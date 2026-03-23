La joia emmurallada de Castelló descoberta pel castell i les pintures rupestres: així és el poble més bonic d’Espanya

Hi ha llocs que no necessiten presentació perquè s’imposen a la vista molt abans d’arribar-hi. Morella, a Castelló, és precisament això: una mola rocosa coronada per un castell que sembla tret d’una pel·lícula d’època. *(Sí, nosaltres també ens vam quedar bocabadats en veure el seu perfil retallat a l’horitzó)*.
Aquest municipi de 2.500 veïns no és només un poble bonic; és una arquitectura de resistència. El seu sistema defensiu, un dels millor conservats de tot el país, defineix cada carrer, cada escala i cada balcó que trobaràs en el teu recorregut.
Per entrar-hi, t’has d’oblidar de les línies rectes. Travessar les seves muralles significa submergir-se en un laberint de carrers que guanyen altura sense treva, recordant-te que aquí, fa segles, la seguretat ho era tot.
El Castell: el guardià de pedra que ho domina tot
L’autèntic protagonista de la silueta morellana és el seu Castell. D’origen islàmic però transformat radicalment després de la conquesta cristiana del segle XIII, aquesta fortalesa és un trencaclosques d’estils militars que li van valdre el títol de Monument Històric-Artístic el 1931.
Pujar fins al cim no és només un exercici físic, és un premi visual. Des de dalt, es controlaven les rutes d’accés a l’interior de la província. Avui, la recompensa és una panoràmica de 360 graus que et permet entendre per què Morella ha estat clau en cada guerra i cada pau de la nostra història.
Si busques la millor foto, no et perdis les Torres de Sant Miquel. Aquestes torres bessones són la porta principal al municipi i ofereixen una perspectiva única de l’entramat urbà que t’envolta.
DADA CLAU: La muralla té diversos quilòmetres de perímetre i es conserva tan bé que no és un simple adorn, sinó que marca els límits reals de la vida del poble.
La joia del gòtic llevantí que t’espera a l’interior
Dins d’aquest recinte blindat, hi destaca la Basílica Arxiprestal de Santa Maria la Major. Construïda entre els segles XIII i XIV, és un dels exemples més brillants del gòtic llevantí que pots visitar a la Comunitat Valenciana.
El contrast és total: mentre l’exterior es veu estret i dens, l’interior de la basílica s’obre amb una amplitud majestuosa. La seva portalada, que s’eleva sobre una escalinata imponent, és un d’aquells detalls que t’obliguen a aturar l’scroll del mòbil per capturar cada detall de la pedra tallada.
Més enllà del castell: un viatge a la prehistòria
Però la història de Morella no comença amb els cavallers medievals. A pocs quilòmetres del centre, a la masia de Morella la Vella, s’amaga un tresor encara més antic: unes pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Aquestes representacions d’escenes de caça es troben en abrics rocosos i són la prova que aquestes terres han estat habitades des de fa milers d’anys. És un recordatori silenciós que la vida aquí és molt més profunda del que sembla a simple vista.
L’entorn de Morella demostra que no cal viatjar lluny per trobar una combinació perfecta de natura, art rupestre i arquitectura medieval pura.
ALERTA VIATGERA: Si vols visitar les pintures de Morella la Vella, recorda que només obren els caps de setmana i festius. La reserva és gratuïta, però imprescindible si no vols quedar-te amb les ganes.
En definitiva, caminar per Morella és fer una marató d’història en pocs quilòmetres. És una d’aquelles decisions intel·ligents per a una escapada de cap de setmana que et farà sentir que has viatjat en el temps. Ja tens les botes a punt?