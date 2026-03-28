El paseo más bonito de España está en la Costa Blanca y comparte arquitecto con la Villa Olímpica de Barcelona

España esconde tesoros arquitectónicos donde menos te lo esperas. A veces, el ruido de los rascacielos y el turismo de masas nos impide ver lo que tenemos bajo nuestros propios pies.

Hablamos de una estructura que ha roto moldes. No es solo un camino junto al mar, es un oleaje de colores que recorre casi dos kilómetros de la Costa Blanca con una estética que parece sacada de un sueño futurista.

El secreto mejor guardado de la Playa de Poniente

Muchos lo confunden con el tradicional paseo de Levante, pero el Paseo Marítimo de Poniente en Benidorm es otra liga. Es una obra maestra de la arquitectura orgánica que ha transformado por completo la fachada marítima de la ciudad.

El responsable de este milagro visual es Carlos Ferrater. Si el nombre te suena es porque es el mismo genio detrás de las islas de la Villa Olímpica de Barcelona o el Jardín Botánico de la ciudad condal.

Dato clave: El paseo no es una línea recta. Su trazado serpentea ante el Mediterráneo en una simbiosis perfecta entre la arena y el asfalto de la ciudad.

Arquitectura para «quedarse»

Antes de su intervención, el propio Ferrater definía esta zona como un «lugar deprimido». Hoy es una explosión cromática de hormigón blanco y pavimentos que cambian de tonalidad según el tramo donde te encuentres.

La idea es tan brillante como sencilla: generar una dinámica social. Los vecinos ya no dicen «quedamos en el banco», ahora dicen «nos vemos en la zona amarilla» o en la azul. Es urbanismo vivo diseñado para el ciudadano.

La estructura es tripartita. Primero, el hormigón blanco que da forma a las curvas; segundo, una capa de colores vibrantes que pavimentan el suelo; y finalmente, una vegetación seleccionada que aporta frescura al conjunto.

Más que una playa: un museo al aire libre

Benidorm es conocida por su «skyline» vertical, el más denso de Europa fuera de las grandes capitales. Aquí conviven gigantes como el Gran Hotel Bali (186 metros de altura) o el icónico edificio In Tempo con su diamante dorado.

Sin embargo, este paseo modernista (creado junto con el estudio OAB) ofrece una experiencia horizontal que equilibra tanto gigante de acero. Es la prueba de que el diseño contemporáneo puede ser amable y funcional a la vez.

*(Sí, nosotros también pensamos que ver la puesta de sol desde estas curvas de colores es el mejor plan gratuito de todo Alicante).*

La eterna rivalidad de los dos paseos

No podemos olvidar que Benidorm compite contra sí misma. Al otro lado de la roca, el Paseo de Levante ofrece un estilo más clásico y lineal, diseñado por MBM Arquitectes, con sus famosos palmerales e iluminación de guirnaldas.

Pero si buscas la foto perfecta para Instagram o simplemente quieres caminar por una obra de arte que «flota» sobre la arena, Poniente es tu lugar. Es un choque de formas y materiales que redefine el Mediterráneo.

Consejo de experto: Recorre los dos kilómetros completos al atardecer. La luz incidiendo sobre las curvas de colores crea un efecto óptico que no olvidarás fácilmente.

Si tienes pensado bajar a la Costa Blanca pronto, guarda esta ubicación en tu mapa. Es de esas visitas que te hacen sentir que has descubierto un lugar privilegiado antes que el resto del mundo.

¿Has caminado ya por el arco iris de Benidorm o eres de los que siempre se queda en la zona de bares?