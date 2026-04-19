La “Hawaii catalana” és a 1 hora de Barcelona: la platja verge sense hotels premiada com la millor de la costa

Imagina un lloc on el formigó no existeix, on l’olor de pi eclipsa la del protector solar i on l’aigua és tan transparent que sembla treta d’una postal del Pacífic. No cal que busquis vols a Honolulu. Aquest racó secret és a Tarragona i els locals l’anomenen, amb raó, Waikiki.
Parlem de Cala Fonda, una joia de tot just 200 metres que s’ha convertit en l’últim bastió de resistència contra la massificació turística. Mentre la resta de la Costa Daurada s’omplia d’hotels, aquest arenal romania intacte, protegit per un mur de penya-segats i un bosc llegendari.
El premi a la puresa: una platja “verge” real
No és una manera de parlar. Cala Fonda ha estat distingida oficialment com una de les millors platges verges de Catalunya. Aquest guardó, atorgat per grups ecologistes, reconeix el seu valor inalterat en un litoral sovint castigat pel totxo.
Aquí no hi trobaràs xiringuitos, ni hamaques de lloguer, ni dutxes. (I sincerament, no els necessites). L’experiència és radicalment salvatge: només tu, la sorra fina daurada i una pendent suau que et convida a submergir-te en un blau turquesa que confon els sentits.
La lletra petita important: En no tenir serveis, és obligatori anar ben proveït d’aigua i menjar. Si t’oblides alguna cosa, et tocarà desfer el camí de 20 minuts pel bosc.
El llegat de la Marquesa: per què aquest paradís segueix viu
Com és possible que un lloc així no tingui un resort a sobre? La resposta té nom de dona: Caridad Barraquer de Borràs. Als anys 60, en ple boom especulatiu, la propietària d’aquests terrenys es va negar en rodó a vendre.
Gràcies a la seva fermesa, avui podem creuar el Bosc de la Marquesa, un espai natural protegit on habiten espècies d’ocells i rèptils impossibles de veure en altres punts de la costa. És el pulmó verd que abraça la cala i que permet realitzar experiències de “banys de bosc” per desconnectar de l’estrès digital.
Fang medicinal i llibertat absoluta
Si visites Waikiki, veuràs una cosa curiosa: gent coberta de fang de cap a peus. Els assidus aprofiten el fang que es desprèn dels penya-segats, al qual s’atribueixen propietats beneficioses per a la pell. És l’spa natural més barat i efectiu de la província.
A més, el seu difícil accés i la privadesa que brinden les roques l’han convertit en un dels punts preferits per als qui practiquen el nudisme. Aquí la llibertat és la norma i la connexió amb la natura, l’únic objectiu.
Per arribar-hi, tens dues opcions: un sender d’uns 20 minuts des de la Platja Llarga o travessar el frondós bosc des del nord. Triis la que triis, l’esforç paga la pena tan bon punt divises el blau del Mediterrani trencant contra la sorra verge.
Consell d’expert: La ruta senderista que uneix La Móra amb la Punta de la Creueta és el pla definitiu per als amants del trekking costaner. Són 5,8 quilòmetres de vistes d’infart que et faran oblidar que dilluns has de tornar a l’oficina.
Estàs preparat per descobrir que el paradís era molt més a prop del que pensaves? Prepara les vambes, la crema solar i deixa les presses a casa. La Hawaii mediterrània t’està esperant.