La “casa museu” de Berto Romero a Cardona: de broma a Google Maps al seu inesperat últim desig

Internet té una capacitat sorprenent per convertir el que és quotidià en un fenomen surrealista. El que va començar com una simple entremaliadura digital a Google Maps ha acabat transformant l’antiga casa familiar de Berto Romero a Cardona en un punt de pelegrinatge improvisat.
Tot va néixer d’un usuari que va decidir marcar l’edifici on va créixer el còmic com la “Casa natal del millor humorista espanyol”. El que va començar com una picada d’ullet graciosa va escalar fins a límits insospitats, omplint les xarxes socials de ressenyes falses i convertint un immoble normal i corrent en la suposada Casa Museu Berto Romero.
Ressenyes falses i un èxit inesperat
La imaginació dels usuaris no té límits. En els portals de geolocalització es poden llegir comentaris tan disparatats com que l’edifici conserva “frescos de l’època fenícia” o que la gent triga mesos a aconseguir una reserva per visitar les seves “col·leccions especials”.
L’impacte va ser tal que el propietari de l’edifici es va posar en contacte amb Berto Romero per proposar-li una idea que, a priori, semblava lògica per a qualsevol veí il·lustre: col·locar una placa commemorativa a la façana. La reacció del còmic al seu programa Nadie sabe nada va ser, com calia esperar, absolutament divertidíssima.
L’últim desig de Berto Romero
Berto va confessar haver-li dit al propietari que, si us plau, s’estalviés l’homenatge. “A mi em fa molta vergonya haver de passar per allà i veure la placa”, va admetre el còmic. Però no va tancar la porta definitivament, deixant clara quina és l’única condició perquè accepti ser immortalitzat a la pedra del seu poble natal.
El desig és contundent: “Espereu que em mori”. Berto va donar dues raons clau per a aquesta petició. La primera, que una vegada traspassat, poc li importarà el que facin amb el seu nom. La segona, un toc de realisme cínic molt propi d’ell: “Dóna temps a veure com envelleixo, perquè els artistes sabeu que en l’últim tram és quan se’ls va l’olla i llavors fa vergonya potser tenir la placa. Imagina’t que faig un Miguel Bosé”.
Ara per ara, la casa continua sense placa oficial, encara que l’Ajuntament de Cardona ha volgut retre un homenatge més sobri al còmic dedicant-li un espai a la seva web oficial. Mentrestant, l’edifici continua allà, al cor medieval de la localitat, esperant que el temps —i el comportament futur de Berto— decideixin si algun dia es convertirà en un monument històric o si tot quedarà, simplement, en una de les millors bromes d’internet.