació como base militar y ha acabado siendo un refugio turístico único.

Un pasado de guerra para un futuro de lujo

El origen de Flakfortet se remonta al período entre 1910 y 1916. Fue construida como parte de las defensas marítimas de Copenhague para alojar a 550 hombres y artillería pesada. Pero aquí viene lo más curioso: la fortaleza nunca llegó a entrar en combate durante la Primera Guerra Mundial. El ejército danés no la utilizó de forma activa y quedó totalmente abandonada en el año 1968.

Desde entonces, la isla ha cambiado de manos de forma sorprendente. En el año 2001, una empresa sueca la compró por solo tres millones de coronas. Ahora, veinticinco años después, aspiran a venderla con un incremento de valor que ha dejado boquiabierto al sector inmobiliario internacional. (Sí, hablamos de un negocio redondo).

Datos que hacen temblar nuestro escondite ideal

Flakfortet no es solo una roca en medio del mar. Tiene una superficie total de 30.713 metros cuadrados, de los cuales 9.900 están edificados. Actualmente, la isla ya funciona como destino turístico y puede llegar a recibir hasta 50.000 visitantes durante la temporada de verano, atraídos por su puerto náutico y su oferta de restauración.

El complejo incluye un restaurante, instalaciones de alojamiento y salas de conferencias. Además, llegar allí no es un problema: hay un servicio regular de ferry desde la capital danesa. Es, literalmente, un reino privado a pocos minutos de la civilización.

Autosuficiencia total: vivir sin depender de nadie

Uno de los puntos más potentes para cualquier inversor es su capacidad operativa. La isla cuenta con una planta desalinizadora de última generación que la hace autosuficiente en agua potable. Para la energía, dispone de dos potentes generadores Scania que cubren toda la demanda eléctrica del complejo. No necesitas estar conectado a la red para vivir como un rey.

El perfil del comprador que busca la agencia Lintrup & Norgart es muy claro: empresas inmobiliarias especializadas en inversiones únicas o personas extremadamente ricas que buscan una privacidad que no encontrarán en ninguna casa de campo convencional. También se rumorea que el mismo Estado danés podría estar interesado en recuperarla por su importancia estratégica.

La «letra pequeña» del paraíso danés

Pero atención, porque no todo es hacer lo que uno quiera. Flakfortet está protegida como monumento histórico desde el año 2002. Esto significa que cualquier reforma o intervención debe ser autorizada por la Agencia Danesa de Palacios y Patrimonio Cultural. Y un dato clave: el nuevo propietario tiene la obligación de mantener la isla abierta al público.

Esta joya del Báltico representa el equilibrio perfecto entre la historia militar y el potencial turístico moderno. ¿Será esta la próxima gran sede de un hotel de lujo o el escondite secreto de un magnate de la tecnología? El tiempo, y los 10 millones de euros, lo dirán.