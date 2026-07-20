Un agricultor revela cómo cuidar las tomateras para que sean más productivas y den más tomates este año

Todos hemos caído en la misma trampa. Compras un par de tomateras, las cuidas con mimo, ves cómo crecen verdes y frondosas, pero al final de la temporada… apenas tienes un par de tomates pequeños (y sí, sabemos que esta decepción agota las ganas de seguir cultivando).

Los grandes agricultores, esos que consiguen cosechas dignas de competición, guardan un secreto técnico que marca la frontera entre un huerto triste y una explosión de sabor en tu mesa. No se trata de comprar fertilizantes carísimos ni de tener un jardín gigante.

El error oculto en la poda

El fallo principal que comete el 90% de los aficionados es permitir que la planta gaste toda su energía en desarrollar hojas y tallos secundarios. La planta es inteligente: si la dejas crecer libremente, se centrará en su supervivencia vegetativa en lugar de enfocarse en su objetivo reproductivo, es decir, el tomate.

Para cambiar esto, debemos aplicar una técnica llamada poda de chupones. Estos brotes pequeños que nacen en la axila, justo en el ángulo entre el tallo principal y las ramas laterales, son los verdaderos «ladrones» de nutrientes. Si los eliminas a tiempo, obligas a la tomatera a redirigir toda su savia hacia la formación de racimos.

El truco del experto: elimina los chupones cuando tengan menos de 5 centímetros de longitud. Si esperas a que sean grandes, la planta ya habrá desperdiciado un recurso valioso que nunca recuperará.

El método del riego estratégico

Pero no todo es cortar. La gestión del agua es el segundo pilar de una cosecha récord. Muchos regamos por encima de las hojas, un error que favorece la aparición de hongos y debilita la estructura general. El riego debe ser siempre directo a la base, buscando saturar el suelo sin encharcarlo.

Los profesionales recomiendan un riego constante pero limitado. La clave es que el suelo se mantenga húmedo, no mojado. Si la aportación de agua es errática, la planta sufre un estrés hídrico que provoca que los tomates se agrieten o que los capullos florales caigan antes de cuajar.

La importancia del entutorado

A medida que la planta gana peso con los tomates, necesita un soporte sólido. Un entutorado mal ejecutado puede hacer que la planta se doble o toque el suelo, exponiéndose a plagas y pudrición. Una tomatera bien guiada hacia arriba es una planta que recibe más luz solar en todas sus caras.

Más luz significa mejor fotosíntesis. Y una mayor capacidad fotosintética se traduce directamente en tomates más dulces, más grandes y con mejor textura. Es una cadena de beneficios que comienza con una simple cuerda y una estaca bien colocada.

Nutrición: el golpe maestro

Una vez que los primeros tomates comienzan a formarse, la planta entra en su fase más exigente. Es el momento de aportar un extra de potasio. Este mineral es el motor del crecimiento del fruto. Sin él, verás plantas muy bonitas pero con frutos insípidos y de piel fina.

Es un pequeño ajuste que puedes hacer en tu rutina de cuidados durante el verano. Si aplicas estos tres pasos —poda de chupones, riego controlado y soporte técnico— verás que la cantidad de tomates se multiplica de forma casi mágica. La diferencia entre el éxito y el fracaso está en esos detalles que nadie suele explicar.

¿Vas a seguir dejando que tu planta se desperdicie en hojas o vas a empezar hoy mismo a dirigir toda su potencia hacia la cosecha? La próxima vez que mires tus tomateras, recuerda que tienen el potencial de darte mucho más de lo que imaginas.