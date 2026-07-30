El pont penjoll més antic del món en ús és a Espanya: una obra mestra del segle XIX

Imagina flotar sobre les aigües d’una ria a bord d’una tremuja de ferro que sembla suspesa en l’aire per pur miracle. No estem parlant d’una atracció futurista del Japó ni d’un rascacel de Dubai.
Aquest tresor de l’enginyeria està a Espanya i porta funcionament sense descans des del segle XIX. *(I sí, milers de persones el creuen cada dia sense saber que trepitgen una obra d’art irrepetible).*
La meravella de ferro que va desafiar la física
Parlem del mític Pont Bizkaia, conegut popularment com el Pont Penjat. Unir els municipis de Portugalete i Getxo sense interrompre el tràfic marítim del riu Nervión semblava una missió impossible el 1890.
L’arquitecte Alberto Palacio va trencar tots els esquemes de l’època en dissenyar el primer pont transbordador d’estructura metàl·lica del planeta. Una gesta tècnica que va canviar l’arquitectura mundial per sempre.
Va ser inaugurat exactament el 28 de juliol de 1893. Des d’aquell moment es va convertir en l’autèntic arc del triomf de la Revolució Industrial espanyola.
Cal destacar que la UNESCO el va declarar Patrimoni de la Humanitat l’any 2006 per combinar la tècnica del ferro tradicional amb innovadors cables d’acer lleugers d’alta resistència.
Una alçada vertiginosa i una experiència única
Les xifres d’aquesta megaestructura imposen respecte a qualsevol que s’apropi als seus peus. Les seves quatre torres de ferro arriben als 61 metres d’alçada i la seva passarel·la superior s’estén al llarg de 160 metres de longitud.
A simple vista recorda immediatament la imponent silueta del Golden Gate de Sant Francesc. No obstant això, el secret basc té una màgia que la construcció americana no pot oferir.
Per creuar-lo tens dues opcions radicalment diferents. La més popular és pujar al seu transbordador inferior, un carro suspès que glissa sobre l’aigua en només minut i mig.
Però si busques una dosi real d’adrenalina, has de prendre l’ascensor panoràmic fins a la passarel·la de vianants superior. Creuar a 50 metres sobre el riu ofereix vistes impressionants de tota la desembocadura i la badia de l’Abra.
El destí perfecte per a una escapada de cap de setmana
Visitar aquesta joia és l’excusa perfecta per perdre’s pels carrers històrics de Portugalete i l’elegant passeig de Getxo. Dos ambients mariners completament fascinants units en un sol viatge.
A més, la capital biscaina es troba a tan sols uns minuts riu amunt. Podràs completar el dia tastant els millors pintxos del País Basc o contemplant l’arquitectura del Museu Guggenheim.
Pocs monuments al món permeten viatjar en el temps per un preu tan accessible. És el moment perfecte per organitzar la teva visita abans que s’ompli de turistes aquesta temporada.
T’atreveixes a creuar el pont més singular d’Espanya per les altures o prefereixes la comoditat de la tremuja?