Així és el poble de Bad Gyal a tocar de Barcelona: mar i cases indianes

Platja, calma mediterrània i un passat mariner que impregna cada carrer. Vilassar de Mar, la localitat on va néixer la cantant internacional Bad Gyal, és avui un dels pobles més atractius per escapar de la ciutat sense allunyar-se gaire. A només mitja hora de Barcelona, combina tradició, història i modernitat amb una naturalitat que enamora visitants i veïns. És un d’aquells indrets on el temps sembla avançar a un ritme més amable, on el mar marca el compàs i on cada racó respira l’autenticitat que caracteritza la costa del Maresme.
De poble pesquer a destinació de veraneig
Situat al cor del Maresme, Vilassar de Mar creix arran del Mediterrani amb una personalitat marcada pel seu clima suau, la seva llum intensa i un paisatge que combina urbanisme tradicional amb influències indies i modernistes. Els orígens del poblat es remunten a la prehistòria, però fou a partir del segle XV quan les primeres famílies procedents de Vilassar de Dalt van decidir apropar-se al mar per establir-s’hi. Aquest moviment va donar forma a un nucli mariner que, malgrat les transformacions, encara avui conserva la seva essència.
Al llarg dels segles XVI i XVII, la pesca i les petites activitats comercials van convertir Vilassar en un punt de moviment constant. Els carrers estrets i les cases baixes que encara es conserven al centre històric són testimoni d’aquella època de port actiu, en què els pescadors arribaven a la platja amb les barques de vela llatina i les xarxes plenes d’escamarlans, sardines i seitons.
El gran canvi arribaria al segle XIX amb l’expansió del comerç d’ultramar. Molts vilassarencs van fer fortuna a les colònies americanes i, en tornar, van decidir construir-hi imponents cases indianes, sovint decorades amb mosaics, vitralls i forges inspirades en l’estètica modernista. Aquest patrimoni encara avui defineix la imatge del poble, convertint-lo en una joia arquitectònica del Maresme.
Ja al segle XX, l’arribada del tren, un element clau en la transformació de tota la comarca, va impulsar Vilassar de Mar com a destí de segona residència per a barcelonins que buscaven platges àmplies i un estil de vida tranquil. Les pensions i els primers hotels van atraure visitants cada estiu, i el poble va consolidar la seva reputació de destinació de vacances familiar i accessible.
Què veure a Vilassar de Mar
Avui, Vilassar de Mar manté viu el seu patrimoni mariner i artístic. Passejar-hi és descobrir una combinació d’elements que expliquen la seva història: des dels orígens humils com a vila de pescadors fins a l’esclat modernista i el desenvolupament urbà del segle XX.
- Museu de la Marina: un espai imprescindible per entendre el vincle històric del poble amb el mar. S’hi poden observar eines tradicionals de pesca, maquetes, fotografies antigues i relats d’un passat mariner que Vilassar encara porta amb orgull. És un museu petit, però capaç de transportar el visitant a una època de vela, treball dur i horitzons oberts.
- Museu Enric Monjo: dedicat a l’escultor local, exposa una col·lecció d’escultures, dibuixos i peces que mostren l’evolució artística d’aquest creador. L’edifici en sí mateix, una antiga capella restaurada, ja mereix la visita.
- Centre històric: caminar pel seu nucli antic és descobrir racons plens d’encant. Carrers amb porxos, façanes indianes i cases amb persianes de fusta conviuen en un espai que conserva l’esperit dels antics pescadors i comerciants.
- Església de Sant Joan: temple barroc amb detalls gòtics, destaca per la seva façana imponent i per un interior on es pot respirar part de la història religiosa i social del municipi. Les campanes, visibles des de diversos punts, formen part de la identitat visual del poble.
- Torre d’en Nadal: antiga torre de vigilància i defensa davant dels atacs pirates. Un vestigi del passat fortificat de la costa catalana i un recordatori que la història no sempre fou plàcida a tocar del Mediterrani.
I, és clar, el millor final de ruta és al passeig marítim. La brisa suau, les palmeres i el blau del Mediterrani acompanyen un recorregut ideal per a qualsevol hora del dia. Les platges de l’Almadrava, l’Astillero i Ponent són àmplies, de sorra fina i d’aigües transparents, perfectes per prendre el sol, banyar-se o simplement gaudir d’un matí de calma.
Una de les grans virtuts de Vilassar és que, malgrat la seva popularitat estiuenca, evita l’excés de massificació. Manté un ritme pausat, acollidor i familiar, que el converteix en una destinació amable tant per als qui hi viuen com per als qui la visiten.
Com arribar-hi des de Barcelona
Arribar a Vilassar de Mar és senzill i ràpid. En cotxe, el trajecte dura aproximadament 35 minuts per la C-31 o la C-32, amb un recorregut que voreja la costa i ofereix unes vistes magnífiques del mar. Per a aquells que prefereixen desplaçar-se de manera sostenible o sense preocupacions d’aparcament, la línia de rodalies R1 connecta Barcelona-Sants amb Vilassar en uns 55 minuts, deixant el visitant a pocs metres de la platja i del centre.
Un poble amb identitat… i talent internacional
Tot i la seva evolució, Vilassar de Mar manté una identitat pròpia i inconfusible: carrers tranquils, comerços de proximitat, un patrimoni ben conservat i una relació profunda amb el mar que es reflecteix en festes, gastronomia i tradicions. Entre les curiositats més conegudes, sobretot entre les generacions més joves, hi ha el fet que és el poble natal de Bad Gyal, una de les artistes catalanes més internacionals del moment. El seu estil, la seva estètica i la seva projecció han posat Vilassar al mapa d’una manera inesperada però celebrada pels veïns.
Amb tot, més enllà de celebritats, Vilassar és un lloc que es viu amb els sentits: l’olor de sal, el soroll de les onades, els colors de les façanes indianes i la sensació de caminar per un poble que ha sabut evolucionar sense perdre l’essència. Si busques un destí proper, autèntic i ple d’encant, Vilassar de Mar és una aposta segura. Un lloc on la història i el mar s’entrellacen amb naturalitat, i on cada visita deixa una mica més de llum mediterrània a la memòria.