Les diferències legals entre aparcar, pernoctar i acampar que tot càmper hauria de conèixer

Pisar el fre, parar el motor i decidir-se a passar la nit dins un espai de rodes i llibertat no hauria de ser un misteri legal. Quan viatges amb autocaravana, és fonamental entendre què pots fer i què no per evitar sancions i viure una aventura sense contratemps.
L’eliminació de la confusió en ruta
En els últims anys, els viatges en autocaravana han crescut molt. La llibertat de decidir on dormir, quan moure’t i oblidar horaris d’hotel és un luxe irresistible. Però aquesta llibertat eximeix de saber les regles del joc. Cal saber distingir clarament entre aparcar, pernoctar i acampar.
Definicions fonamentals
- Aparcar: deixes el vehicle aturat, sense desplegar res. Es tractaria simplement d’estacionar, com ho faria un cotxe, ocupant únicament l’espai que ja ocupa el vehicle amb motor apagat i sense emetre sorolls ni fluids. Això és legal sempre que l’aparcament estigui permès.
- Pernoctar: implica passar la nit dins del vehicle. Pots obrir claraboies, utilitzar el lavabo intern, però no treure mobiliari ni extreure tendals. Cal garantir que tot es manté dins del perímetre del vehicle.
- Acampar: aquí sí que entren les taules, cadires, tendals, estabilitzadors o extreure fluidos. Aquesta activitat només està permesa en campings o àrees habilitades i autoritzades específicament per a això.
Una nova instrucció legal per acabar amb l’ambigüitat
Fins fa poc, la normativa era confusa. Molts ajuntaments aplicaven regles pròpies, i això generava situacions problemàtiques per a conductors responsables. Per aclarir-ho, la DGT va emetre una instrucció actualitzada que diferencia explícitament aparcar, que no comporta obligacions addicionals, i acampar, que sí està regulat per la normativa turística. Aquesta precisió ha estat molt ben rebuda pel sector.
Quines sancions et pots trobar?
Les multes per fer acampada en llocs no autoritzats poden anar des de 50 a 6.000 €, depenent de la gravetat i del lloc. És essencial conèixer les normes, ja que ignorar-les pot fer-te pagar molt més que una nit tranquil·la.
Àrees especialment amigables: el cas de Galícia
Galícia destaca per oferir moltes àrees d’autocaravana amb serveis de qualitat: subministrament d’aigua, buidatge d’aigües grises i fecals, electricitat… Aquestes àrees acostumen a estar a prop de llocs d’interès turístic i en entorns tranquils, ideals per descansar sense estrés i amb seguretat.
Què pots fer i què no en aquestes zones
- En àrees autoritzades o aparcaments, pots pernoctar sense problema, mantenint-te dins l’espai del vehicle i evitant desplegar elements externs.
- Només pots acampar en campings o àrees habilitades, on sí està permès usar mobiliari, tendals, estabilitzadors i serveis.
- Mai no pots buidar aigües residuals ni de WC químic en la via pública. Fes-ho en els punts habilitats.
Espais protegits i costa: atenció extra
Si estàs en una zona protegida o propera al mar, les normes són més estrictes. Sovint està prohibit estacionar o acampar segons la llei de costes; també en parcs naturals. Informar-te amb antelació és crucial per no ensopegar amb sancions.
Consells pràctics per viatjar amb cap
- Revisa la senyalització local: alguns llocs prohibeixen fins i tot estacionar.
- Consulta amb altres autocaravanistes o usa apps especialitzades per trobar punts fiables.
- Informar-te abans i reservar plaça a àrees d’autocaravana pot evitar preocupacions.
- Porta calçat còmode, roba adequada i prepara’t per parlar cordialment amb autoritats si cal.
Pernoctar sí, acampar només on toca. Amb aquestes clares diferències, el teu viatge en autocaravana serà molt més tranquil. Bon viatge!