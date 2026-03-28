El passeig més bonic d’Espanya és a la Costa Blanca i comparteix arquitecte amb la Vila Olímpica de Barcelona

Espanya amaga tresors arquitectònics on menys t’ho esperes. A vegades, el soroll dels gratacels i el turisme de masses ens impedeix veure el que tenim sota els nostres propis peus.
Parlem d’una estructura que ha trencat motlles. No és només un camí vora el mar, és un onatge de colors que recorre gairebé dos quilòmetres de la Costa Blanca amb una estètica que sembla extreta d’un somni futurista.
El secret millor guardat de la Platja de Ponent
Molts el confonen amb el tradicional passeig de Llevant, però el Passeig Marítim de Ponent a Benidorm és una altra lliga. És una obra mestra de l’arquitectura orgànica que ha transformat per complet la façana marítima de la ciutat.
El responsable d’aquest miracle visual és Carlos Ferrater. Si el nom et sona és perquè és el mateix geni darrere de les illes de la Vila Olímpica de Barcelona o el Jardí Botànic de la ciutat comtal.
Dada clau: El passeig no és una línia recta. El seu traçat siseja davant del Mediterrani en una simbiosi perfecta entre la sorra i l’asfalt de la ciutat.
Arquitectura per “quedar-hi”
Abans de la seva intervenció, el propi Ferrater definia aquesta zona com un “lloc deprimit”. Avui és una explosió cromàtica de formigó blanc i paviments que canvien de tonalitat segons el tram on et trobis.
La idea és tan brillant com senzilla: generar una dinàmica social. Els veïns ja no diuen “quedem al banc”, ara diuen “ens veiem a la zona groga” o a la blava. És urbanisme viu dissenyat per al ciutadà.
L’estructura és tripartita. Primer, el formigó blanc que dona forma a les corbes; segon, una capa de colors vibrants que pavimenten el terra; i finalment, una vegetació seleccionada que aporta frescor al conjunt.
Més que una platja: un museu a l’aire lliure
Benidorm és coneguda pel seu “skyline” vertical, el més dens d’Europa fora de les grans capitals. Aquí conviuen gegants com el Gran Hotel Bali (186 metres d’alçària) o l’icònic edifici In Tempo amb el seu diamant daurat.
Tanmateix, aquest passeig modernista (creat juntament amb l’estudi OAB) ofereix una experiència horitzontal que equilibra tant de gegant d’acer. És la prova que el disseny contemporani pot ser amable i funcional a la vegada.
*(Sí, nosaltres també pensem que veure la posta de sol des d’aquestes corbes de colors és el millor pla gratuït de tot Alacant).*
L’eterna rivalitat dels dos passejos
No podem oblidar que Benidorm competeix contra si mateixa. A l’altre costat de la roca, el Passeig de Llevant ofereix un estil més clàssic i lineal, dissenyat per MBM Arquitectes, amb els seus famosos palmerars i il·luminació de garlandes.
Però si busques la foto perfecta per a Instagram o simplement vols caminar per una obra d’art que “flota” sobre la sorra, Ponent és el teu lloc. És un xoc de formes i materials que redefineix el Mediterrani.
Consell d’expert: Recorre els dos quilòmetres complets a la posta de sol. La llum incidint sobre les corbes de colors crea un efecte òptic que no oblidaràs fàcilment.
Si tens pensat baixar a la Costa Blanca aviat, guarda aquesta ubicació al teu mapa. És d’aquelles visites que et fan sentir que has descobert un lloc privilegiat abans que la resta del món.
Has caminat ja per l’arc de Sant Martí de Benidorm o ets dels que es queda sempre a la zona dels bars?