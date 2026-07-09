Jordi Hurtado té el seu refugi en un poble del Baix Llobregat amb un castell del segle X

Portem gairebé tres dècades veient-lo cada tarda a la televisió. Jordi Hurtado és el rostre que sembla no envellir mai, però el que la majoria dels seus seguidors ignora és on s’amaga quan s’apaguen els focus de Saber y Ganar.
No es tracta d’una urbanització de luxe ni d’un retir costaner. Hurtado va triar fa 24 anys un municipi del Baix Llobregat que passa desapercebut per al turisme de masses, però que guarda una història que es remunta a l’època medieval.
El secret més ben guardat de Molins de Rei
El presentador, nascut a Sant Feliu de Llobregat, va decidir instal·lar-se a Molins de Rei el 2002. (Sí, nosaltres també ens vam sorprendre en saber que una de les estrelles més grans de la TV pública porta més de dues dècades vivint com un veí més en aquest poble de 27.000 habitants).
El que pocs barcelonins saben és que, sobre el vessant de Collserola, aquest municipi custodia les ruïnes del Castellciuró. És una fortalesa del segle X que vigilava el pas del riu Llobregat durant l’època de la Marca Hispànica.
Avui, aquest Bé Cultural d’Interès Nacional funciona com un mirador privilegiat. Des dels seus murs de pedra es pot divisar tota la vall i, en els dies assolellats, l’horitzó del Mediterrani. És el lloc perfecte per entendre per què algú que viu sota la pressió de les càmeres busca aquest refugi de pau.
Un entorn d’història i natura
Més enllà del castell, el poble ofereix una combinació inusual d’arquitectura industrial del segle XIX i natura pura. Molins de Rei té més del 65% de la seva superfície dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, el que garanteix rutes de senderisme a només uns passos del seu nucli urbà.
La història aquí es respira a cada racó. Des dels molins reials que va ordenar aixecar Alfons II d’Aragó el 1188 —i que van donar nom al municipi— fins als esgrafiats modernistes de Ca n’Ametller. És una destinació que sembla atrapada en un equilibri perfecte entre la prosperitat industrial d’antany i la calma metropolitana actual.
Tip secret: Si decideixes visitar la zona, puja al Castellciuró pel camí de Santa Creu d’Olorda a primera hora del matí. Evitaràs la calor i gaudiràs d’una llum sobre la pedra que transforma per complet les ruïnes mil·lenàries.
Com arribar al racó favorit del presentador
L’accessibilitat és un dels punts forts d’aquest refugi. Si et trobes a Barcelona, la connexió és directa i ràpida, ideal per a una escapada d’un dia sense necessitat d’organitzar un gran viatge.
Per arribar en tren, la línia R4 de Rodalies connecta Passeig de Gràcia amb Molins de Rei en escassos 25 minuts. Si prefereixes moure’t amb cotxe, l’autovia A-2 et permet arribar al centre del poble en poc més de 20 minuts des de la capital catalana.
En arribar, el més lògic és perdre’s per les seves places porxades i acabar la jornada amb alguna de les rutes curtes per Collserola. És una manera diferent de conèixer la comarca, lluny de les guies turístiques convencionals i molt a prop d’on el presentador més longeu d’Espanya recarrega les piles cada nit.
T’animes a descobrir aquest racó històric aquest cap de setmana o preferiràs deixar-ho per quan la multitud comenci a fixar-s’hi?