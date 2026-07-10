Quant costa passar una setmana en el millor càmping d’Espanya? És en plena Costa Brava

Portes mesos somiant amb unes vacances on l’únic despertador siga el so de les ones i no el soroll del trànsit de la ciutat. (Sí, nosaltres també estem saturats de la rutina d’oficina).
Oblida’t de la imatge antiquada de muntar una tenda de campanya sota la pluja o de dormir en un sac sobre terra dura. El concepte d’acampada ha canviat tant que, el que hui coneixem com a resort de luxe, poc té a veure amb el que recordem de la nostra infància.
La destinació que ha conquistat el podi nacional
Acaba de fer-se oficial: el sector del càmping a Espanya té un nou rei indiscutible. En un any marcat pel seu 50é aniversari, el complex La Ballena Alegre, situat al cor de la Costa Brava, ha sigut distingit com el millor càmping d’Espanya en els prestigiosos ASCI Awards.
Ubicat estratègicament a Sant Pere Pescador (Girona), dins de l’entorn privilegiat dels Aiguamolls de l’Empordà, aquest enclavament no és només un lloc per a passar la nit. És un ecosistema dissenyat per als qui busquen la immersió total en la natura sense renunciar a una sola comoditat moderna.
Aquest model de turisme està en auge absolut, havent aconseguit una facturació de 1.600 milions d’euros el 2025. La tendència és clara: el luxe i l’aire lliure ja no són conceptes oposats.
Què fa aquest resort tan especial?
La clau de l’èxit residix en la seua capacitat per a integrar el disseny amb l’entorn. A vista d’ocell, el complex pareix un oasi davant del Mediterrani, on els jardins perfectament cuidats i les cabanyes s’integren de forma natural amb el paisatge costaner.
L’oferta d’allotjament és tan versàtil com completa. Pots triar des de parcel·les tradicionals fins a bungalous de disseny equipats amb cuina completa, aire condicionat i terrassa privada. És, bàsicament, traslladar la comoditat de la teua pròpia casa a la primera línia de platja.
Esport, gastronomia i desconnexió
El que realment diferencia aquest càmping de qualsevol altre és el seu enfocament integral. Si eres dels qui no sap estar quiet ni en vacances, les seues instal·lacions esportives són d’un altre nivell: camps de futbet, bàsquet, vòlei platja i un gimnàs complet esperen als hostes més actius.
A més, per als amants de l’aigua, el resort compta amb escoles nàutiques pròpies on pots iniciar-te en el windsurf, wingfoil, pàdel surf o submarinisme. L’activitat física es completa amb dues grans piscines centrals renovades i una zona infantil de jocs d’aigua pensada perquè els més xicotets disfruten mentre els adults descansen.
En l’àmbit gastronòmic, el resort oferix una experiència que mira directament al Mediterrani. Els seus restaurants Oasis i Xiringuito, situats a peu de platja, juntament amb una cuina central que prepara plats al moment, eliminen qualsevol necessitat d’eixir del recinte per a disfrutar d’un sopar d’alta qualitat.
Per què hauries de visitar-lo ara?
Estem davant d’un any històric per a aquest complex. Celebrar mig segle de vida sent reconegut com la millor opció de tot el país no és casualitat. El resort ha sabut transitar des de l’essència del càmping tradicional cap a un model de turisme familiar i ecològic que marca l’estàndard a seguir.
La ubicació en primera línia de mar, sumada a una oferta que combina descans, esport i benestar, el convertixen en una parada obligatòria per a aquest estiu. Els entorns protegits com els Aiguamolls de l’Empordà garantixen un descans molt més profund gràcies a l’absència de contaminació acústica.
La demanda per a estades en aquests complexos de luxe augmenta cada setmana. Si estàs buscant eixe lloc on el mar marca el ritme del dia i l’estrés de la ciutat es queda en el pàrquing, aquesta joia de la Costa Brava és, sens dubte, l’aposta més intel·ligent de l’any.