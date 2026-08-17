Un AirTag frustra el robatori a l’Unibet Rose Rockets: recupera 12 bicicletes de 200.000 euros

Sents un calfred cada cop que deixes les teves coses de valor a mercè d’altres?
Ara imagina perdre una inversió de 200.000 euros en un instant, sense el més mínim rastre. És un veritable malson.
El cop que ho va canviar tot
Això és exactament el que li va passar a l’equip ciclista professional Unibet Rose Rockets. El seu somni de competir a Espanya, truncat de la nit al dia.
Semblava una catàstrofe definitiva, una pèrdua irrecuperable que els deixava sense el seu material més preuat.
Però el que la majoria donaria per perdut per sempre, va tenir un gir inesperat.
El gadget que va salvar 200.000 euros
La clau d’aquesta recuperació viral? Un minúscul gadget de menys de 40 euros. Una inversió irrisòria comparada amb el que va aconseguir.
Parlem d’un Apple AirTag. Amagat amb mestria, va permetre rastrejar dotze bicicletes de competició, valorades en la impressionant xifra de 200.000 euros.
Aquest petit dispositiu va ser la solució a un problema que semblava no tenir sortida.
De Poitiers a l’apartament: la persecució del segle
L’equip Unibet Rose Rockets viatjava amb les bicicletes cap a Espanya. Tenien previst disputar l’Ordiziako Klasikoa i la Clàssica Castella i Lleó.
Van fer nit a la zona de Poitiers, França. L’endemà al matí, la terrorífica descoberta: el camió, forçat i buit.
Dotze bicicletes de competició, rodes, cascos, eines i altre material. Tot desaparegut. Una pèrdua que els deixava sense opcions de competir.
El meu instint em diu que protegir allò que ens importa mai és una despesa, és una inversió en tranquil·litat. Aquest cas ho demostra.
Però el mecànic Wade Schultz tenia un secret. Havia col·locat discretament un AirTag dins de la seva caixa d’eines. I sí, els lladres també van endur-se la caixa.
Poc després, el dispositiu va començar a transmetre la seva posició. Una llum d’esperança en la foscor del robatori.
El senyal es movia a prop d’un camp de golf de Poitiers. La policia francesa va seguir la pista, cada minut era crucial per la recuperació.
Inicialment, van localitzar un vehicle amb rodes i cascos. Una primera confirmació que l’AirTag anava pel bon camí. Les bicicletes, però, encara no apareixien.
La investigació va continuar fins a un edifici a Poitiers. La sorpresa va ser majúscula: les dotze bicicletes estaven allà. Intactes, en un apartament del pis dotze.
Mai havien arribat a abandonar la ciutat. La policia també va realitzar detencions relacionades amb el cas. Una victòria rotunda contra el crim organitzat.
“De sobte vam veure que començava a moure’s. Vam tenir un rastre. Aquesta va ser la nostra salvació. Sense aquest AirTag mai hauríem recuperat el material”, va explicar Bas Tietema, manager de l’equip, al mitjà holandès AD.
L’amenaça del crim organitzat: més que un simple robatori
Aquest no és, ni de bon tros, un cas aïllat. Els robatoris de bicicletes a equips ciclistes professionals s’han convertit en una tendència alarmant.
La recuperació d’aquestes bicicletes va revelar un detall que encén totes les alarmes: entre el material trobat, hi havia una caixa d’eines del Soudal Quick-Step.
Per Tietema, això planteja una pregunta inquietant: es tracta de crim organitzat? “Evidentment, això no va ser un cop de sort”, afirmava.
(Nosaltres també ens ho preguntem): Com saben on aparquen els vehicles de l’equip? Hi ha algú vigilant a les autopistes o als hotels? Això és un secret que ningú ens vol revelar.
Robar dotze bicicletes d’aquest nivell d’un camió no és una tasca senzilla. Requereix logística, temps i capacitat per transportar-les sense cridar l’atenció.
A més, vendre aquests models tan reconeixibles, amb decoracions d’equip i números d’identificació, hauria estat un problema enorme pels lladres.
Però ni això els frena. Els equips reforcen els seus vehicles, instal·len alarmes i busquen aparcaments segurs, però els lladres sovint aconsegueixen superar aquestes mesures.
La seguretat privada a totes les curses és pràcticament impossible, especialment per equips que competeixen en diversos llocs alhora. És un risc constant.
El teu AirTag, la teva defensa definitiva
El secret de la tranquil·litat ja no és inaccessible. Protegir els teus béns de valor amb un AirTag o un dispositiu similar ja no és una opció, és un imprescindible.
El risc de pèrdua o robatori és constant i real. Un petit truc pot estalviar-te un disgust gegantí i la pèrdua de centenars o milers d’euros.
Aquesta història és una prova que la tecnologia, ben utilitzada, és la nostra millor aliada contra la delinqüència.
Entendre com funcionen aquestes solucions intel·ligents ens dóna un poder immens per protegir allò que més valorem. No creus que és un autèntic regal de la innovació?