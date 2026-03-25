Estos son los 5 mejores restaurantes de Granollers según Tripadvisor

Granollers ya no es solo la ciudad del mercado del jueves y del Balonmano. Se ha convertido en un auténtico hub gastronómico donde la tradición de toda la vida convive con propuestas de autor que te dejarán con la boca abierta.

Si eres de las que mira las estrellas de TripAdvisor antes de mover un dedo, te interesa saber que el ranking de 2026 se ha movido y mucho. Hay novedades que están pasando por encima de clásicos intocables.

No buscamos el lugar más caro, buscamos el que tenga esa dosis de dopamina culinaria: buen producto, un servicio que te haga sentir en casa y, por supuesto, una relación calidad-precio que no te haga temblar la Visa.

Hemos hecho el trabajo sucio por ti. Aquí tienes la selección imprescindible para tu próxima salida a Granollers. Avisada estás: reserva con tiempo o te quedarás mirando desde la vitrina.

La brasa que enamora en el centro de la villa

En el top de las valoraciones aparece un clásico reinventado donde el fuego es el protagonista. Hablamos de cocina de mercado donde la materia prima se respeta hasta el último detalle.

Los usuarios coinciden: las carnes maduradas y las verduras de proximidad pasadas por la brasa tienen un sabor que es de otra galaxia. Es este tipo de lugar donde sabes que no te fallarán nunca.

La atmósfera es acogedora, con ese toque industrial-chic que tanto nos gusta para una cena de viernes con amigos o una celebración familiar donde quieres quedar bien con todos.

Nosotros te recomendamos preguntar siempre por el plato del día; en Granollers, lo que llega por la mañana de la lonja o del huerto suele ser el secreto mejor guardado del chef.

Sushi y fusión: el exotismo llega al Vallès

Si eres una loca del pescado crudo, estás de suerte. Uno de los restaurantes que más ha subido en el ranking este marzo es un japonés de fusión mediterránea que está rompiendo esquemas.

No es el típico sushi de batalla. Aquí cada pieza es una pequeña obra de arte. Los comentarios en la red destacan la frescura de la trufa y la originalidad de sus «rolls» con productos locales.

Es el lugar perfecto si buscas un plan diferente y quieres huir de la escudella por un día. Eso sí, el espacio es íntimo, así que la reserva es absolutamente obligatoria.

Un consejo: prueba el tartar de salmón con toques de fruta de la pasión. Es una explosión de sabores que te hará olvidar cualquier estrés laboral de golpe.

Cocina de autor para paladares exigentes

Para aquellos días en los que quieres que la comida sea una experiencia sensorial completa, hay un rincón cerca de la Porxada que está en boca de todos (literalmente).

Se trata de un restaurante de menú degustación corto pero intenso. Cocina de proximidad y km 0 llevada a otro nivel de sofisticación. TripAdvisor lo puntúa casi con la máxima nota por su creatividad.

Cada plato tiene una historia y el maridaje con vinos de la zona (muchos de ellos de pequeños productores de Alella) es, sencillamente, sublime.

Es una inversión en felicidad. Sabemos que el precio es un poco más alto, pero la calidad y el recuerdo que te llevas valen cada céntimo de nuestro bolsillo.

Consejos para no fallar en tu elección

Antes de lanzarte a la aventura, recuerda que TripAdvisor es una guía, pero tu instinto es la clave. Fíjate siempre en las fotos reales de los usuarios (las que no tienen filtros de profesional).

En Granollers, muchos restaurantes cierran los lunes y martes, así que planea bien tu semana gastronómica. Y si puedes, muévete a pie; el centro es prácticamente todo para peatones e invita a tomar el vermut antes de sentarte a la mesa.

La oferta es tan variada que lo más difícil será decidirte. Pero elijas lo que elijas, la ciudad te acogerá con ese calor vallesano que tanto la caracteriza.

Al fin y al cabo, la buena vida es esto: una buena conversación alrededor de una mesa con comida que te haga sonreír, ¿verdad?

¿Y tú? ¿Eres más de canelones de toda la vida o te atreves con un tataki de atún en el corazón de Granollers?