Un pagès revela com cuidar les tomaqueres perquè siguin més productives i donin més tomàquets aquest any

Tots hem caigut en la mateixa trampa. Compres un parell de tomaqueres, les cuides amb manyagues, veus com creixen verdes i frondoses, però al final de la temporada… amb prou feines tens un parell de tomàquets petits (i sí, sabem que aquesta decepció esgota les ganes de continuar conreant).
Els grans agricultors, aquests que aconsegueixen collites dignes de competició, guarden un secret tècnic que marca la frontera entre un hort trist i una explosió de sabor a la teva taula. No es tracta de comprar fertilitzants caríssims ni de tenir un jardí gegant.
L’error ocult en la poda
La fallada principal que comet el 90% dels aficionats és permetre que la planta gasti tota la seva energia a desenvolupar fulles i tiges secundàries. La planta és intel·ligent: si la deixes créixer lliurement, se centrarà en la seva supervivència vegetativa en lloc d’enfocar-se en el seu objectiu reproductiu, és a dir, el tomàquet.
Per canviar això, hem d’aplicar una tècnica anomenada poda de xucladors. Aquests brots petits que neixen a l’aixella, just en l’angle entre la tija principal i les branques laterals, són els veritables “lladres” de nutrients. Si els elimines a temps, obligues la tomaquera a redirigir tota la seva saba cap a la formació de raïms.
El truc de l’expert: elimina els xucladors quan tinguin menys de 5 centímetres de longitud. Si esperes que siguin grans, la planta ja haurà desaprofitat un recurs valuós que mai no recuperarà.
El mètode del reg estratègic
Però no tot és tallar. La gestió de l’aigua és el segon pilar d’una collita rècord. Molts reguem per sobre de les fulles, un error que afavoreix l’aparició de fongs i debilita l’estructura general. El reg ha de ser sempre directe a la base, buscant saturar el terra sense entollar-lo.
Els professionals recomanen un reg constant però limitat. La clau és que el terra es mantingui humit, no mullat. Si l’aportació d’aigua és erràtica, la planta pateix un estrès hídric que provoca que els tomàquets s’esquerdin o que els capolls florals caiguin abans de quallar.
La importància de l’entutorat
A mesura que la planta guanya pes amb els tomàquets, necessita un suport sòlid. Un entutorat mal executat pot fer que la planta es doblegui o toqui el terra, exposant-se a plagues i podridura. Una tomaquera ben guiada cap amunt és una planta que rep més llum solar en totes les seves cares.
Més llum significa millor fotosíntesi. I una major capacitat fotosintètica es tradueix directament en tomàquets més dolços, més grans i amb millor textura. És una cadena de beneficis que comença amb una simple corda i una estaqueta ben col·locada.
Nutrició: el cop mestre
Una vegada que els primers tomàquets comencen a formar-se, la planta entra en la seva fase més exigent. És el moment d’aportar un extra de potassi. Aquest mineral és el motor del creixement del fruit. Sense ell, veuràs plantes molt boniques però amb fruits insípids i de pell fina.
És un petit ajust que pots fer en la teva rutina de cures durant l’estiu. Si apliques aquests tres passos —poda de xucladors, reg controlat i suport tècnic— veuràs que la quantitat de tomàquets es multiplica de forma gairebé màgica. La diferència entre l’èxit i el fracàs és en aquests detalls que ningú no sol explicar.
Vas a continuar deixant que la teva planta es desaprofiti en fulles o vas a començar avui mateix a dirigir tota la seva potència cap a la collita? La pròxima vegada que miris les teves tomaqueres, recorda que tenen el potencial de donar-te molt més del que imagines.