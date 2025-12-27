L’estat de les estacions d’esquí: Masella i La Molina superen el mig metre de neu

Al Pirineu hi ha dies en què el fred no arriba, sinó que s’instal·la. El vent baixa de les carenes, les teulades s’omplen d’una pols fina i el silenci de primera hora es trenca només pel cruixit de la neu acabada de caure. És en aquests matins d’hivern quan el territori es revela amb tota la seva força, i els esquiadors intueixen que alguna cosa important ha canviat.
Una llevantada que ho ha transformat tot
La llevantada que ha afectat el país des de dilluns ha estat generosa. Les precipitacions han anat cobrint els pendents de la Cerdanya fins a deixar més de mig metre de neu nova, un gruix que feia temporades que no s’assolia en aquestes dates. Les imatges, des de les zones més altes fins al fons de la vall, tenen una qualitat gairebé de postal: arbres carregats, prats silenciosos i un blanc intens que s’estén sense pressa.
Un Pirineu que es prepara per dies de llum
Les previsions indiquen que les nevades s’aniran aturant a partir de diumenge. Serà aleshores quan arribaran cels blaus i un sol fred, d’aquells que defineixen l’hivern pirinenc. La neu mantindrà qualitat pols gràcies al fred nocturn, un factor que assegura jornades immillorablement bones per a l’esquí alpí.
Al mateix temps, els equips de les estacions recorden la importància de la prudència. Fora de les zones controlades, el risc d’allaus és alt, situat en un nivell 4 de 5. És un avís clar: la bellesa del paisatge no sempre va de la mà de la seguretat, i el millor escenari és aquell en què cadascú coneix els seus límits.
Accés complet i activitats nocturnes
Amb l’obertura plena de Masella, els accessos també funcionen al cent per cent. Els sectors de Coma Oriola, Pla de Masella i La Pia estan ja disponibles per als visitants, fet que amplia les opcions de recorreguts i ritmes dins de l’estació.
Una de les experiències més celebrades de la zona torna també aquests dies: l’esquí nocturn. Masella obrirà les instal·lacions avui dissabte, el dimarts 30 i el dissabte 3 de gener, de 18.00 a 20.30 h. És un tipus d’esquí que té alguna cosa d’especial, gairebé íntima. Les llums il·luminen les pistes amb una claror artificial que contrasta amb la foscor del bosc, i el so dels esquís es concentra com si tot fos un eco llunyà.
Quan l’hivern es converteix en territori d’elecció
Els amants de la neu ho saben. Hi ha temporades que s’allarguen, d’altres que s’intueixen promeses que després no arriben. Però n’hi ha algunes, molt concretes, en què tot encaixa: fred constant, neu abundant, estabilitat en les previsions. Aquest inici de temporada sembla ser un d’aquests moments, un d’aquells en què el Pirineu es mostra amb tota la seva intensitat.
La Cerdanya, la vall que acull aquestes dues estacions històriques, viu aquests dies la seva millor versió. Des de les carreteres que pugen fins als refugis més amagats, tot el territori sembla respirar al ritme de l’hivern. I per a molts visitants, aquesta combinació de neu, fred i llum és més que un esport, és una manera d’habitar uns dies en un altre lloc, una altra escala.
L’estat de les pistes del Pirineu Català
|Estació
|Estat
|Km oberts
|Neu
|Tipus de neu
|Meteo
|Actualització
|Alp 2500
|Oberta
|101 / 145 km
|120 cm
|Pols / Humida
|—
|Dissabte 27 de desembre
|La Molina
|Oberta
|50 / 71 km
|120 cm
|Pols
|-6º / 2º
|Dissabte 27 de desembre
|Masella
|Oberta
|51 / 74 km
|120 cm
|Pols / Humida
|-6º / 3º
|Dissabte 27 de desembre
|Baqueira Beret
|Oberta
|146 / 173 km
|80 cm
|Pols
|-8º / 3º
|Dissabte 27 de desembre
|Boí Taüll
|Oberta
|36 / 45 km
|150 cm
|Pols
|-8º / 0º
|Dissabte 27 de desembre
|Espot
|Oberta
|24 / 25 km
|135 cm
|Pols
|-7º / 3º
|Dissabte 27 de desembre
|Port Ainé
|Oberta
|27 / 27 km
|135 cm
|Pols
|-9º / 2º
|Dissabte 27 de desembre
|Port del Comte
|Oberta
|42,6 / 42,6 km
|105 cm
|Pols
|-4º / 2º
|Dissabte 27 de desembre
|Tavascán
|Tancada
|– / 7 km
|—
|—
|-7º / 1º
|Dissabte 27 de desembre
|Vall de Núria
|Tancada (meteo)
|– / 8 km
|—
|—
|-3º / 0º
|Dissabte 27 de desembre
|Vallter
|Tancada (meteo)
|– / 11 km
|110 cm
|Pols
|-5º / 0º
|Dissabte 27 de desembre
L’estat de les pistes del Pirineu Francès
|Estació
|Estat
|Km oberts
|Neu
|Tipus de neu
|Meteo
|Actualització
|Cambre d’Aze
|Oberta
|24 / 24 km
|40 cm
|Fresca
|-4º / 3º
|Dissabte 27 de desembre
|Font-Romeu Pyrénées 2000
|Oberta
|– / 43 km
|140 cm
|Pisada
|-3º / 1º
|Dissabte 27 de desembre
|Formiguères
|Oberta
|25 / 25 km
|60 cm
|Fresca
|-4º / 2º
|Dissabte 27 de desembre
|La Quillane
|Previsió
|– / 2,5 km
|—
|—
|-1º / 1º
|Dissabte 27 de desembre
|Les Angles
|Oberta
|– / 55 km
|100 cm
|Fresca
|-4º / 2º
|Dissabte 27 de desembre
|Porté-Puymorens
|Oberta
|– / 50 km
|130 cm
|Pisada
|-5º / 3º
|Dissabte 27 de desembre
L’estat de les pistes d’Andorra
|Estació
|Estat
|Km oberts
|Neu
|Tipus de neu
|Meteo
|Actualització
|Grandvalira
|Oberta
|192 / 215 km
|80 cm
|Pols
|-6º / 2º
|Dissabte 27 de desembre
|Ordino Arcalís
|Oberta
|30,5 / 30,5 km
|135 cm
|Pols
|-7º / 1º
|Dissabte 27 de desembre
|Pal Arinsal
|Oberta
|63 / 63 km
|100 cm
|Pols
|-6º / 4º
|Dissabte 27 de desembre
|Ski Canaro
|Oberta
|0,5 / 0,5 km
|110 cm
|—
|-2º / 3º
|Dissabte 27 de desembre
El que queda després
Quan cau el vespre i la vall es va enfosquint, el paisatge adopta un altre to. Les pistes es buiden, el fred guanya profunditat i només queda la llum tènue de les màquines que deixen la neu a punt per a l’endemà. És un moment breu, però té alguna cosa de ritual. Un record que acompanya qui marxa i que fa que molts ja pensin en tornar l’endemà.