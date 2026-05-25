500 euros i literalment no em puc moure: polèmica per l’estat de la zona VIP de Bad Bunny a Barcelona

El que havia de ser la nit de la seva vida es va convertir, en qüestió de minuts, en una trampa de metall i frustració. Imagina estalviar durant mesos, pagar 500 euros per una entrada “VIP” i trobar-te tancat en un corralet on no pots ni moure els peus.
Això és exactament el que han viscut centenars de fans de Bad Bunny en el seu recent pas per Barcelona. El “Conejo Malo” va complir sobre l’escenari, però el que passava a la zona més cara del recinte ha deslligat una tempesta legal que ja està en mans de les autoritats.
La indignació no és per a menys. (I sí, nosaltres també estaríem demanant el full de reclamacions abans que acabés la primera cançó). No parlem d’una simple cua llarga o d’una cervesa tèbia, parlem de seguretat i dignitat del consumidor.
La “Gàbia VIP”: El luxe que mai va existir
El testimoni que ha fet saltar les alarmes descriu una situació dantesca. Usuaris que van desemborsar mig sou mínim es van trobar amb una zona VIP saturada, delimitada per tanques d’obra que impedien qualsevol tipus de moviment.
“No podíem ni ballar”, confessa una de les assistents que ja ha formalitzat la seva denúncia. La promesa d’un espai exclusiu, còmode i amb visibilitat privilegiada es va evaporar per deixar pas a un amuntegament perillós que fregava el límit de l’aforament permès en aquella zona específica.
La normativa d’espectacles a Catalunya és cristal·lina en aquest punt: si el servei prestat no es correspon amb la publicitat ofertada, l’usuari té dret al reemborsament total o parcial de l’entrada.
El problema no va ser només l’espai. Els afectats relaten una manca total d’accessos fluids i una visibilitat que, en molts punts de la zona de pagament, era pitjor que a la zona general. És el món al revés: pagar més per patir més.
On és el límit de les promotores?
Aquesta situació posa de nou el foc sobre les grans promotores d’esdeveniments al nostre país. Sembla que l’efecte “sold out” els dona carta blanca per descuidar l’assistent, oblidant que darrere de cada entrada hi ha una persona i un dret que protegir.
Des de plataformes de consumidors ja s’està gestant una denúncia col·lectiva. L’objectiu és clar: recuperar els diners i marcar un precedent perquè no torni a passar en el pròxim gran festival de l’estiu. La nostra butxaca no és una joguina per a les multinacionals de l’oci.
El cas de Barcelona és la punta de l’iceberg. Es reporten problemes similars en la gestió de fluxos de persones i en l’accés a serveis bàsics com aigua o banys, que a la zona VIP haurien d’estar garantits sense esperes de mitja hora.
Les dades dures: El que diu la llei
Si ets un dels afectats, no te’n quedis de braços plegats. El primer que has de fer és conservar el teu comprovant de pagament i qualsevol fotografia o vídeo que demostri l’estat de la zona. La prova visual és el martell que trencarà el silenci de l’empresa.
L’OCU ja ha advertit en casos anteriors que aquest tipus de pràctiques poden considerar-se publicitat enganyosa. El preu de 500 euros eleva automàticament l’expectativa de servei, i qualsevol incompliment és una bretxa legal que pots aprofitar.
Recorda que tens un termini limitat per presentar reclamacions oficials davant de Consum. No esperis que es refredi el tema; la pressió social i legal funciona millor quan el motor de la indignació encara està en marxa.
Un consell: no parlis només amb la promotora. Registra la teva queixa a la plataforma oficial de la Generalitat de Catalunya. És l’única forma que consti de cara a una possible sanció administrativa que els obligui a retornar-te els diners.
Què passarà amb la resta de la gira?
La por ara es trasllada a les següents ciutats. És una fallada puntual de la logística a Barcelona o és un model de negoci basat a esprémer l’aforament fins al límit? Els fans d’altres comunitats ja estan mirant amb lupa les condicions de les seves entrades.
La transparència brilla per la seva absència i les respostes per part de l’organització són, per ara, vagues i genèriques. (El de sempre: pilotes fora mentre el compte bancari continua ple).
Estigues alerta a les actualitzacions d’aquest cas, perquè la resolució podria marcar el camí per a devolucions massives. Si vas pagar per luxe i vas rebre fang i tanques, la llei està de la teva part. No permetis que et vinguin una gàbia a preu de palau.
Al final, el més trist és que la música de Bad Bunny va quedar en segon pla per una gestió nefasta. Val la pena pagar aquestes xifres per acabar sentint-te estafada?
Demà mateix podries veure com s’obre el procés d’arbitratge. Tens ja les teves proves preparades?