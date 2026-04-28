El aparcamiento de las púas: más de 10 ruedas pinchadas en una calle donde el ayuntamiento dice que no tiene competencia

Imagina que sales de un aparcamiento, escuchas un crujido seco y, en menos de diez segundos, tus cuatro neumáticos están en el suelo. No es una película de acción.

Está ocurriendo ahora mismo en un aparcamiento que se ha convertido en el auténtico triángulo de las bermudas para los conductores despistados. La paciencia de un propietario ha estallado.

Hablamos de una «trampa» legal que está dejando un rastro de llantas destrozadas y facturas de taller que superan los 600 euros. Y lo peor (agárrate) es que nadie puede detenerlo.

La justicia de las púas metálicas

La situación es surrealista. Cansado de que los conductores utilicen su salida privada para hacer cambios de sentido, un propietario ha instalado bandas de púas de acero.

No son juguetes. Son dispositivos diseñados para permitir el paso en un solo sentido; si intentas entrar por donde no debes, las púas perforan el caucho sin piedad.

Ya han caído más de 10 víctimas en solo unos días. (Sí, nosotros también estamos pensando en el drama de llamar a la grúa en ese momento).

OJO AL DATO: Los conductores afectados denuncian que la señalización es casi invisible de noche, lo que convierte el giro en una emboscada mecánica.

¿Por qué el Ayuntamiento se lava las manos?

Aquí es donde entra la parte que hará daño a tu bolsillo. La policía ha ido al lugar, ha visto el desastre, pero no ha puesto ni una multa al dueño.

La razón es puramente administrativa: el suelo es terreno privado. El propietario tiene derecho a proteger su propiedad, siempre que los dispositivos estén dentro de su límite.

El Ayuntamiento ha confirmado que, al no ser vía pública, no tienen competencia para retirar los metales afilados. Es un vacío legal que deja a los vecinos vendidos.

Los afectados se encuentran en una situación de indefensión total. ¿Es proporcional destrozar un coche por un error de giro? La polémica está servida en las redes sociales.

El coste real de un despiste

No solo es el precio de las ruedas. Muchos de estos coches han sufrido daños en la suspensión y en los bajos al intentar retroceder sobre las púas ya clavadas.

Estamos hablando de una reparación que puede escalar rápidamente. Un neumático estándar de gama media ronda los 120 euros, multiplica por cuatro y suma el susto.

El propietario del aparcamiento se defiende asegurando que estaba cansado de invasiones constantes que bloqueaban su salida diaria. Ha decidido pasar a la ofensiva física.

CONSEJO: Si ves una señal de «Propiedad Privada» o «Salida de Vehículos», ni se te ocurra usar el hueco para maniobrar. El suelo podría morder.

Cómo reclamar si te pasa a ti

Si te encuentras con los neumáticos reventados, la vía administrativa está muerta. Tu única salida es la demanda civil por daños desproporcionados.

Expertos legales sugieren que, aunque sea propiedad privada, existe un deber de seguridad ciudadana. Si el daño es excesivo, un juez podría obligar a señalizar mejor.

Pero mientras el proceso judicial avanza (ya sabemos cómo va esto de lento), las púas siguen ahí, esperando su próxima presa bajo el asfalto.

La guerra entre el derecho a la propiedad y la seguridad vial ha escalado a un nivel que nadie esperaba ver en nuestras calles. Es la ley de la selva en versión urbana.

Antes de girar en ese hueco que parece perfecto para dar la vuelta, mira dos veces al suelo. No querrás que tu coche acabe en el taller por un exceso de confianza.

¿Te parece una medida justa o una auténtica salvajada?