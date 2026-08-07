Alerta: el phishing és l’origen del 60% dels ciberatacs; claus per protegir-te d’estafes en línia

El teu mòbil és un centre de comandament. Un clic en un enllaç sospitós, una oferta massa bona per ser real, i de sobte, tot el teu món digital pot quedar exposat. Estem parlant de diners, de dades sensibles, de la nostra pròpia seguretat.
I el perill és real, constant, i molt més habitual del que pensem. Una xifra recent ha disparat totes les alarmes. Ens revela el verdader origen de la majoria d’atacs que patim cada dia, també des del sofà de casa.
Prepareu-vos. El phishing és la porta d’entrada del 60% dels ciberatacs a la indústria, segons l’últim informe del Centre de Ciberseguretat Industrial de la Diputació Foral de Guipúscoa ZIUR. Sí, nosaltres també hem al·lucinat amb el volum d’aquest problema. És una plaga silenciosa que ens roba molt més que la tranquil·litat.
Aquesta xifra no és una anècdota, és la realitat d’un escenari que
El teu correu electrònic fraudulent és el cavall de Troia definitiu per a les estafes. No el subestimem mai.
L’explotació de vulnerabilitats va suposar un 21,3% dels accessos inicials detectats. Són forats en els sistemes que els atacants aprofiten, i durant aquest període se’n van identificar 2.864 només en sistemes industrials. Això no és un joc; estem parlant d’infraestructures crítiques que mouen el nostre dia a dia. Des de l’aigua que bevem fins a l’energia que consumim.
Quan el ciberespai es converteix en camp de batalla
La ciberseguretat ha deixat de ser un assumpte de nerds aïllats. Ara és una qüestió de seguretat nacional i fins i tot de geopolítica. L’informe de ZIUR ho confirma: la sofisticació dels atacs va a l’alça. Ja no són només grups de ciberespionatge avançat (APT) que perfeccionen les seves tècniques. Ara hi ha un protagonisme creixent d’organitzacions criminals especialitzades en ransomware.
Aquests grups són els que segresten les teves dades o les d’una empresa per demanar un rescat. Fan servir credencials robades, accessos remots o, sí, campanyes de phishing dirigides. Entre els més actius globalment, ZIUR destaca Qilin, i també Akira i Play, que han castigat empreses i infraestructures crítiques arreu del món. Però la cosa no acaba aquí.
Existeixen també grups vinculats a interessos estatals. Utilitzen la ciberseguretat com una eina d’influència geopolítica. Penilla n’esmenta alguns amb noms que semblen trets d’una pel·lícula: Kamacite (vinculat a Rússia, atacs a sectors energètic, d’aigua i manufactura a Europa i EUA), Sylvanite (nexe xinès, explotació de vulnerabilitats per accedir a infraestructures estratègiques) i Bauxite (vinculat a l’Iran, que ha dirigit atacs contra sistemes de control industrial). Aquests actors mostren com la competència geopolítica es trasllada al ciberespai. Això, per nosaltres, és un tema de màxima urgència i de supervivència.
La teva protecció, la nostra responsabilitat
La indústria, i per extensió, nosaltres com a consumidors, afrontem un escenari on els atacs són més sofisticats i professionalitzats. Ja no es tracta només de protegir informació personal. Parlem de garantir la continuïtat de processos productius essencials per a l’economia i el funcionament de serveis crítics. Si ens fallen, ens falla tot el sistema.
Com ens protegim, doncs? El truc definitiu comença amb la consciència. Has d’estar alerta, sempre. Cada correu electrònic, cada missatge, cada enllaç que sembli una ganga o una oportunitat única ha de passar per un filtre de sospita. Si l’oferta és massa bona, segurament hi ha un parany. Comprovem l’adreça de l’emissor, busquem faltes d’ortografia, desconfiem de les presses i de les amenaces. La por i la urgència són les millors armes d’un ciberdelinqüent. (No caiguis en la trampa).
Aquesta informació no és un luxe, és una necessitat. Entendre com operen aquests grups, quines són les seves tàctiques, és el primer pas per aixecar les nostres defenses. La directora de ZIUR ens ho recorda: la batalla no és només tecnològica. És de formació, de prevenció i de sentit comú.
Ara saps que el phishing no és un problema llunyà, sinó el nostre error més comú. Protegir-te ja no és una opció, és un imprescindible. Estar al dia amb aquestes alertes pot estalviar-nos molts disgustos (i molts euros) al nostre butxaca. Quin serà el teu primer pas per blindar la teva vida digital?