¿Cuánto cuesta pasar una semana en el mejor camping de España? Está en plena Costa Brava

Llevas meses soñando con unas vacaciones donde el único despertador sea el sonido de las olas y no el ruido del tráfico de la ciudad. (Sí, nosotros también estamos saturados de la rutina de oficina).

Olvídate de la imagen anticuada de montar una tienda de campaña bajo la lluvia o de dormir en un saco sobre tierra dura. El concepto de acampada ha cambiado tanto que, lo que hoy conocemos como resort de lujo, poco tiene que ver con lo que recordamos de nuestra infancia.

El destino que ha conquistado el podio nacional

Se acaba de hacer oficial: el sector del camping en España tiene un nuevo rey indiscutible. En un año marcado por su 50 aniversario, el complejo La Ballena Alegre, situado en el corazón de la Costa Brava, ha sido distinguido como el mejor camping de España en los prestigiosos ASCI Awards.

Ubicado estratégicamente en Sant Pere Pescador (Girona), dentro del entorno privilegiado de los Aiguamolls de l’Empordà, este enclave no es solo un lugar para pasar la noche. Es un ecosistema diseñado para quienes buscan la inmersión total en la naturaleza sin renunciar a una sola comodidad moderna.

Este modelo de turismo está en auge absoluto, habiendo alcanzado una facturación de 1.600 millones de euros en 2025. La tendencia es clara: el lujo y el aire libre ya no son conceptos opuestos.

¿Qué hace este resort tan especial?

La clave del éxito reside en su capacidad para integrar el diseño con el entorno. A vista de pájaro, el complejo parece un oasis frente al Mediterráneo, donde los jardines perfectamente cuidados y las cabañas se integran de forma natural con el paisaje costero.

La oferta de alojamiento es tan versátil como completa. Puedes elegir desde parcelas tradicionales hasta bungalows de diseño equipados con cocina completa, aire acondicionado y terraza privada. Es, básicamente, trasladar la comodidad de tu propia casa a la primera línea de playa.

Deporte, gastronomía y desconexión

Lo que realmente diferencia a este camping de cualquier otro es su enfoque integral. Si eres de los que no sabe estar quieto ni en vacaciones, sus instalaciones deportivas son de otro nivel: campos de fútbol sala, baloncesto, vóley playa y un gimnasio completo esperan a los huéspedes más activos.

Además, para los amantes del agua, el resort cuenta con escuelas náuticas propias donde puedes iniciarte en el windsurf, wingfoil, pádel surf o submarinismo. La actividad física se completa con dos grandes piscinas centrales renovadas y una zona infantil de juegos de agua pensada para que los más pequeños disfruten mientras los adultos descansan.

En el ámbito gastronómico, el resort ofrece una experiencia que mira directamente al Mediterráneo. Sus restaurantes Oasis y Xiringuito, situados a pie de playa, junto con una cocina central que prepara platos al momento, eliminan cualquier necesidad de salir del recinto para disfrutar de una cena de alta calidad.

¿Por qué deberías visitarlo ahora?

Estamos ante un año histórico para este complejo. Celebrar medio siglo de vida siendo reconocido como la mejor opción de todo el país no es casualidad. El resort ha sabido transitar desde la esencia del camping tradicional hacia un modelo de turismo familiar y ecológico que marca el estándar a seguir.

La ubicación en primera línea de mar, sumada a una oferta que combina descanso, deporte y bienestar, lo convierten en una parada obligatoria para este verano. Los entornos protegidos como los Aiguamolls de l’Empordà garantizan un descanso mucho más profundo gracias a la ausencia de contaminación acústica.

La demanda para estancias en estos complejos de lujo aumenta cada semana. Si estás buscando ese lugar donde el mar marca el ritmo del día y el estrés de la ciudad se queda en el aparcamiento, esta joya de la Costa Brava es, sin duda, la apuesta más inteligente del año.