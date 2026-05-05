Ha arribat el dia: si tens Movistar Plus+ i un descodificador antic, l’has de canviar ja per seguir veient els canals

Seu davant del teu televisor i dona una ullada a aquell petit aparell ple de cables que tens sota la pantalla. (Sí, aquell que hi és des que el 4K era gairebé un mite i que acumula més pols de la que t’atreveixes a confessar).
Segur que més d’una vegada t’has queixat que el comandament triga a respondre o que la interfície es mou més lenta que un dilluns al matí. Doncs bé, l’enginyeria de Movistar Plus+ ha decidit que el teu vell company de maratons ha arribat al final de la seva vida útil.
En aquest maig de 2026, l’operadora blava ha iniciat el procés definitiu de substitució de maquinari. No és un avís més ni una campanya de màrqueting: és un canvi obligatori per a tots els clients que encara utilitzen equips antics.
Si ets dels que encara conserven un descodificador que no és compatible amb les noves tecnologies de transmissió, el risc és real. Podries encendre la tele demà i trobar-te amb un silenci digital absolut en els teus canals preferits. L’arquitectura de la televisió ha canviat i el teu equip actual ja no entén l’idioma que parla la xarxa.
La mort dels equips SD i el salt al UHD
Per què ara i per què amb aquesta urgència? La resposta està en l’enginyeria de xarxa i l’optimització de les freqüències. Movistar necessita jubilar els antics formats per deixar espai a la màxima qualitat d’imatge i a les noves funcions de televisió intel·ligent.
Mantenir vius els equips obsolets consumeix una quantitat ingent de recursos tècnics que impedeixen que els canals UHD (Ultra Alta Definició) funcionin amb la fluïdesa que exigeix el mercat actual. Bàsicament, el teu vell “deco” és el tap que impedeix que la resta de la instal·lació voli.
Els tècnics de la companyia són clars: els models que estan en el punt de mira són aquells que no suporten resolució 4K. Si el teu equip no té el logo de UHD al frontal o a l’adhesiu inferior, tens un problema que requereix una solució immediata.
No es tracta només de veure millor els colors o els gols del teu equip. Es tracta que els nous protocols de seguretat i les actualitzacions de l’App de Movistar Plus+ han deixat de ser compatibles amb el maquinari de fa una dècada. És l’obsolescència necessària.
Un truc secret de col·lega per saber si el teu equip és l’afectat: prem el botó ‘Ajustos’ del teu comandament. Si no veus l’opció de configuració de pantalla a 2160p (UHD), estàs a la llista negra de l’apagada.
Com aconseguir el nou descodificador gratis
Aquí és on entra la part que més ens agrada a totes: l’enginyeria de l’estalvi. Movistar sap que aquest canvi és una molèstia, per la qual cosa ha dissenyat un pla de renovació que, en la majoria dels casos, té un cost de zero euros per a l’usuari.
El procediment és més senzill del que imagines. A través de la pròpia secció d’Atenció al Client’ al menú del teu televisor o mitjançant l’App Mi Movistar, pots sol·licitar l’actualització del teu equip. El sistema detectarà automàticament que tens un maquinari antic i gestionarà l’enviament.
El nou model UHD no només és més petit i estètic, sinó que és infinitament més ràpid. Parlem d’una millora en el temps de resposta del 40%, cosa que significa que el zàping torna a ser instantani, com en els vells temps de la televisió analògica.
A més, aquest nou maquinari està dissenyat sota criteris d’eficiència energètica. Consumeix un 30% menys d’electricitat que els models de fa cinc anys. És una victòria triple: millor imatge, més velocitat i una factura de la llum una mica més amable.
Valido la teva perea: sabem que trucar per telèfon o barallar-se amb un xat pot fer perea, però fer-ho avui t’estalviarà un matí sense tele quan l’apagada sigui total a la teva zona. És una decisió intel·ligent per evitar l’estrès de l’últim minut.
Sabies que això també activa l’HDR automàtic?
La gran sorpresa d’aquest canvi forçós és que, de cop i volta, sentiràs que has estrenat televisor nou. El nou descodificador activa per fi l’HDR (High Dynamic Range) de manera estable en tots els continguts compatibles.
Això significa que les escenes fosques de les teves sèries es veuran amb un detall que abans era impossible amb el teu equip vell. L’enginyeria visual que estaves pagant en la teva subscripció mensual per fi es reflectirà al teu saló de casa.
Fins i tot si la teva televisió no és 4K, el nou processador del descodificador fa un reescalat molt més net, millorant la nitidesa dels canals HD estàndard. És, literalment, com treure-li un vel de porqueria a la pantalla que ni tan sols sabies que hi era.
També guanyaràs accés a la secció de “Vivir Apps”, on pots jugar, comprar o gestionar la teva xarxa Smart WiFi directament des del sofà. La teva televisió deixa de ser una pantalla passiva per convertir-se en el veritable cervell de la teva llar digital.
Atenció a la lletra petita: el canvi és gratuït si optes pel model cablejat estàndard. Si prefereixes la versió ‘Smart WiFi’ per evitar cables pel saló, la companyia sol aplicar un pagament únic pel lloguer de l’equip. Tu decideixes!
Tancament d’urgència: Els terminis s’esgoten
L’enginyeria de desplegament de Movistar està funcionant per zones geogràfiques. Si ja has rebut un SMS o un correu electrònic avisant-te, significa que l’apagada al teu barri és imminent. No esperis que la pantalla es quedi en negre.
Recorda que, una vegada que rebis el nou equip, tens l’obligació de retornar l’antic en una botiga Movistar autoritzada o sol·licitar la seva recollida. Si no ho fas, l’operadora podria aplicar-te un recàrrec per no retorn de maquinari en la teva pròxima factura.
Aprofita aquest cap de setmana per fer el tràmit. És el moment de deixar enrere la tecnologia del passat i gaudir de la televisió que realment estàs pagant cada mes. La solució és ràpida, és gratis i és l’únic camí per seguir connectat.
Al final, avui tens l’oportunitat d’avançar-te al problema. Seràs la que presumeixi de veure el futbol en UHD o la que hagi de trucar al servei tècnic diumenge a la tarda quan ja sigui tard?
La decisió intel·ligent és renovar-se avui mateix. La teva tele t’ho agrairà, i la teva paciència també.