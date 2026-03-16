El poble de Yolanda Ramos amaga un tresor modernista a només 20 minuts de Barcelona

Si hi ha algú en el nostre panorama artístic capaç d’incendiar les xarxes socials amb una sola frase, aquesta és Yolanda Ramos. El seu pas per la recent Gala dels Feroz, on va decidir improvisar fora de guió, ens va recordar que estem davant d’una dona que mai no deixa ningú indiferent. Però, d’on ve aquest caràcter volcànic i aquesta espurna única? La resposta la trobem en un racó estratègic del Vallès Occidental.
Encara que l’associem a la barra del cabaret d’El Molino, l’origen de l’actriu es va forjar entre els carrers de Cerdanyola del Vallès. Allà, on de nena somiava amb escenaris mentre d’altres jugaven, s’amaga una joia que molts barcelonins ignoren malgrat tenir-la a només 20 minuts de casa. (Sí, aquest lloc on la història modernista conviu amb el pulmó verd de la gran ciutat).
El tresor modernista que has de veure
La parada obligatòria en aquesta escapada té nom propi: el Museu d’Art de Cerdanyola. Oblida els museus freds i distants; aquest espai està ubicat a la icònica Casa Gual, una construcció que és, en si mateixa, una peça d’art. El seu major reclam són els famosos vitralls modernistes, coneguts com les Dames de Cerdanyola, una col·lecció que hipnotitza pel seu joc de llums i colors.
Però el passeig arquitectònic no acaba aquí. Al cor del nucli urbà, l’Església de Sant Martí ens permet viatjar enrere en el temps amb els seus orígens romànics. Si prefereixes alguna cosa amb més empaque senyorial, el Castell de Sant Marçal tanca el cercle amb la seva imponent estructura neogòtica, un edifici que sembla tret d’una pel·lícula d’època.
Connexió total amb la natura
Cerdanyola no és només ciment amb història. La localitat viu abraçada al Parc Natural de Collserola, el paradís dels qui necessiten fugir de l’asfalt cada cap de setmana. Tant si ets dels que calcen botes de senderisme com si prefereixes l’adrenalina del ciclisme, aquest entorn ofereix unes vistes de la comarca que et faran oblidar l’estrès de l’oficina en qüestió de segons.
Si busques alguna cosa més relaxada, el Parc del Turonet és el pulmó urbà perfecte. És aquest racó on el temps sembla aturar-se, ideal per a passejos solitaris o una tarda tranquil·la desconnectant de les polèmiques (i del guió, al més pur estil Yolanda).
Com arribar: sense excuses
La logística és tan senzilla que sorprèn: des del centre de Barcelona, tens trens (línies R4 i R7 de Rodalies) que et deixen allà en menys de mitja hora des de punts neuràlgics com Plaça Catalunya o Arc de Triomf. Si ets més de cotxe, la C-58 et planta al municipi en tot just 20 minuts.
Cerdanyola és el clar exemple de com una ciutat pot mantenir la seva identitat pròpia malgrat la proximitat amb la capital. És, sens dubte, una visita imprescindible per entendre d’on surt tant de talent i, de passada, recarregar energies entre art i natura. T’animes a descobrir el poble que va veure néixer una de les còmiques més brillants de la nostra televisió?