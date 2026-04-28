El pàrquing de les punxes: més de 10 rodes punxades en un carrer on l’ajuntament diu que no té competència

Imagina que surts d’un pàrquing, sents un cruixit sec i, en menys de deu segons, els teus quatre pneumàtics estan a terra. No és una pel·lícula d’acció.
Està passant ara mateix en un aparcament que s’ha convertit en l’autèntic triangle de les bermudes per als conductors despistats. La paciència d’un propietari ha esclatat.
Parlem d’una “trampa” legal que està deixant un rastre de llantes destrossades i factures de taller que superen els 600 euros. I el pitjor (agafa’t) és que ningú pot aturar-ho.
La justícia de les punxes metàl·liques
La situació és surrealista. Fart que els conductors utilitzin la seva sortida privada per fer canvis de sentit, un propietari ha instal·lat bandes de punxes d’acer.
No són joguines. Són dispositius dissenyats per permetre el pas en un sol sentit; si intentes entrar per on no deus, les punxes perforen el cautxú sense pietat.
Ja han caigut més de 10 víctimes en només uns dies. (Sí, nosaltres també estem pensant en el drama de trucar a la grua en aquell moment).
OJO AL DADA: Els conductors afectats denuncien que la senyalització és gairebé invisible de nit, la qual cosa converteix el gir en una emboscada mecànica.
Per què l’Ajuntament se’n renta les mans?
Aquí és on entra la part que farà mal a la teva butxaca. La policia ha anat al lloc, ha vist el desastre, però no ha posat ni una multa a l’amo.
La raó es purament administrativa: el sòl és terreny privat. El propietari té dret a protegir la seva propietat, sempre que els dispositius estiguin dins del seu límit.
L’Ajuntament ha confirmat que, en no ser via pública, no tenen competència per retirar els metalls esmolats. És un buit legal que deixa els veïns venuts.
Els afectats es troben en una situació d’indefensió total. És proporcional destrossar un cotxe per un error de gir? La polèmica està servida a les xarxes socials.
El cost real d’un despiste
No només és el preu de les rodes. Molts d’aquests cotxes han patit danys a la suspensió i als baixos en intentar retrocedir sobre les punxes ja clavades.
Estem parlant d’una reparació que pot escalar ràpidament. Un pneumàtic estàndard de gamma mitjana ronda els 120 euros, multiplica per quatre i suma l’ensurt.
El propietari del pàrquing es defensa assegurant que estava cansat d’invasions constants que bloquejaven la seva sortida diària. Ha decidit passar a l’ofensiva física.
CONSELL: Si veus un senyal de “Propietat Privada” o “Sortida de Vehicles”, ni se’t passi pel cap fer servir el forat per maniobrar. El terra podria mossegar.
Com reclamar si et passa a tu
Si et trobes amb els pneumàtics reventats, la via administrativa està morta. La teva única sortida és la demanda civil per danys desproporcionats.
Experts legals suggereixen que, encara que sigui propietat privada, existeix un deure de seguretat ciutadana. Si el dany és excessiu, un jutge podria obligar a senyalitzar millor.
Però mentre el procés judicial avança (ja sabem com va això de lent), les punxes segueixen allà, esperant la seva pròxima presa sota l’asfalt.
La guerra entre el dret a la propietat i la seguretat viària ha escalat a un nivell que ningú esperava veure als nostres carrers. És la llei de la selva en versió urbana.
Abans de girar en aquell forat que sembla perfecte per donar la volta, mira dues vegades a terra. No voldràs que el teu cotxe acabi al taller per un excés de confiança.
Et sembla una mesura justa o una autèntica salvatjada?