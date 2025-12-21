A 20 minuts de Barcelona: com arribar al Parc del Llac, el jardí “ocult” del Maresme

Aquest municipi català, amb la brisa del Mediterrani com a testimoni, no només enamora per la seva tradició marinera i el seu ric patrimoni arquitectònic, sinó també perquè acull racons d’una bellesa serena i inesperada.
En aquest poble podreu meravellar-vos amb el Parc del Llac, un veritable jardí de conte que, malgrat el seu encant, encara és un secret ben guardat per a molts. Acompanya’ns en un viatge d’aventures, colors i sabors!
No creuràs el que amaga aquest enclavament costaner
El Masnou està ubicat estratègicament a la comarca del Maresme, a la província de Barcelona, i és un poble costaner que limita amb Montgat i Premià de Mar.
La seva proximitat a la capital condal, de la qual només el separen uns 20 minuts, el converteix en un lloc ideal tant per residir com per a una escapada tranquil·la en parella, sol o en família.
El municipi s’assenta sobre la franja costanera i en les primeres elevacions de la Cordillera Litoral. Allà gaudeix d’un clima típicament mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos. És, a més, el lloc perfecte per gaudir de les millors platges.
El Masnou és un enclavament de mida moderada, però de notable densitat. Segons dades de 2024, el municipi compta amb poc més de 24.400 habitants en una superfície de tan sols 3,44 quilòmetres quadrats.
Aquestes dades subratllen el seu caràcter de nucli urbà compacte i concorregut. Però, amb un cert aire bucòlic i amb una història profunda marcada per la pesca i l’activitat naval.
Educació naval que és referent
Al seu interior hi ha una de les escoles de nàutica més importants de la zona, com és l’Escola Nàutica Masnou, la qual imparteix cursos de formació professional marítima (com Patró Portuari o certificats de seguretat i supervivència) i, sovint, en col·laboració amb altres centres com EC&S.
També tenim l’Escola de Vela del Club Nàutic El Masnou, un club nàutic amb més de 50 anys d’història i una escola de vela reconeguda per la Federació Catalana de Vela, centrada en l’ensenyament de la vela lleugera i altres esports nàutics com el paddle‑surf i el rem, entre altres.
Parc del Llac o el bell jardí neoclàssic del Maresme
Dins d’aquest ric tapís històric i natural s’alça imponent el Parc del Llac. Aquest bell enclavament natural es presenta com una parada obligatòria i, alhora, és el cor d’una experiència de pau.
És un jardí que ocupa aproximadament uns 6.400 metres quadrats. Va néixer concebut com un espai de recreació per a la residència del marquès Romà Fabra i Puig, primer marquès del Masnou, a principis del segle XX.
El seu disseny fusiona l’elegància del neoclàssic afrancesat de finals del segle XIX amb pincellades i somriures dels estils romàntics. Tot plegat li atorga una atmosfera de fantasia i contes infantils.
L’element central i més fotogènic del parc és el seu llac, que guarda una petita illa al mig a la qual es pot accedir mitjançant un pintoresc pont de pedra.
Aquest racó aquàtic està envoltat d’una vegetació exuberant i crea un microclima de tranquil·litat. Més enllà, la inspiració romàntica es manifesta en un conjunt arquitectònic d’il·lusió.
Podreu passejar i fer fotos des del mirador elevat, des de la cova misteriosa i la cascada nacarada d’escumes blanques.
A més, hi ha bancs i casetes construïts amb la pedra tosca tan característica dels jardins de l’època.
Flora, fauna i encant familiar
El parc és un delit per als amants de la natura i la fotografia. No només es caracteritza per la seva arquitectura paisatgística, sinó també per la seva rica biodiversitat.
La varietat cromàtica de les plantes (amb espècies autòctones i d’altres més exòtiques) es complementa amb una fauna molt diversa.
El parc és hàbitat i punt de trobada de moltes espècies d’aus com la lluereta blanca, la garsa o el pitroig. També podreu veure els ànecs collverd que neden al llac i les tortugues que habiten les fonts.
Aquest meravellós punt natural es troba a la zona superior del poble, per la qual cosa hi ha vistes magnífiques per gaudir-lo.
És l’espai perfecte per a plans familiars, passejades i pícnics en un entorn segur i carregat d’història.
Platges del Mediterrani
L’oferta turística de El Masnou és àmplia i variada. Per això és aconsellable visitar‑lo en qualsevol època de l’any. Té més de tres quilòmetres de platges i no us podeu perdre la Platja de l’Ocata i la Platja d’Alella.
Són les dues més populars per les seves costes daurades i aigües tranquil·les. El port esportiu és un centre de vida i lleure. Allà trobareu molts restaurants amb una excel·lent oferta gastronòmica.
Església i el seu llegat arquitectònic
La Església Parroquial de Sant Pere és un referent històric i arquitectònic de El Masnou. Es va començar a construir cap a 1760 i l’obra va estar a càrrec de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca.
Però no va ser fins a 1818 que el temple va ser erigit com a parròquia independent de Teià i sota Reial Decret de Fernando VII.
A causa del seu desenvolupament, l’estil arquitectònic predominant és el renaixentista, tot i que presenta una façana principal d’influència neoclàssica.
L’edifici original va patir greus danys a causa d’un incendi durant la guerra civil espanyola, fet que va obligar a una gran reconstrucció posterior.
De fet, els dos cossos superiors no es van completar fins a la dècada dels anys 60. A més del seu valor patrimonial (està declarat Bé Cultural d’Interès Local), aquesta església alberga les restes del Beato Joan Roig i és l’epicentre de la Festa Major del municipi, que se celebra en honor al seu patró, Sant Pere, cada 29 de juny.