La joya amurallada de Castellón descubierta por el castillo y las pinturas rupestres: así es el pueblo más bonito de España

Hay lugares que no necesitan presentación porque se imponen a la vista mucho antes de llegar. Morella, en Castellón, es precisamente eso: una mole rocosa coronada por un castillo que parece sacado de una película de época. *(Sí, nosotros también nos quedamos boquiabiertos al ver su perfil recortado en el horizonte)*.

Este municipio de 2.500 vecinos no es solo un pueblo bonito; es una arquitectura de resistencia. Su sistema defensivo, uno de los mejor conservados de todo el país, define cada calle, cada escalera y cada balcón que encontrarás en tu recorrido.

Para entrar, debes olvidar las líneas rectas. Atravesar sus murallas significa sumergirse en un laberinto de calles que ganan altura sin tregua, recordándote que aquí, hace siglos, la seguridad lo era todo.

El Castillo: el guardián de piedra que lo domina todo

El auténtico protagonista del perfil morellano es su Castillo. De origen islámico pero transformado radicalmente tras la conquista cristiana del siglo XIII, esta fortaleza es un rompecabezas de estilos militares que le valieron el título de Monumento Histórico-Artístico en 1931.

Subir hasta la cima no es solo un ejercicio físico, es un premio visual. Desde arriba, se controlaban las rutas de acceso al interior de la provincia. Hoy, la recompensa es una panorámica de 360 grados que te permite entender por qué Morella ha sido clave en cada guerra y cada paz de nuestra historia.

Si buscas la mejor foto, no te pierdas las Torres de San Miguel. Estas torres gemelas son la puerta principal al municipio y ofrecen una perspectiva única del entramado urbano que te rodea.

DATO CLAVE: La muralla tiene varios kilómetros de perímetro y se conserva tan bien que no es un simple adorno, sino que marca los límites reales de la vida del pueblo.

La joya del gótico levantino que te espera en el interior

Dentro de este recinto blindado, destaca la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor. Construida entre los siglos XIII y XIV, es uno de los ejemplos más brillantes del gótico levantino que puedes visitar en la Comunidad Valenciana.

El contraste es total: mientras el exterior se ve estrecho y denso, el interior de la basílica se abre con una amplitud majestuosa. Su portada, que se eleva sobre una escalinata imponente, es uno de esos detalles que te obligan a detener el scroll del móvil para capturar cada detalle de la piedra tallada.

Más allá del castillo: un viaje a la prehistoria

Pero la historia de Morella no comienza con los caballeros medievales. A pocos kilómetros del centro, en la masía de Morella la Vella, se esconde un tesoro aún más antiguo: unas pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estas representaciones de escenas de caza se encuentran en abrigos rocosos y son la prueba de que estas tierras han estado habitadas desde hace miles de años. Es un recordatorio silencioso de que la vida aquí es mucho más profunda de lo que parece a simple vista.

El entorno de Morella demuestra que no hace falta viajar lejos para encontrar una combinación perfecta de naturaleza, arte rupestre y arquitectura medieval pura.

ALERTA VIAJERA: Si quieres visitar las pinturas de Morella la Vella, recuerda que solo abren los fines de semana y festivos. La reserva es gratuita, pero imprescindible si no quieres quedarte con las ganas.

En definitiva, caminar por Morella es hacer un maratón de historia en pocos kilómetros. Es una de esas decisiones inteligentes para una escapada de fin de semana que te hará sentir que has viajado en el tiempo. ¿Ya tienes las botas listas?