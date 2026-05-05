Ha llegado el día: si tienes Movistar Plus+ y un descodificador antiguo, debes cambiarlo ya para seguir viendo los canales

Siéntate frente a tu televisor y echa un vistazo a ese pequeño aparato lleno de cables que tienes bajo la pantalla. (Sí, ese que está ahí desde que el 4K era casi un mito y que acumula más polvo del que te atreves a confesar).

Seguro que más de una vez te has quejado de que el mando tarda en responder o que la interfaz se mueve más lenta que un lunes por la mañana. Pues bien, la ingeniería de Movistar Plus+ ha decidido que tu viejo compañero de maratones ha llegado al final de su vida útil.

En este mayo de 2026, la operadora azul ha iniciado el proceso definitivo de sustitución de hardware. No es un aviso más ni una campaña de marketing: es un cambio obligatorio para todos los clientes que aún utilizan equipos antiguos.

Si eres de los que aún conservan un descodificador que no es compatible con las nuevas tecnologías de transmisión, el riesgo es real. Podrías encender la tele mañana y encontrarte con un silencio digital absoluto en tus canales favoritos. La arquitectura de la televisión ha cambiado y tu equipo actual ya no entiende el idioma que habla la red.

La muerte de los equipos SD y el salto al UHD

¿Por qué ahora y por qué con esta urgencia? La respuesta está en la ingeniería de red y la optimización de las frecuencias. Movistar necesita jubilar los antiguos formatos para dejar espacio a la máxima calidad de imagen y a las nuevas funciones de televisión inteligente.

Mantener vivos los equipos obsoletos consume una cantidad ingente de recursos técnicos que impiden que los canales UHD (Ultra Alta Definición) funcionen con la fluidez que exige el mercado actual. Básicamente, tu viejo «deco» es el tapón que impide que el resto de la instalación vuele.

Los técnicos de la compañía son claros: los modelos que están en el punto de mira son aquellos que no soportan resolución 4K. Si tu equipo no tiene el logo de UHD en el frontal o en la etiqueta inferior, tienes un problema que requiere una solución inmediata.

No se trata solo de ver mejor los colores o los goles de tu equipo. Se trata de que los nuevos protocolos de seguridad y las actualizaciones de la App de Movistar Plus+ han dejado de ser compatibles con el hardware de hace una década. Es la obsolescencia necesaria.

Un truco secreto de colega para saber si tu equipo es el afectado: pulsa el botón ‘Ajustes’ de tu mando. Si no ves la opción de configuración de pantalla a 2160p (UHD), estás en la lista negra del apagón.

Cómo conseguir el nuevo descodificador gratis

Aquí es donde entra la parte que más nos gusta a todos: la ingeniería del ahorro. Movistar sabe que este cambio es una molestia, por lo que ha diseñado un plan de renovación que, en la mayoría de los casos, tiene un coste de cero euros para el usuario.

El procedimiento es más sencillo de lo que imaginas. A través de la propia sección de Atención al Cliente en el menú de tu televisor o mediante la App Mi Movistar, puedes solicitar la actualización de tu equipo. El sistema detectará automáticamente que tienes un hardware antiguo y gestionará el envío.

El nuevo modelo UHD no solo es más pequeño y estético, sino que es infinitamente más rápido. Hablamos de una mejora en el tiempo de respuesta del 40%, lo que significa que el zapping vuelve a ser instantáneo, como en los viejos tiempos de la televisión analógica.

Además, este nuevo hardware está diseñado bajo criterios de eficiencia energética. Consume un 30% menos de electricidad que los modelos de hace cinco años. Es una victoria triple: mejor imagen, más velocidad y una factura de la luz un poco más amable.

Valido tu pereza: sabemos que llamar por teléfono o pelearse con un chat puede dar pereza, pero hacerlo hoy te ahorrará una mañana sin tele cuando el apagón sea total en tu zona. Es una decisión inteligente para evitar el estrés de último minuto.

¿Sabías que esto también activa el HDR automático?

La gran sorpresa de este cambio forzoso es que, de repente, sentirás que has estrenado televisor nuevo. El nuevo descodificador activa por fin el HDR (High Dynamic Range) de manera estable en todos los contenidos compatibles.

Esto significa que las escenas oscuras de tus series se verán con un detalle que antes era imposible con tu equipo viejo. La ingeniería visual que estabas pagando en tu suscripción mensual por fin se reflejará en tu salón de casa.

Incluso si tu televisión no es 4K, el nuevo procesador del descodificador hace un reescalado mucho más limpio, mejorando la nitidez de los canales HD estándar. Es, literalmente, como quitarle un velo de suciedad a la pantalla que ni siquiera sabías que estaba ahí.

También ganarás acceso a la sección de «Vivir Apps», donde puedes jugar, comprar o gestionar tu red Smart WiFi directamente desde el sofá. Tu televisión deja de ser una pantalla pasiva para convertirse en el verdadero cerebro de tu hogar digital.

Atención a la letra pequeña: el cambio es gratuito si optas por el modelo cableado estándar. Si prefieres la versión ‘Smart WiFi’ para evitar cables por el salón, la compañía suele aplicar un pago único por el alquiler del equipo. ¡Tú decides!

Cierre de urgencia: Los plazos se agotan

La ingeniería de despliegue de Movistar está funcionando por zonas geográficas. Si ya has recibido un SMS o un correo electrónico avisándote, significa que el apagón en tu barrio es inminente. No esperes a que la pantalla se quede en negro.

Recuerda que, una vez que recibas el nuevo equipo, tienes la obligación de devolver el antiguo en una tienda Movistar autorizada o solicitar su recogida. Si no lo haces, la operadora podría aplicarte un recargo por no devolución de hardware en tu próxima factura.

Aprovecha este fin de semana para hacer el trámite. Es el momento de dejar atrás la tecnología del pasado y disfrutar de la televisión que realmente estás pagando cada mes. La solución es rápida, es gratis y es el único camino para seguir conectado.

Al final, hoy tienes la oportunidad de adelantarte al problema. ¿Serás quien presuma de ver el fútbol en UHD o quien tenga que llamar al servicio técnico el domingo por la tarde cuando ya sea tarde?

La decisión inteligente es renovarse hoy mismo. Tu tele te lo agradecerá, y tu paciencia también.