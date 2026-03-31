La ciutat romana que pots recórrer a peu: és del segle IV aC i conserva els «gratacels» de l’antiguitat

Tots tenim al cap la imatge de les ruïnes romanes com pedres a ran de terra o columnes solitàries que aguanten el pes del cel. Però, t’imagines caminar per un carrer on els edificis encara s’alcen sobre el teu cap com fa 1.700 anys? (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra en descobrir-ho).
Existeix un indret on el temps no només es va aturar, sinó que es va congelar en vertical. No parlem de temples monumentals, sinó de la vida real: els primers “gratacels” de la història de la humanitat. Una ciutat del segle IV que pots recórrer a peu i que guarda el secret de com vivien els nostres avantpassats en comunitat.
Ostia Antica: El Manhattan de l’Imperi Romà
Mentre tothom fa cues interminables al centre de Roma, a pocs quilòmetres es troba Ostia Antica. Aquest antic port comercial és una càpsula del temps que conserva les famoses “insulae”, els blocs de pisos on vivia la classe mitjana i treballadora. Són l’avantpassat directe dels nostres apartaments actuals.
Passejar per aquí és una experiència immersiva. Pots entrar a les botigues, veure els mostradors de les tavernes i, el més impressionant, pujar per escales de pedra que porten a segons i tercers pisos que encara es mantenen dempeus. És la vibració urbana de l’antiguitat recuperada per al viatger modern que fuig de les massificacions.
Tingues en compte aquest detall històric: a diferència de Pompeia, que va quedar sepultada per la cendra, Ostia va ser abandonada progressivament. Això ha permès que l’estructura dels seus barris es mantingui amb una coherència arquitectònica que et permet entendre com funcionava una gran ciutat fa gairebé dos mil·lennis.
Els secrets de la vida quotidiana entre murs
El que fa realment especial aquesta visita és la quantitat de detalls que han sobreviscut al pas dels segles. Des de mosaics espectaculars als terres de les termes fins a les letrines públiques (que sempre generen comentaris entre els turistes). És un bany de realitat que ens recorda que, en el fons, no hem canviat tant.
Pots visitar el “Thermopolium”, l’equivalent al nostre “Fast Food” actual, amb el seu taulell de marbre i frescos a les parets que servien de menú visual. La conservació és tan extrema que gairebé pots olorar l’espècia i el vi que s’hi servia. És el luxe de la història que es pot tocar amb les mans.
No oblidis aquesta recomanació de viatger: dedica-li almenys un matí sencer. El recinte és immens i perdre’s pels seus carrers secundaris, lluny de la via principal, és on realment trobaràs el silenci i la màgia de sentir-te un ciutadà romà del segle IV.
Per què és la millor escapada aquest 2026
Amb el turisme de masses col·lapsant les destinacions més conegudes d’Itàlia, Ostia Antica s’ha posicionat com l’alternativa intel·ligent. La qualitat de l’experiència és infinitament superior: menys gent, preus més assequibles i la llibertat de moure’t al teu ritme entre estructures que semblen desafiar la gravetat.
¿Sabies que aquests edificis de pisos podien arribar a tenir fins a cinc plantes d’alçada? Per a l’època, eren autèntiques proeses de l’enginyeria civil. Avui, poder veure els marcs de les finestres i les distribucions de les habitacions ens dona una lliçó d’arquitectura que cap museu pot igualar.
La conservació d’aquests “gratacels” de l’antiguitat és un miracle que val la pena presenciar almenys una vegada a la vida. És una lliçó de resistència i bellesa que ens connecta directament amb les nostres arrels europees d’una manera crua i fascinant.
El vol fins a Roma és curt i el tren de rodalies t’hi deixa en mitja hora. Realment necessites més excuses per planejar el teu proper viatge a la ciutat que es nega a desaparèixer?
La història no només es llegeix als llibres; de vegades, es pot pujar per les seves escales i mirar per les seves finestres cap al futur.