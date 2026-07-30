El puente colgante más antiguo del mundo en uso está en España: una obra maestra del siglo XIX

Imagina flotar sobre las aguas de una ría a bordo de una barcaza de hierro que parece suspendida en el aire por puro milagro. No estamos hablando de una atracción futurista de Japón ni de un rascacielos de Dubái.

Este tesoro de la ingeniería está en España y lleva funcionando sin descanso desde el siglo XIX. *(Y sí, miles de personas lo cruzan cada día sin saber que pisan una obra de arte irrepetible).*

La maravilla de hierro que desafió la física

Hablamos del mítico Pont Bizkaia, conocido popularmente como el Puente Colgante. Unir los municipios de Portugalete y Getxo sin interrumpir el tráfico marítimo del río Nervión parecía una misión imposible en 1890.

El arquitecto Alberto Palacio rompió todos los esquemas de la época al diseñar el primer puente transbordador de estructura metálica del planeta. Una hazaña técnica que cambió la arquitectura mundial para siempre.

Fue inaugurado exactamente el 28 de julio de 1893. Desde ese momento se convirtió en el auténtico arco del triunfo de la Revolución Industrial española.

Cabe destacar que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2006 por combinar la técnica del hierro tradicional con innovadores cables de acero ligeros de alta resistencia.

Una altura vertiginosa y una experiencia única

Las cifras de esta megaestructura imponen respeto a cualquiera que se acerque a sus pies. Sus cuatro torres de hierro alcanzan los 61 metros de altura y su pasarela superior se extiende a lo largo de 160 metros de longitud.

A simple vista recuerda inmediatamente la imponente silueta del Golden Gate de San Francisco. Sin embargo, el secreto vasco tiene una magia que la construcción americana no puede ofrecer.

Para cruzarlo tienes dos opciones radicalmente diferentes. La más popular es subir a su transbordador inferior, un carro suspendido que se desliza sobre el agua en solo minuto y medio.

Pero si buscas una dosis real de adrenalina, debes tomar el ascensor panorámico hasta la pasarela de peatones superior. Cruzar a 50 metros sobre el río ofrece vistas impresionantes de toda la desembocadura y la bahía del Abra.

El destino perfecto para una escapada de fin de semana

Visitar esta joya es la excusa perfecta para perderse por las calles históricas de Portugalete y el elegante paseo de Getxo. Dos ambientes marineros completamente fascinantes unidos en un solo viaje.

Además, la capital vizcaína se encuentra a tan solo unos minutos río arriba. Podrás completar el día degustando los mejores pintxos del País Vasco o contemplando la arquitectura del Museo Guggenheim.

Pocos monumentos en el mundo permiten viajar en el tiempo por un precio tan accesible. Es el momento perfecto para organizar tu visita antes de que se llene de turistas esta temporada.

¿Te atreves a cruzar el puente más singular de España por las alturas o prefieres la comodidad de la barcaza?