Aquests són els 5 millors restaurants de Granollers segons Tripadvisor

Granollers ja no és només la ciutat del mercat del dijous i del Balonmano. S’ha convertit en un autèntic hub gastronòmic on la tradició de tota la vida conviu amb propostes d’autor que et deixaran amb la boca oberta.
Si ets de les que mira les estrelles de TripAdvisor abans de moure un dit, t’interessa saber que el rànquing de 2026 s’ha mogut i molt. Hi ha novetats que estan passant per sobre de clàssics intocables.
No busquem el lloc més car, busquem el que tingui aquesta dosi de dopamina culinària: bon producte, un servei que et faci sentir a casa i, per descomptat, una relació qualitat-preu que no et faci tremolar la Visa.
Hem fet la feina bruta per tu. Aquí tens la selecció imprescindible per a la teva propera sortida a Granollers. Avisada estàs: reserva amb temps o et quedaràs mirant des de la vitrina.
La brasa que enamora al centre de la vila
En el top de les valoracions apareix un clàssic reinventat on el foc és el protagonista. Parlem de cuina de mercat on la matèria primera es respecta fins a l’últim detall.
Els usuaris coincideixen: les carns madurades i les verdures de proximitat passades per la brasa tenen un sabor que és d’una altra galàxia. És aquest tipus de lloc on saps que no et fallaran mai.
L’atmosfera és acollidora, amb aquest toc industrial-chic que tant ens agrada per a un sopar de divendres amb amics o una celebració familiar on vols quedar bé amb tothom.
Nosaltres et recomanem preguntar sempre pel plat del dia; a Granollers, el que arriba al matí de la llotja o de l’hort sol ser el secret millor guardat del xef.
Sushi i fusió: l’exotisme arriba al Vallès
Si ets una boja del peix cru, estàs de sort. Un dels restaurants que més ha pujat en el rànquing aquest març és un japonès de fusió mediterrània que està trencant esquemes.
No és el típic sushi de batalla. Aquí cada peça és una petita obra d’art. Els comentaris a la xarxa destaquen la frescor del tòfona i l’originalitat dels seus “rolls” amb productes locals.
És el lloc perfecte si busques un pla diferent i vols fugir de l’escudella per un dia. Això sí, l’espai és íntim, així que la reserva és absolutament obligatòria.
Un consell: prova el tàrtar de salmó amb tocs de fruita de la passió. És una explosió de sabors que et farà oblidar qualsevol estrès laboral de cop.
Cuina d’autor per a paladars exigents
Per a aquells dies on vols que el menjar sigui una experiència sensorial completa, hi ha un racó a prop de la Porxada que està en boca de tots (literalment).
Es tracta d’un restaurant de menú degustació curt però intens. Cuina de proximitat i km 0 portada a un altre nivell de sofisticació. TripAdvisor el puntua gairebé amb la màxima nota per la seva creativitat.
Cada plat té una història i el maridatge amb vins de la zona (molts d’ells de petits productors d’Alella) és, senzillament, sublim.
És una inversió en felicitat. Sabem que el preu és una mica més alt, però la qualitat i el record que t’emportes valen cada cèntim de nuestro bolsillo.
Consells per no fallar en la teva elecció
Abans de llançar-te a l’aventura, recorda que TripAdvisor és una guia, però el teu instint és la clau. Fixa’t sempre en les fotos reals dels usuaris (les que no tenen filtres de professional).
A Granollers, molts restaurants tanquen els dilluns i dimarts, així que planeja bé la teva setmana gastronòmica. I si pots, mou-te a peu; el centre és pràcticament tot per a vianants i convida a fer el vermut abans de seure a taula.
L’oferta és tan variada que el més difícil serà decidir-te. Però triïs el que triïs, la ciutat t’acollirà amb aquest caliu vallesà que tant la caracteritza.
Al cap i a la fi, la bona vida és això: una bona conversa al voltant d’una taula amb menjar que et faci somriure, oi?
I tu? Ets més de canelons de tota la vida o t’atreveixes amb un tataki de tonyina al cor de Granollers?